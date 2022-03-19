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На Украине сообщили, что на субботу согласованы десять гумкоридоров - РИА Новости, 19.03.2022
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На Украине сообщили, что на субботу согласованы десять гумкоридоров
На Украине сообщили, что на субботу согласованы десять гумкоридоров - РИА Новости, 19.03.2022
На Украине сообщили, что на субботу согласованы десять гумкоридоров
Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что в субботу согласованы 10 гуманитарных коридоров. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T11:05
2022-03-19T11:11
в мире
украина
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что в субботу согласованы 10 гуманитарных коридоров."На сегодня согласовано 10 гуманитарных коридоров: из города Мариуполь в Запорожье, Киевская область из села Бервица в Бровары, из города Буча в Белогородку, из Богдановки в Бровары, из Бородянки в Белую Церковь, из Лисичанска в Бахмут, из Северодонецка в Бахмут, из Рубежного в Бахмут, из Попасной в Бахмут", - сказала на брифинге Верещук.По ее словам, также планируется доставить фуры с гуманитарной помощью в Херсон.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, украина
11:05 19.03.2022 (обновлено: 11:11 19.03.2022)
 
На Украине сообщили, что на субботу согласованы десять гумкоридоров

Вице-премьер Украины Верещук сообщила, что на субботу согласованы десять гумкоридоров

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкБеженцы из Херсонской области
Беженцы из Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Беженцы из Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что в субботу согласованы 10 гуманитарных коридоров.
"На сегодня согласовано 10 гуманитарных коридоров: из города Мариуполь в Запорожье, Киевская область из села Бервица в Бровары, из города Буча в Белогородку, из Богдановки в Бровары, из Бородянки в Белую Церковь, из Лисичанска в Бахмут, из Северодонецка в Бахмут, из Рубежного в Бахмут, из Попасной в Бахмут", - сказала на брифинге Верещук.
По ее словам, также планируется доставить фуры с гуманитарной помощью в Херсон.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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