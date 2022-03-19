https://ria.ru/20220319/kollaps-1779026682.html

Коллапса российской экономики из-за санкций не будет, заявил Медведев

Коллапса российской экономики из-за санкций не будет, заявил Медведев - РИА Новости, 19.03.2022

Коллапса российской экономики из-за санкций не будет, заявил Медведев

В российской экономике не будет коллапса из-за санкций, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T15:28

2022-03-19T15:28

2022-03-19T16:41

дмитрий медведев

экономика

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В российской экономике не будет коллапса из-за санкций, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.По его словам, введенные ранее санкции пошли России только на благо, заставили страну активнее развивать импортозамещение во всех отраслях.Медведев также напомнил, что кабмин уже принял оперативные решения по поддержке людей и экономики."Нам надо развивать свое производство там, где мы еще не сделали этого. Задача сложная, особенно в нынешних условиях, но выполнимая, тем более что солидарность и взаимовыручка всегда помогали нам в трудные годы", — отметил он.Как считает зампред Совбеза, те, кто пытаются ограничить развитие России и испортить жизнь ее гражданам, "еще не раз с болью пожалеют о том, что сделали".Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.

https://ria.ru/20220319/usa-1778850530.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, экономика, россия, санкции в отношении россии