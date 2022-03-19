Рейтинг@Mail.ru
Китай сообщил о первых двух смертях от COVID-19 за год - РИА Новости, 19.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220319/koronavirus-1778977395.html
Китай сообщил о первых двух смертях от COVID-19 за год
Китай сообщил о первых двух смертях от COVID-19 за год - РИА Новости, 19.03.2022
Китай сообщил о первых двух смертях от COVID-19 за год
Китай за минувшие сутки зарегистрировал две смерти от COVID-19 на фоне активного распространения заболевания по всей стране, в последний раз о летальном исходе... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T09:00
2022-03-19T09:00
распространение коронавируса
в мире
россия
ганьсу
хэнань
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770499171_0:382:2961:2048_1920x0_80_0_0_38f5f4ea18d46e4cc4bf0d1ba61f06bb.jpg
ПЕКИН, 19 мар – РИА Новости. Китай за минувшие сутки зарегистрировал две смерти от COVID-19 на фоне активного распространения заболевания по всей стране, в последний раз о летальном исходе в связи с заражением коронавирусной инфекцией сообщалось 25 января 2021 года, следует из данных государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.Китайские специалисты в пятницу выявили 2228 новых подтвержденных случаев заражения, из них 71 ввозной и 2157 локальных. Подобные высокие показатели в стране, где придерживаются политики "нулевой терпимости" к вирусу, фиксируют уже более недели, при том, что до этого столь высокие цифры были только в самом начале 2020 года, когда заболевание распространялось преимущественно в КНР и даже не была объявлена пандемия. В связи с быстрым распространением заболевания в ряде городов страны на локдаун закрыты целые районы.Больше всего локальных случаев было зарегистрировано в провинции Цзилинь на северо-востоке страны, там за прошедшие сутки выявили 1674 заражения, 69 случаев выявлено в провинции Ляонин также на северо-востоке страны, 42 случая - в провинции Шаньдун на востоке, 22 – в провинции Ганьсу, 47 – в южной провинции Гуандун, 20 – в граничащей с РФ провинции Хэйлунцзян, 11 - в провинции Шэньси. Также случаи COVID-19 были зарегистрированы в провинциях Юньнань, Чжэцзян, Хэбэй, Хэнань, в городах центрального подчинения Пекин, Шанхай, Тяньцзинь.Вместе с тем в стране зафиксированы и довольно высокие показатели по бессимптомным случаям заражения, которые в Китае считают отдельно от подтвержденных. Так, за последние сутки в Китае выявили 1823 человека, у которых тест на коронавирус показал положительный результат, но никаких симптомов заболевания у них не наблюдается, из них 110 ввозных и 1713 локальных случаев.Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 128 462 случая коронавирусной инфекции, 105 238 человек выздоровели, 18586 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 31 человек в тяжелом состоянии, 4638 умерли. Ввозных случаев – 16 759, из них выздоровели – 14 703 человека.Отдельно в Гонконге, где в последние месяцы власти не могут справиться с пятой волной эпидемии, за все время выявлено 274 095 случаев (5401 человек скончался, 32467 выздоровели), в Макао - 82 (79 пациентов уже выписаны), на Тайване заразились 21 658 человек (853 скончались, 13 742 вылечились).
https://radiosputnik.ria.ru/20220319/nazalnaya-vaktsina-1778973567.html
россия
ганьсу
хэнань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770499171_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c096da578e1fbddef53aaac4853edec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ганьсу, хэнань, коронавирус covid-19
09:00 19.03.2022
 
Китай сообщил о первых двух смертях от COVID-19 за год

В Китае за сутки зафиксировали первые две смерти от COVID-19 за год

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудники аэропорта в защитных костюмах в аэропорту "Дасин" в Пекине
Сотрудники аэропорта в защитных костюмах в аэропорту Дасин в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Сотрудники аэропорта в защитных костюмах в аэропорту "Дасин" в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 мар – РИА Новости. Китай за минувшие сутки зарегистрировал две смерти от COVID-19 на фоне активного распространения заболевания по всей стране, в последний раз о летальном исходе в связи с заражением коронавирусной инфекцией сообщалось 25 января 2021 года, следует из данных государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Китайские специалисты в пятницу выявили 2228 новых подтвержденных случаев заражения, из них 71 ввозной и 2157 локальных. Подобные высокие показатели в стране, где придерживаются политики "нулевой терпимости" к вирусу, фиксируют уже более недели, при том, что до этого столь высокие цифры были только в самом начале 2020 года, когда заболевание распространялось преимущественно в КНР и даже не была объявлена пандемия. В связи с быстрым распространением заболевания в ряде городов страны на локдаун закрыты целые районы.
Больше всего локальных случаев было зарегистрировано в провинции Цзилинь на северо-востоке страны, там за прошедшие сутки выявили 1674 заражения, 69 случаев выявлено в провинции Ляонин также на северо-востоке страны, 42 случая - в провинции Шаньдун на востоке, 22 – в провинции Ганьсу, 47 – в южной провинции Гуандун, 20 – в граничащей с РФ провинции Хэйлунцзян, 11 - в провинции Шэньси. Также случаи COVID-19 были зарегистрированы в провинциях Юньнань, Чжэцзян, Хэбэй, Хэнань, в городах центрального подчинения Пекин, Шанхай, Тяньцзинь.
Вместе с тем в стране зафиксированы и довольно высокие показатели по бессимптомным случаям заражения, которые в Китае считают отдельно от подтвержденных. Так, за последние сутки в Китае выявили 1823 человека, у которых тест на коронавирус показал положительный результат, но никаких симптомов заболевания у них не наблюдается, из них 110 ввозных и 1713 локальных случаев.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 128 462 случая коронавирусной инфекции, 105 238 человек выздоровели, 18586 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 31 человек в тяжелом состоянии, 4638 умерли. Ввозных случаев – 16 759, из них выздоровели – 14 703 человека.
Отдельно в Гонконге, где в последние месяцы власти не могут справиться с пятой волной эпидемии, за все время выявлено 274 095 случаев (5401 человек скончался, 32467 выздоровели), в Макао - 82 (79 пациентов уже выписаны), на Тайване заразились 21 658 человек (853 скончались, 13 742 вылечились).
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
07:46В России
Гинцбург назвал срок ревакцинации назальной вакциной от коронавируса
 
Распространение коронавирусаВ миреРоссияГаньсуХэнаньКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала