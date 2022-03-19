18:17 19.03.2022 (обновлено: 20:09 19.03.2022)
В Риме и Пизе прошли демонстрации против отправки вооружения на Украину
В Риме и Пизе прошли массовые демонстрации против отправки вооружения на Украину
РИМ, 19 мар — РИА Новости. Активисты итальянского профсоюза USB организовали манифестацию против отправки вооружения Украине и участия страны в миссиях НАТО, митинг на одной из площадей Рима прошел одновременно с аналогичным мероприятием близ аэропорта Пизы, который стал центром протеста.
Неделю назад пизанское отделение крупного профсоюза USB заявило, что его представители, работающие в грузовом терминале аэропорта, обнаружили ящики с оружием и боеприпасами, которые направлялись на Украину как гуманитарный груз. По словам руководства профсоюза, работники отказались загружать вооружение в транспортный самолет. В заявлении USB утверждалось, что вооружение на Украине поставляется под видом необходимой населению гуманитарной помощи, а использоваться будет для убийства таких же трудящихся.
"Во-первых, мы протестуем против самой отправки военных материалов, против участия Италии в войне на Украине. Во-вторых, мы выступаем против привлечения гражданских служащих к погрузке вооружения. Не думаю, что власти не знают, что этот авиационный трафик гражданских самолетов теперь используется для перевозки военных грузов", — заявила РИА Новости представитель пизанского отделения USB Чинция Далла Порта.
В Риме протестный митинг прошел в районе, расположенном неподалеку от военного аэродрома. Столичная манифестация была направлена не только против участия Италии в украинском конфликте, но и против наличия военных баз в черте Вечного города.
Помимо активистов USB, в митинге приняли участие левые и антифашистские организации. Всего манифестация собрала сотни человек.
"Мы выступаем за полный нейтралитет: Европы, Италии и Украины. Затраты на вооружение отнимают средства, которые могли бы быть потрачены на повышение зарплат", — сказал РИА Новости один из протестующих по имени Джулио. Помимо выступивших против вооруженного конфликта на Украине и его подпитки, на акцию пришли сторонники одного из освободительных движений Шри-Ланки, борцы за свободу Джулиана Ассанжа, студенты и обычные местные жители с детьми и собаками.
"Отправка наших военных грузов и наших военнослужащих в зону конфликта только увеличит бедность в наших народных кварталах. Итальянский народ отвергает войну, мы говорим об этом правительству, которое выделяет на нее средства из бюджета", — заявил один из первых выступающих на митинге, прошедшем с шествием вокруг площади.
Ранее Межвидовое оперативное командование Главного штаба Минобороны Италии в ответ на инцидент сообщило, что "протест сотрудников аэропорта в действительности не имел места". По его мнению, столкнувшись с грузом, работники сообщили о отсутствии документов, необходимых для осуществления погрузки специальных материалов.
Источник РИА Новости в авиационном управлении области Тоскана предположил, что ситуация могла произойти из-за путаницы с отправками в связи с тем, что военный груз должен был вылететь из военного аэропорта, расположенного неподалеку от гражданского. В руководстве тосканских аэропортов уже заверили, что подобный инцидент не повторится.