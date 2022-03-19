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Эксперт прояснил судьбу зарубежных лекарств - РИА Новости, 19.03.2022
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Эксперт прояснил судьбу зарубежных лекарств
Эксперт прояснил судьбу зарубежных лекарств - РИА Новости, 19.03.2022
Эксперт прояснил судьбу зарубежных лекарств
Оснований опасаться пропажи иностранных препаратов из аптек нет, и они вряд ли возникнут, однако определенные перебои с поставками присутствуют. В основном они... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T02:15
2022-03-19T02:15
общество
россия
николай беспалов
rnc pharma
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Оснований опасаться пропажи иностранных препаратов из аптек нет, и они вряд ли возникнут, однако определенные перебои с поставками присутствуют. В основном они связаны с ажиотажным спросом, который спадет через несколько недель, рассказал агентству “Прайм” директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.По его словам, никакие запасы не могут компенсировать кратного увеличения спроса.Понятно, что некоторые пациенты может столкнуться с нехваткой лекарств, предположил эксперт.Однако ажиотаж не может длиться вечно — в ближайшие две-три недели он должен пойти на спад. Люди запасутся жизненно необходимыми препаратами и система обеспечения поставок заработает более четко. На складах производителей и продавцов, как правило, есть запасы товара примерно на полгода, но и они могут быть “вымыты” из продажи довольно быстро, считает собеседник агентства.Возможно, для этого необходимо ввести ограничения на отпуск лекарств, как это уже сделано с сахаром и другими продуктами, заключил Беспалов.
https://ria.ru/20220317/moshenniki-1778733998.html
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общество, россия, николай беспалов, rnc pharma
02:15 19.03.2022
 
Эксперт прояснил судьбу зарубежных лекарств

Эксперт Беспалов: перебои с поставками иностранных лекарств вызваны ажиотажным спросом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПродажа лекарств в аптеке
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Продажа лекарств в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Оснований опасаться пропажи иностранных препаратов из аптек нет, и они вряд ли возникнут, однако определенные перебои с поставками присутствуют. В основном они связаны с ажиотажным спросом, который спадет через несколько недель, рассказал агентству “Прайм” директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
По его словам, никакие запасы не могут компенсировать кратного увеличения спроса.

“Если раньше в аптеку приходило условно пять человек в день за инсулином, а теперь 50-100, понятно, что товаропроводящая цепочка к таким объемам не готова”, — отметил Беспалов.

Понятно, что некоторые пациенты может столкнуться с нехваткой лекарств, предположил эксперт.
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Однако ажиотаж не может длиться вечно — в ближайшие две-три недели он должен пойти на спад. Люди запасутся жизненно необходимыми препаратами и система обеспечения поставок заработает более четко. На складах производителей и продавцов, как правило, есть запасы товара примерно на полгода, но и они могут быть “вымыты” из продажи довольно быстро, считает собеседник агентства.
Возможно, для этого необходимо ввести ограничения на отпуск лекарств, как это уже сделано с сахаром и другими продуктами, заключил Беспалов.
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ОбществоРоссияНиколай БеспаловRNC Pharma
 
 
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