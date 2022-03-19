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Скачков цен на жизненно необходимые препараты в России нет, заявил Мурашко - РИА Новости, 19.03.2022
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Скачков цен на жизненно необходимые препараты в России нет, заявил Мурашко
Скачков цен на жизненно необходимые препараты в России нет, заявил Мурашко - РИА Новости, 19.03.2022
Скачков цен на жизненно необходимые препараты в России нет, заявил Мурашко
В России не наблюдается резкого повышения цен на жизненно необходимые лекарства, заверил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T16:26
2022-03-19T16:46
общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В России не наблюдается резкого повышения цен на жизненно необходимые лекарства, заверил министр здравоохранения Михаил Мурашко."В формате, в том числе регулирования цен, у нас действует нормативно закрепленное регулирование, поэтому никаких скачков, проблем не возникает", — сказал он в эфире канала "Россия 24".Мурашко подчеркнул, что компании подтверждают поставку медикаментов на российский рынок."Жизненно важные лекарственные препараты: полный список обеспечивается", — добавил он.Глава ведомства отметил, что сейчас люди пытаются закупиться на три-шесть месяцев вперед, однако этого делать не нужно, так как лекарства производятся и поставляются.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства.
https://ria.ru/20220319/lekarstva-1778962732.html
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общество, россия, михаил мурашко
16:26 19.03.2022 (обновлено: 16:46 19.03.2022)
 
Скачков цен на жизненно необходимые препараты в России нет, заявил Мурашко

Глава Минздрава Мурашко: cкачков цен на жизненно необходимые препараты в России нет

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В России не наблюдается резкого повышения цен на жизненно необходимые лекарства, заверил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"В формате, в том числе регулирования цен, у нас действует нормативно закрепленное регулирование, поэтому никаких скачков, проблем не возникает", — сказал он в эфире канала "Россия 24".
Мурашко подчеркнул, что компании подтверждают поставку медикаментов на российский рынок.
"Жизненно важные лекарственные препараты: полный список обеспечивается", — добавил он.
Глава ведомства отметил, что сейчас люди пытаются закупиться на три-шесть месяцев вперед, однако этого делать не нужно, так как лекарства производятся и поставляются.
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После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства.
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