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Названы опасные последствия ежедневного употребления кофе - РИА Новости, 19.03.2022
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Любите пить много кофе? Вот почему этого не стоит делать
Названы опасные последствия ежедневного употребления кофе - РИА Новости, 19.03.2022
Любите пить много кофе? Вот почему этого не стоит делать
Чрезмерное употребление кофе каждый день приводит к серьезным проблемам с сердечно-сосудистой системой, заявила врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T17:15
2022-03-19T17:15
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Чрезмерное употребление кофе каждый день приводит к серьезным проблемам с сердечно-сосудистой системой, заявила врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с телеканалом "Москва 24".По словам специалиста, этот напиток провоцирует повышение частоты сокращений сердца и, как следствие, приводит к истощению сердечной мышцы. Помимо этого, кофе опасен тем, что выводит из организма многие полезные микро- и макроэлементы. Также напиток не рекомендуется употреблять людям, страдающим гипертонией."Избыточная стимуляция нервной системы может приводить к раздражимости, тревожности и нарушению сна, поэтому кофе лучше не злоупотреблять", — подчеркнула терапевт.Тем не менее кофе безусловно обладает полезными свойствами и помогает сосредоточиться при умственной работе. Однако пить его следует не более одной-двух чашек в день, подытожила Чернышова.
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общество, здоровье - общество
17:15 19.03.2022
 
Названы опасные последствия ежедневного употребления кофе

Врач Чернышова: чрезмерное употребление кофе приводит к истощению сердечной мышцы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЧашка кофе
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Чашка кофе
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Чрезмерное употребление кофе каждый день приводит к серьезным проблемам с сердечно-сосудистой системой, заявила врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с телеканалом "Москва 24".
По словам специалиста, этот напиток провоцирует повышение частоты сокращений сердца и, как следствие, приводит к истощению сердечной мышцы. Помимо этого, кофе опасен тем, что выводит из организма многие полезные микро- и макроэлементы. Также напиток не рекомендуется употреблять людям, страдающим гипертонией.
"Избыточная стимуляция нервной системы может приводить к раздражимости, тревожности и нарушению сна, поэтому кофе лучше не злоупотреблять", — подчеркнула терапевт.
Тем не менее кофе безусловно обладает полезными свойствами и помогает сосредоточиться при умственной работе. Однако пить его следует не более одной-двух чашек в день, подытожила Чернышова.
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