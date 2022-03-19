https://ria.ru/20220319/koronavirus-1778977395.html

Китай сообщил о первых двух смертях от COVID-19 за год

Китай сообщил о первых двух смертях от COVID-19 за год - РИА Новости, 19.03.2022

Китай сообщил о первых двух смертях от COVID-19 за год

Китай за минувшие сутки зарегистрировал две смерти от COVID-19 на фоне активного распространения заболевания по всей стране, в последний раз о летальном исходе... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T09:00

2022-03-19T09:00

2022-03-19T09:00

распространение коронавируса

в мире

россия

ганьсу

хэнань

коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 19 мар – РИА Новости. Китай за минувшие сутки зарегистрировал две смерти от COVID-19 на фоне активного распространения заболевания по всей стране, в последний раз о летальном исходе в связи с заражением коронавирусной инфекцией сообщалось 25 января 2021 года, следует из данных государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.Китайские специалисты в пятницу выявили 2228 новых подтвержденных случаев заражения, из них 71 ввозной и 2157 локальных. Подобные высокие показатели в стране, где придерживаются политики "нулевой терпимости" к вирусу, фиксируют уже более недели, при том, что до этого столь высокие цифры были только в самом начале 2020 года, когда заболевание распространялось преимущественно в КНР и даже не была объявлена пандемия. В связи с быстрым распространением заболевания в ряде городов страны на локдаун закрыты целые районы.Больше всего локальных случаев было зарегистрировано в провинции Цзилинь на северо-востоке страны, там за прошедшие сутки выявили 1674 заражения, 69 случаев выявлено в провинции Ляонин также на северо-востоке страны, 42 случая - в провинции Шаньдун на востоке, 22 – в провинции Ганьсу, 47 – в южной провинции Гуандун, 20 – в граничащей с РФ провинции Хэйлунцзян, 11 - в провинции Шэньси. Также случаи COVID-19 были зарегистрированы в провинциях Юньнань, Чжэцзян, Хэбэй, Хэнань, в городах центрального подчинения Пекин, Шанхай, Тяньцзинь.Вместе с тем в стране зафиксированы и довольно высокие показатели по бессимптомным случаям заражения, которые в Китае считают отдельно от подтвержденных. Так, за последние сутки в Китае выявили 1823 человека, у которых тест на коронавирус показал положительный результат, но никаких симптомов заболевания у них не наблюдается, из них 110 ввозных и 1713 локальных случаев.Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 128 462 случая коронавирусной инфекции, 105 238 человек выздоровели, 18586 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 31 человек в тяжелом состоянии, 4638 умерли. Ввозных случаев – 16 759, из них выздоровели – 14 703 человека.Отдельно в Гонконге, где в последние месяцы власти не могут справиться с пятой волной эпидемии, за все время выявлено 274 095 случаев (5401 человек скончался, 32467 выздоровели), в Макао - 82 (79 пациентов уже выписаны), на Тайване заразились 21 658 человек (853 скончались, 13 742 вылечились).

https://radiosputnik.ria.ru/20220319/nazalnaya-vaktsina-1778973567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, ганьсу, хэнань, коронавирус covid-19