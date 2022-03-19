https://ria.ru/20220319/kollaps-1779026682.html
Коллапса российской экономики из-за санкций не будет, заявил Медведев
Коллапса российской экономики из-за санкций не будет, заявил Медведев - РИА Новости, 19.03.2022
Коллапса российской экономики из-за санкций не будет, заявил Медведев
В российской экономике не будет коллапса из-за санкций, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T15:28
2022-03-19T15:28
2022-03-19T16:41
дмитрий медведев
экономика
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В российской экономике не будет коллапса из-за санкций, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.По его словам, введенные ранее санкции пошли России только на благо, заставили страну активнее развивать импортозамещение во всех отраслях.Медведев также напомнил, что кабмин уже принял оперативные решения по поддержке людей и экономики."Нам надо развивать свое производство там, где мы еще не сделали этого. Задача сложная, особенно в нынешних условиях, но выполнимая, тем более что солидарность и взаимовыручка всегда помогали нам в трудные годы", — отметил он.Как считает зампред Совбеза, те, кто пытаются ограничить развитие России и испортить жизнь ее гражданам, "еще не раз с болью пожалеют о том, что сделали".Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
https://ria.ru/20220319/usa-1778850530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, экономика, россия, санкции в отношении россии
15:28 19.03.2022 (обновлено: 16:41 19.03.2022)
Коллапса российской экономики из-за санкций не будет, заявил Медведев
Замглавы Совбеза Медведев: коллапса российской экономики из-за санкций не будет
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
В российской экономике не будет коллапса из-за санкций, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале
.
По его словам, введенные ранее санкции пошли России только на благо, заставили страну активнее развивать импортозамещение во всех отраслях.
Медведев также напомнил, что кабмин уже принял оперативные решения по поддержке людей и экономики.
"Нам надо развивать свое производство там, где мы еще не сделали этого. Задача сложная, особенно в нынешних условиях, но выполнимая, тем более что солидарность и взаимовыручка всегда помогали нам в трудные годы", — отметил он.
Как считает зампред Совбеза, те, кто пытаются ограничить развитие России и испортить жизнь ее гражданам, "еще не раз с болью пожалеют о том, что сделали".
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ
принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.