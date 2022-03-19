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Жители Херсона рассказали, как город возвращается к нормальной жизни - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/kherson-1779032854.html
Жители Херсона рассказали, как город возвращается к нормальной жизни
Жители Херсона рассказали, как город возвращается к нормальной жизни - РИА Новости, 19.03.2022
Жители Херсона рассказали, как город возвращается к нормальной жизни
Жители перешедшего под контроль российских Вооруженных сил украинского областного центра Херсона рассказали РИА Новости о том, что жизнь в городе возвращается в РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T16:01
2022-03-19T16:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир константинов
россия
херсон
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Жители перешедшего под контроль российских Вооруженных сил украинского областного центра Херсона рассказали РИА Новости о том, что жизнь в городе возвращается в привычное русло – работает общественный транспорт, вновь открылись два рынка, продукты есть.На видео и фото, которое жители передали РИА Новости, видно, что по улицам ездят троллейбусы и автобусы, такси, строительная техника. На одном из кадров виден внедорожник со знаком в виде буквы Z на боковом стекле."Центральная часть города, (улица) Илюши Кулика, такси ездят, троллейбусы. Люди на остановках, город живёт", - рассказывает один из жителей. В другом видео говорится, что открылись Днепровский и Центральный рынки Херсона, на прилавках есть овощи. По словам собеседника агентства, есть практически все продукты, кроме молочных. Судя по видеокадрам, картофель стоит 25 гривен за килограмм (примерно 90 рублей), лук 22 гривны (примерно 77 рублей), свекла 30 (около 105 рублей), морковь 20 гривен (около 70 рублей).Ранее жители Херсона рассказывали РИА Новости, что с 14 марта возобновляется удаленное обучение в школах и вузах, снова начали работать банки, общепит, хлебные лавки.До того Минобороны РФ сообщало о доставке гуманитарной помощи - продовольствия и медикаментов - жителям Херсона, который Вооружённые силы РФ взяли под полный контроль 2 марта. По словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, были проведены переговоры с администрацией города по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения.В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости заявил, что экономические отношения Крыма с Херсонской областью уже возобновляются и будут нарастать по мере того, как фронт от неё будет отодвигаться. Сейчас власти Крыма уже оказывают гуманитарную помощь соседней украинской области.
https://radiosputnik.ria.ru/20220315/kherson-1778265089.html
https://ria.ru/20220313/kherson-1777920158.html
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в мире, владимир константинов, россия, херсон, херсонская область , ситуация в днр и лнр
16:01 19.03.2022 (обновлено: 16:03 19.03.2022)
 
Жители Херсона рассказали, как город возвращается к нормальной жизни

Херсон под контролем российских военных возвращается к нормальной жизни

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона
Колонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Колонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Жители перешедшего под контроль российских Вооруженных сил украинского областного центра Херсона рассказали РИА Новости о том, что жизнь в городе возвращается в привычное русло – работает общественный транспорт, вновь открылись два рынка, продукты есть.
На видео и фото, которое жители передали РИА Новости, видно, что по улицам ездят троллейбусы и автобусы, такси, строительная техника. На одном из кадров виден внедорожник со знаком в виде буквы Z на боковом стекле.
"Центральная часть города, (улица) Илюши Кулика, такси ездят, троллейбусы. Люди на остановках, город живёт", - рассказывает один из жителей. В другом видео говорится, что открылись Днепровский и Центральный рынки Херсона, на прилавках есть овощи. По словам собеседника агентства, есть практически все продукты, кроме молочных. Судя по видеокадрам, картофель стоит 25 гривен за килограмм (примерно 90 рублей), лук 22 гривны (примерно 77 рублей), свекла 30 (около 105 рублей), морковь 20 гривен (около 70 рублей).
Ранее жители Херсона рассказывали РИА Новости, что с 14 марта возобновляется удаленное обучение в школах и вузах, снова начали работать банки, общепит, хлебные лавки.
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До того Минобороны РФ сообщало о доставке гуманитарной помощи - продовольствия и медикаментов - жителям Херсона, который Вооружённые силы РФ взяли под полный контроль 2 марта. По словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, были проведены переговоры с администрацией города по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения.
В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости заявил, что экономические отношения Крыма с Херсонской областью уже возобновляются и будут нарастать по мере того, как фронт от неё будет отодвигаться. Сейчас власти Крыма уже оказывают гуманитарную помощь соседней украинской области.
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В Херсоне возобновляют работу транспорт, банки и общепит
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир КонстантиновРоссияХерсонХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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