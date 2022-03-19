https://ria.ru/20220319/gumpomosch-1779070749.html

Россия доставила в ДНР, ЛНР и на Украину более 3,6 тысячи тонн гумпомощи

Россия доставила в ДНР, ЛНР и на Украину более 3,6 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 19.03.2022

Россия доставила в ДНР, ЛНР и на Украину более 3,6 тысячи тонн гумпомощи

Россия доставила больше 3,6 тысячи тонн гуманитарных грузов в ДНР, ЛНР и различные области Украины, заявил в субботу на брифинге начальник Национального центра... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T21:47

2022-03-19T21:47

2022-03-19T22:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

херсонская область

черниговская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия доставила больше 3,6 тысячи тонн гуманитарных грузов в ДНР, ЛНР и различные области Украины, заявил в субботу на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В населенные пункты Луганской и Донецкой народных республик, Киевской, Запорожской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей российской стороной в ходе проведения 464 гуманитарных акций доставлено 3 619 тонн груза", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что за сутки проведено 37 акций, в ходе которых мирному населению освобожденных районов переданы 267 тонн предметов первой необходимости, продукты питания и медикаменты."На сегодня спланированы и в настоящее время проводятся 52 гуманитарные акции в Запорожской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, в ходе которых гражданскому населению передаются 280 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания длительного хранения", - добавил Мизинцев.

https://ria.ru/20220319/natsionalisty-1779064820.html

херсонская область

черниговская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Петр Попадюк

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