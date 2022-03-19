https://ria.ru/20220319/kofe-1779041691.html

Любите пить много кофе? Вот почему этого не стоит делать

Названы опасные последствия ежедневного употребления кофе - РИА Новости, 19.03.2022

Любите пить много кофе? Вот почему этого не стоит делать

Чрезмерное употребление кофе каждый день приводит к серьезным проблемам с сердечно-сосудистой системой, заявила врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T17:15

2022-03-19T17:15

2022-03-19T17:15

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Чрезмерное употребление кофе каждый день приводит к серьезным проблемам с сердечно-сосудистой системой, заявила врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с телеканалом "Москва 24".По словам специалиста, этот напиток провоцирует повышение частоты сокращений сердца и, как следствие, приводит к истощению сердечной мышцы. Помимо этого, кофе опасен тем, что выводит из организма многие полезные микро- и макроэлементы. Также напиток не рекомендуется употреблять людям, страдающим гипертонией."Избыточная стимуляция нервной системы может приводить к раздражимости, тревожности и нарушению сна, поэтому кофе лучше не злоупотреблять", — подчеркнула терапевт.Тем не менее кофе безусловно обладает полезными свойствами и помогает сосредоточиться при умственной работе. Однако пить его следует не более одной-двух чашек в день, подытожила Чернышова.

https://rsport.ria.ru/20211209/chay-1762820455.html

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

общество, здоровье - общество