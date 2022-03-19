https://ria.ru/20220319/larov-1779021510.html
Лавров заявил, что Запад сам себя загнал в тупик
Лавров заявил, что Запад сам себя загнал в тупик - РИА Новости, 19.03.2022
Лавров заявил, что Запад сам себя загнал в тупик
Россия не будет брать инициативу в налаживании отношений с Западом, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T15:02
2022-03-19T15:02
2022-03-19T16:19
сергей лавров
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Россия не будет брать инициативу в налаживании отношений с Западом, заявил глава МИД Сергей Лавров.По его словам, такая ситуация не связана со спецоперацией на Украине. Так, считает Лавров, поведение Запада показывает его ненадежность "ни как части света, где генерируются основные валюты, ни как партнеров по экономике, ни как стран, где можно хранить золотовалютные резервы".Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, параллельно наступление развивают силы республик Донбасса. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Западные страны и компании ввели широкомасштабные санкции, включившие в себя заморозку части валютных резервов ЦБ, а также рестрикции против крупных госбанков и целых секторов экономики, включая экспорт сырья. Москва готовит ответные меры, персональные ограничения против некоторых политиков уже в силе.
https://ria.ru/20220319/lavrov-1779024482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:02 19.03.2022 (обновлено: 16:19 19.03.2022)
Лавров заявил, что Запад сам себя загнал в тупик
Глава МИД Лавров заявил, что Россия не будет инициатором налаживания отношений с Западом