https://ria.ru/20220319/gumpomosch-1779070749.html
Россия доставила в ДНР, ЛНР и на Украину более 3,6 тысячи тонн гумпомощи
Россия доставила в ДНР, ЛНР и на Украину более 3,6 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 19.03.2022
Россия доставила в ДНР, ЛНР и на Украину более 3,6 тысячи тонн гумпомощи
Россия доставила больше 3,6 тысячи тонн гуманитарных грузов в ДНР, ЛНР и различные области Украины, заявил в субботу на брифинге начальник Национального центра... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T21:47
2022-03-19T21:47
2022-03-19T22:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
херсонская область
черниговская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778327338_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_43601cd00a0abc72fc5798bae58761c0.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия доставила больше 3,6 тысячи тонн гуманитарных грузов в ДНР, ЛНР и различные области Украины, заявил в субботу на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В населенные пункты Луганской и Донецкой народных республик, Киевской, Запорожской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей российской стороной в ходе проведения 464 гуманитарных акций доставлено 3 619 тонн груза", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что за сутки проведено 37 акций, в ходе которых мирному населению освобожденных районов переданы 267 тонн предметов первой необходимости, продукты питания и медикаменты."На сегодня спланированы и в настоящее время проводятся 52 гуманитарные акции в Запорожской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, в ходе которых гражданскому населению передаются 280 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания длительного хранения", - добавил Мизинцев.
https://ria.ru/20220319/natsionalisty-1779064820.html
херсонская область
черниговская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778327338_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_faf5582e6a3075df6289d505a52604f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , черниговская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
21:47 19.03.2022 (обновлено: 22:22 19.03.2022)
Россия доставила в ДНР, ЛНР и на Украину более 3,6 тысячи тонн гумпомощи
Минобороны: Россия доставила в ДНР, ЛНР и на Украину более 3,6 тысячи тонн гумпомощи