https://ria.ru/20220319/italiya-1779047469.html

В Риме и Пизе прошли демонстрации против отправки вооружения на Украину

В Риме и Пизе прошли демонстрации против отправки вооружения на Украину - РИА Новости, 19.03.2022

В Риме и Пизе прошли демонстрации против отправки вооружения на Украину

Активисты итальянского профсоюза USB организовали манифестацию против отправки вооружения Украине и участия страны в миссиях НАТО, митинг на одной из площадей... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T18:17

2022-03-19T18:17

2022-03-19T20:09

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РИМ, 19 мар — РИА Новости. Активисты итальянского профсоюза USB организовали манифестацию против отправки вооружения Украине и участия страны в миссиях НАТО, митинг на одной из площадей Рима прошел одновременно с аналогичным мероприятием близ аэропорта Пизы, который стал центром протеста.Неделю назад пизанское отделение крупного профсоюза USB заявило, что его представители, работающие в грузовом терминале аэропорта, обнаружили ящики с оружием и боеприпасами, которые направлялись на Украину как гуманитарный груз. По словам руководства профсоюза, работники отказались загружать вооружение в транспортный самолет. В заявлении USB утверждалось, что вооружение на Украине поставляется под видом необходимой населению гуманитарной помощи, а использоваться будет для убийства таких же трудящихся."Во-первых, мы протестуем против самой отправки военных материалов, против участия Италии в войне на Украине. Во-вторых, мы выступаем против привлечения гражданских служащих к погрузке вооружения. Не думаю, что власти не знают, что этот авиационный трафик гражданских самолетов теперь используется для перевозки военных грузов", — заявила РИА Новости представитель пизанского отделения USB Чинция Далла Порта.Манифестация в Пизе прошла под лозунгами "Из Тосканы — мосты мира, не войны", "Италия — вон из НАТО и войны", которые участники акции разместили на баннерах из ткани. Самый красочный плакат изображал голубя мира на голубом фоне с подписью "Нет войне, нет НАТО".В Риме протестный митинг прошел в районе, расположенном неподалеку от военного аэродрома. Столичная манифестация была направлена не только против участия Италии в украинском конфликте, но и против наличия военных баз в черте Вечного города.Помимо активистов USB, в митинге приняли участие левые и антифашистские организации. Всего манифестация собрала сотни человек."Мы выступаем за полный нейтралитет: Европы, Италии и Украины. Затраты на вооружение отнимают средства, которые могли бы быть потрачены на повышение зарплат", — сказал РИА Новости один из протестующих по имени Джулио. Помимо выступивших против вооруженного конфликта на Украине и его подпитки, на акцию пришли сторонники одного из освободительных движений Шри-Ланки, борцы за свободу Джулиана Ассанжа, студенты и обычные местные жители с детьми и собаками."Отправка наших военных грузов и наших военнослужащих в зону конфликта только увеличит бедность в наших народных кварталах. Итальянский народ отвергает войну, мы говорим об этом правительству, которое выделяет на нее средства из бюджета", — заявил один из первых выступающих на митинге, прошедшем с шествием вокруг площади.Ранее Межвидовое оперативное командование Главного штаба Минобороны Италии в ответ на инцидент сообщило, что "протест сотрудников аэропорта в действительности не имел места". По его мнению, столкнувшись с грузом, работники сообщили о отсутствии документов, необходимых для осуществления погрузки специальных материалов.Источник РИА Новости в авиационном управлении области Тоскана предположил, что ситуация могла произойти из-за путаницы с отправками в связи с тем, что военный груз должен был вылететь из военного аэропорта, расположенного неподалеку от гражданского. В руководстве тосканских аэропортов уже заверили, что подобный инцидент не повторится.

https://ria.ru/20220316/aeroport-1778364659.html

https://ria.ru/20220317/publikatsiya-1778682892.html

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778442970.html

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Манифестации в Италии против отправки оружия в Украину В Риме и Пизе проходят манифестации против отправки военной помощи Италии на Украину 2022-03-19T18:17 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, джулиан ассанж, пиза, италия, европа, министерство обороны италии, признание днр и лнр в россии, украина, нато