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В Риме и Пизе прошли демонстрации против отправки вооружения на Украину - РИА Новости, 19.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/italiya-1779047469.html
В Риме и Пизе прошли демонстрации против отправки вооружения на Украину
В Риме и Пизе прошли демонстрации против отправки вооружения на Украину - РИА Новости, 19.03.2022
В Риме и Пизе прошли демонстрации против отправки вооружения на Украину
Активисты итальянского профсоюза USB организовали манифестацию против отправки вооружения Украине и участия страны в миссиях НАТО, митинг на одной из площадей... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T18:17
2022-03-19T20:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
джулиан ассанж
пиза
италия
европа
министерство обороны италии
признание днр и лнр в россии
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РИМ, 19 мар — РИА Новости. Активисты итальянского профсоюза USB организовали манифестацию против отправки вооружения Украине и участия страны в миссиях НАТО, митинг на одной из площадей Рима прошел одновременно с аналогичным мероприятием близ аэропорта Пизы, который стал центром протеста.Неделю назад пизанское отделение крупного профсоюза USB заявило, что его представители, работающие в грузовом терминале аэропорта, обнаружили ящики с оружием и боеприпасами, которые направлялись на Украину как гуманитарный груз. По словам руководства профсоюза, работники отказались загружать вооружение в транспортный самолет. В заявлении USB утверждалось, что вооружение на Украине поставляется под видом необходимой населению гуманитарной помощи, а использоваться будет для убийства таких же трудящихся."Во-первых, мы протестуем против самой отправки военных материалов, против участия Италии в войне на Украине. Во-вторых, мы выступаем против привлечения гражданских служащих к погрузке вооружения. Не думаю, что власти не знают, что этот авиационный трафик гражданских самолетов теперь используется для перевозки военных грузов", — заявила РИА Новости представитель пизанского отделения USB Чинция Далла Порта.Манифестация в Пизе прошла под лозунгами "Из Тосканы — мосты мира, не войны", "Италия — вон из НАТО и войны", которые участники акции разместили на баннерах из ткани. Самый красочный плакат изображал голубя мира на голубом фоне с подписью "Нет войне, нет НАТО".В Риме протестный митинг прошел в районе, расположенном неподалеку от военного аэродрома. Столичная манифестация была направлена не только против участия Италии в украинском конфликте, но и против наличия военных баз в черте Вечного города.Помимо активистов USB, в митинге приняли участие левые и антифашистские организации. Всего манифестация собрала сотни человек."Мы выступаем за полный нейтралитет: Европы, Италии и Украины. Затраты на вооружение отнимают средства, которые могли бы быть потрачены на повышение зарплат", — сказал РИА Новости один из протестующих по имени Джулио. Помимо выступивших против вооруженного конфликта на Украине и его подпитки, на акцию пришли сторонники одного из освободительных движений Шри-Ланки, борцы за свободу Джулиана Ассанжа, студенты и обычные местные жители с детьми и собаками."Отправка наших военных грузов и наших военнослужащих в зону конфликта только увеличит бедность в наших народных кварталах. Итальянский народ отвергает войну, мы говорим об этом правительству, которое выделяет на нее средства из бюджета", — заявил один из первых выступающих на митинге, прошедшем с шествием вокруг площади.Ранее Межвидовое оперативное командование Главного штаба Минобороны Италии в ответ на инцидент сообщило, что "протест сотрудников аэропорта в действительности не имел места". По его мнению, столкнувшись с грузом, работники сообщили о отсутствии документов, необходимых для осуществления погрузки специальных материалов.Источник РИА Новости в авиационном управлении области Тоскана предположил, что ситуация могла произойти из-за путаницы с отправками в связи с тем, что военный груз должен был вылететь из военного аэропорта, расположенного неподалеку от гражданского. В руководстве тосканских аэропортов уже заверили, что подобный инцидент не повторится.
https://ria.ru/20220316/aeroport-1778364659.html
https://ria.ru/20220317/publikatsiya-1778682892.html
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778442970.html
пиза
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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Манифестации в Италии против отправки оружия в Украину
В Риме и Пизе проходят манифестации против отправки военной помощи Италии на Украину
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в мире, джулиан ассанж, пиза, италия, европа, министерство обороны италии, признание днр и лнр в россии, украина, нато
18:17 19.03.2022 (обновлено: 20:09 19.03.2022)
 
В Риме и Пизе прошли демонстрации против отправки вооружения на Украину

В Риме и Пизе прошли массовые демонстрации против отправки вооружения на Украину

Читать ria.ru в
РИМ, 19 мар — РИА Новости. Активисты итальянского профсоюза USB организовали манифестацию против отправки вооружения Украине и участия страны в миссиях НАТО, митинг на одной из площадей Рима прошел одновременно с аналогичным мероприятием близ аэропорта Пизы, который стал центром протеста.
Неделю назад пизанское отделение крупного профсоюза USB заявило, что его представители, работающие в грузовом терминале аэропорта, обнаружили ящики с оружием и боеприпасами, которые направлялись на Украину как гуманитарный груз. По словам руководства профсоюза, работники отказались загружать вооружение в транспортный самолет. В заявлении USB утверждалось, что вооружение на Украине поставляется под видом необходимой населению гуманитарной помощи, а использоваться будет для убийства таких же трудящихся.
Пассажирский авиалайнер - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 01:40
Работники аэропорта Пизы отказались грузить в самолет оружие для Украины
"Во-первых, мы протестуем против самой отправки военных материалов, против участия Италии в войне на Украине. Во-вторых, мы выступаем против привлечения гражданских служащих к погрузке вооружения. Не думаю, что власти не знают, что этот авиационный трафик гражданских самолетов теперь используется для перевозки военных грузов", — заявила РИА Новости представитель пизанского отделения USB Чинция Далла Порта.
Манифестация в Пизе прошла под лозунгами "Из Тосканы — мосты мира, не войны", "Италия — вон из НАТО и войны", которые участники акции разместили на баннерах из ткани. Самый красочный плакат изображал голубя мира на голубом фоне с подписью "Нет войне, нет НАТО".
В Риме протестный митинг прошел в районе, расположенном неподалеку от военного аэродрома. Столичная манифестация была направлена не только против участия Италии в украинском конфликте, но и против наличия военных баз в черте Вечного города.
Помимо активистов USB, в митинге приняли участие левые и антифашистские организации. Всего манифестация собрала сотни человек.
Обложка газеты La Stampa
17 марта, 15:47
Итальянские журналисты осудили публикацию La Stampa по Украине
"Мы выступаем за полный нейтралитет: Европы, Италии и Украины. Затраты на вооружение отнимают средства, которые могли бы быть потрачены на повышение зарплат", — сказал РИА Новости один из протестующих по имени Джулио. Помимо выступивших против вооруженного конфликта на Украине и его подпитки, на акцию пришли сторонники одного из освободительных движений Шри-Ланки, борцы за свободу Джулиана Ассанжа, студенты и обычные местные жители с детьми и собаками.
"Отправка наших военных грузов и наших военнослужащих в зону конфликта только увеличит бедность в наших народных кварталах. Итальянский народ отвергает войну, мы говорим об этом правительству, которое выделяет на нее средства из бюджета", — заявил один из первых выступающих на митинге, прошедшем с шествием вокруг площади.
Ранее Межвидовое оперативное командование Главного штаба Минобороны Италии в ответ на инцидент сообщило, что "протест сотрудников аэропорта в действительности не имел места". По его мнению, столкнувшись с грузом, работники сообщили о отсутствии документов, необходимых для осуществления погрузки специальных материалов.
Источник РИА Новости в авиационном управлении области Тоскана предположил, что ситуация могла произойти из-за путаницы с отправками в связи с тем, что военный груз должен был вылететь из военного аэропорта, расположенного неподалеку от гражданского. В руководстве тосканских аэропортов уже заверили, что подобный инцидент не повторится.
Участник сил территориальной обороны в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 14:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Итальянский политик выступила против поставок оружия на Украину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДжулиан АссанжПизаИталияЕвропаМинистерство обороны ИталииПризнание ДНР и ЛНР в РоссииУкраинаНАТО
 
 
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