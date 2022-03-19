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Стартовый комплекс "Союзов" на космодроме Куру законсервируют навсегда - РИА Новости, 19.03.2022
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Стартовый комплекс "Союзов" на космодроме Куру законсервируют навсегда
Стартовый комплекс "Союзов" на космодроме Куру законсервируют навсегда - РИА Новости, 19.03.2022
Стартовый комплекс "Союзов" на космодроме Куру законсервируют навсегда
Стартовый комплекс российских ракет "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане будет законсервирован навсегда, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T12:28
2022-03-19T12:32
космос - риа наука
россия
дмитрий рогозин
роскосмос
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САМАРА, 19 мар - РИА Новости. Стартовый комплекс российских ракет "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане будет законсервирован навсегда, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Он будет законсервирован навсегда", - сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс".Рогозин пояснил, что России не нужен настолько ненадежный партнер, как Европейское космическое агентство, который ведет себя сумасшедшим образом.
https://ria.ru/20220318/kosmos-1778846518.html
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космос - риа наука, россия, дмитрий рогозин, роскосмос
12:28 19.03.2022 (обновлено: 12:32 19.03.2022)
 
Стартовый комплекс "Союзов" на космодроме Куру законсервируют навсегда

Рогозин: cтартовый комплекс "Союзов" на космодроме Куру законсервируют навсегда

© Фото : ESA/CNES/Arianespace/Optique Vidéo du CSG - S MartinЗапуск ракеты-носителя "Союз СТ-Б"
Запуск ракеты-носителя Союз СТ-Б - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© Фото : ESA/CNES/Arianespace/Optique Vidéo du CSG - S Martin
Запуск ракеты-носителя "Союз СТ-Б" . Архивное фото
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САМАРА, 19 мар - РИА Новости. Стартовый комплекс российских ракет "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане будет законсервирован навсегда, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Он будет законсервирован навсегда", - сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс".
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Вчера, 14:14
Госкомиссия разрешила пуск ракеты с тремя россиянами к МКС
Рогозин пояснил, что России не нужен настолько ненадежный партнер, как Европейское космическое агентство, который ведет себя сумасшедшим образом.
 
Космос - РИА НаукаРоссияДмитрий РогозинРоскосмос
 
 
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