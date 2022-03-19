https://ria.ru/20220319/kosmodrom-1778999124.html

Стартовый комплекс "Союзов" на космодроме Куру законсервируют навсегда

Стартовый комплекс "Союзов" на космодроме Куру законсервируют навсегда - РИА Новости, 19.03.2022

Стартовый комплекс "Союзов" на космодроме Куру законсервируют навсегда

Стартовый комплекс российских ракет "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане будет законсервирован навсегда, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T12:28

2022-03-19T12:28

2022-03-19T12:32

космос - риа наука

россия

дмитрий рогозин

роскосмос

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САМАРА, 19 мар - РИА Новости. Стартовый комплекс российских ракет "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане будет законсервирован навсегда, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Он будет законсервирован навсегда", - сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс".Рогозин пояснил, что России не нужен настолько ненадежный партнер, как Европейское космическое агентство, который ведет себя сумасшедшим образом.

https://ria.ru/20220318/kosmos-1778846518.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, дмитрий рогозин, роскосмос