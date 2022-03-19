https://ria.ru/20220319/lekarstva-1779035442.html
Скачков цен на жизненно необходимые препараты в России нет, заявил Мурашко
Скачков цен на жизненно необходимые препараты в России нет, заявил Мурашко - РИА Новости, 19.03.2022
Скачков цен на жизненно необходимые препараты в России нет, заявил Мурашко
В России не наблюдается резкого повышения цен на жизненно необходимые лекарства, заверил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T16:26
2022-03-19T16:26
2022-03-19T16:46
общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В России не наблюдается резкого повышения цен на жизненно необходимые лекарства, заверил министр здравоохранения Михаил Мурашко."В формате, в том числе регулирования цен, у нас действует нормативно закрепленное регулирование, поэтому никаких скачков, проблем не возникает", — сказал он в эфире канала "Россия 24".Мурашко подчеркнул, что компании подтверждают поставку медикаментов на российский рынок."Жизненно важные лекарственные препараты: полный список обеспечивается", — добавил он.Глава ведомства отметил, что сейчас люди пытаются закупиться на три-шесть месяцев вперед, однако этого делать не нужно, так как лекарства производятся и поставляются.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства.
https://ria.ru/20220319/lekarstva-1778962732.html
https://ria.ru/20220317/lekarstva-1778635531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мурашко
16:26 19.03.2022 (обновлено: 16:46 19.03.2022)
Скачков цен на жизненно необходимые препараты в России нет, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: cкачков цен на жизненно необходимые препараты в России нет
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
В России не наблюдается резкого повышения цен на жизненно необходимые лекарства, заверил
министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"В формате, в том числе регулирования цен, у нас действует нормативно закрепленное регулирование, поэтому никаких скачков, проблем не возникает", — сказал он в эфире канала "Россия 24".
Мурашко подчеркнул, что компании подтверждают поставку медикаментов на российский рынок.
"Жизненно важные лекарственные препараты: полный список обеспечивается", — добавил он.
Глава ведомства отметил, что сейчас люди пытаются закупиться на три-шесть месяцев вперед, однако этого делать не нужно, так как лекарства производятся и поставляются.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства.