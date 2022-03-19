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Взаимодействие России и Китая будет укрепляться, заявил Лавров - РИА Новости, 19.03.2022
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Взаимодействие России и Китая будет укрепляться, заявил Лавров
Взаимодействие России и Китая будет укрепляться, заявил Лавров - РИА Новости, 19.03.2022
Взаимодействие России и Китая будет укрепляться, заявил Лавров
Сейчас взаимодействие КНР и России будет укрепляться в условиях, когда Запад подрывает все устои международной системы, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T15:16
2022-03-19T15:49
в мире
россия
китай
сергей лавров
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Сейчас взаимодействие КНР и России будет укрепляться в условиях, когда Запад подрывает все устои международной системы, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас, конечно же, я думаю, это взаимодействие будет укрепляться, потому что в условиях, когда Запад просто грубейшим образом подрывает все устои, на которых зиждется международная система, конечно, нам надо задумываться, как двум великим державам все-таки дальше быть в этом мире", - сказал Лавров на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".Он отметил, что отношения Москвы и Пекина вышли на беспрецедентно высокий уровень, даже превосходя традиционные союзнические отношения. Лавров добавил, что даже нет смысла перечислять все перспективные сферы сотрудничества России и Китая, это заняло бы много времени.
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в мире, россия, китай, сергей лавров
15:16 19.03.2022 (обновлено: 15:49 19.03.2022)
 
Взаимодействие России и Китая будет укрепляться, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что взаимодействие России и Китая будет укрепляться

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Сейчас взаимодействие КНР и России будет укрепляться в условиях, когда Запад подрывает все устои международной системы, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас, конечно же, я думаю, это взаимодействие будет укрепляться, потому что в условиях, когда Запад просто грубейшим образом подрывает все устои, на которых зиждется международная система, конечно, нам надо задумываться, как двум великим державам все-таки дальше быть в этом мире", - сказал Лавров на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".
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Он отметил, что отношения Москвы и Пекина вышли на беспрецедентно высокий уровень, даже превосходя традиционные союзнические отношения. Лавров добавил, что даже нет смысла перечислять все перспективные сферы сотрудничества России и Китая, это заняло бы много времени.
 
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