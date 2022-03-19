https://ria.ru/20220319/kosmodrom-1778999124.html
Стартовый комплекс "Союзов" на космодроме Куру законсервируют навсегда
Стартовый комплекс "Союзов" на космодроме Куру законсервируют навсегда - РИА Новости, 19.03.2022
Стартовый комплекс "Союзов" на космодроме Куру законсервируют навсегда
Стартовый комплекс российских ракет "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане будет законсервирован навсегда, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T12:28
2022-03-19T12:28
2022-03-19T12:32
космос - риа наука
россия
дмитрий рогозин
роскосмос
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САМАРА, 19 мар - РИА Новости. Стартовый комплекс российских ракет "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане будет законсервирован навсегда, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Он будет законсервирован навсегда", - сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс".Рогозин пояснил, что России не нужен настолько ненадежный партнер, как Европейское космическое агентство, который ведет себя сумасшедшим образом.
https://ria.ru/20220318/kosmos-1778846518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, россия, дмитрий рогозин, роскосмос
12:28 19.03.2022 (обновлено: 12:32 19.03.2022)
Стартовый комплекс "Союзов" на космодроме Куру законсервируют навсегда
Рогозин: cтартовый комплекс "Союзов" на космодроме Куру законсервируют навсегда