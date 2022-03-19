https://ria.ru/20220319/lekarstva-1779035442.html

Скачков цен на жизненно необходимые препараты в России нет, заявил Мурашко

Скачков цен на жизненно необходимые препараты в России нет, заявил Мурашко - РИА Новости, 19.03.2022

Скачков цен на жизненно необходимые препараты в России нет, заявил Мурашко

В России не наблюдается резкого повышения цен на жизненно необходимые лекарства, заверил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T16:26

2022-03-19T16:26

2022-03-19T16:46

общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В России не наблюдается резкого повышения цен на жизненно необходимые лекарства, заверил министр здравоохранения Михаил Мурашко."В формате, в том числе регулирования цен, у нас действует нормативно закрепленное регулирование, поэтому никаких скачков, проблем не возникает", — сказал он в эфире канала "Россия 24".Мурашко подчеркнул, что компании подтверждают поставку медикаментов на российский рынок."Жизненно важные лекарственные препараты: полный список обеспечивается", — добавил он.Глава ведомства отметил, что сейчас люди пытаются закупиться на три-шесть месяцев вперед, однако этого делать не нужно, так как лекарства производятся и поставляются.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства.

https://ria.ru/20220319/lekarstva-1778962732.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мурашко