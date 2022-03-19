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На Украине сообщили, что на субботу согласованы десять гумкоридоров

На Украине сообщили, что на субботу согласованы десять гумкоридоров - РИА Новости, 19.03.2022

На Украине сообщили, что на субботу согласованы десять гумкоридоров

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что в субботу согласованы 10 гуманитарных коридоров. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T11:05

2022-03-19T11:05

2022-03-19T11:11

в мире

украина

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что в субботу согласованы 10 гуманитарных коридоров."На сегодня согласовано 10 гуманитарных коридоров: из города Мариуполь в Запорожье, Киевская область из села Бервица в Бровары, из города Буча в Белогородку, из Богдановки в Бровары, из Бородянки в Белую Церковь, из Лисичанска в Бахмут, из Северодонецка в Бахмут, из Рубежного в Бахмут, из Попасной в Бахмут", - сказала на брифинге Верещук.По ее словам, также планируется доставить фуры с гуманитарной помощью в Херсон.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220319/unichtozhenie-1778986782.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина