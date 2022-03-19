https://ria.ru/20220319/kitay-1779024049.html

Взаимодействие России и Китая будет укрепляться, заявил Лавров

Взаимодействие России и Китая будет укрепляться, заявил Лавров - РИА Новости, 19.03.2022

Взаимодействие России и Китая будет укрепляться, заявил Лавров

Сейчас взаимодействие КНР и России будет укрепляться в условиях, когда Запад подрывает все устои международной системы, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T15:16

2022-03-19T15:16

2022-03-19T15:49

в мире

россия

китай

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591578052_0:122:2977:1797_1920x0_80_0_0_4fbfa5d0de42bdb383b31ffc82960614.jpg

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Сейчас взаимодействие КНР и России будет укрепляться в условиях, когда Запад подрывает все устои международной системы, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас, конечно же, я думаю, это взаимодействие будет укрепляться, потому что в условиях, когда Запад просто грубейшим образом подрывает все устои, на которых зиждется международная система, конечно, нам надо задумываться, как двум великим державам все-таки дальше быть в этом мире", - сказал Лавров на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".Он отметил, что отношения Москвы и Пекина вышли на беспрецедентно высокий уровень, даже превосходя традиционные союзнические отношения. Лавров добавил, что даже нет смысла перечислять все перспективные сферы сотрудничества России и Китая, это заняло бы много времени.

https://ria.ru/20220319/litsemery-1778995770.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, китай, сергей лавров