https://ria.ru/20220319/lekarstva-1778962732.html

Эксперт прояснил судьбу зарубежных лекарств

Эксперт прояснил судьбу зарубежных лекарств - РИА Новости, 19.03.2022

Эксперт прояснил судьбу зарубежных лекарств

Оснований опасаться пропажи иностранных препаратов из аптек нет, и они вряд ли возникнут, однако определенные перебои с поставками присутствуют. В основном они... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T02:15

2022-03-19T02:15

2022-03-19T02:15

общество

россия

николай беспалов

rnc pharma

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Оснований опасаться пропажи иностранных препаратов из аптек нет, и они вряд ли возникнут, однако определенные перебои с поставками присутствуют. В основном они связаны с ажиотажным спросом, который спадет через несколько недель, рассказал агентству “Прайм” директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.По его словам, никакие запасы не могут компенсировать кратного увеличения спроса.Понятно, что некоторые пациенты может столкнуться с нехваткой лекарств, предположил эксперт.Однако ажиотаж не может длиться вечно — в ближайшие две-три недели он должен пойти на спад. Люди запасутся жизненно необходимыми препаратами и система обеспечения поставок заработает более четко. На складах производителей и продавцов, как правило, есть запасы товара примерно на полгода, но и они могут быть “вымыты” из продажи довольно быстро, считает собеседник агентства.Возможно, для этого необходимо ввести ограничения на отпуск лекарств, как это уже сделано с сахаром и другими продуктами, заключил Беспалов.

https://ria.ru/20220317/moshenniki-1778733998.html

https://ria.ru/20220318/lekarstvo-1778718745.html

россия

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

общество, россия, николай беспалов, rnc pharma