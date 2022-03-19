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Россия доставила в ДНР, ЛНР и на Украину более 3,6 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/gumpomosch-1779070749.html
Россия доставила в ДНР, ЛНР и на Украину более 3,6 тысячи тонн гумпомощи
Россия доставила в ДНР, ЛНР и на Украину более 3,6 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 19.03.2022
Россия доставила в ДНР, ЛНР и на Украину более 3,6 тысячи тонн гумпомощи
Россия доставила больше 3,6 тысячи тонн гуманитарных грузов в ДНР, ЛНР и различные области Украины, заявил в субботу на брифинге начальник Национального центра... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T21:47
2022-03-19T22:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
херсонская область
черниговская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия доставила больше 3,6 тысячи тонн гуманитарных грузов в ДНР, ЛНР и различные области Украины, заявил в субботу на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В населенные пункты Луганской и Донецкой народных республик, Киевской, Запорожской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей российской стороной в ходе проведения 464 гуманитарных акций доставлено 3 619 тонн груза", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что за сутки проведено 37 акций, в ходе которых мирному населению освобожденных районов переданы 267 тонн предметов первой необходимости, продукты питания и медикаменты."На сегодня спланированы и в настоящее время проводятся 52 гуманитарные акции в Запорожской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, в ходе которых гражданскому населению передаются 280 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания длительного хранения", - добавил Мизинцев.
https://ria.ru/20220319/natsionalisty-1779064820.html
херсонская область
черниговская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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в мире, херсонская область , черниговская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
21:47 19.03.2022 (обновлено: 22:22 19.03.2022)
 
Россия доставила в ДНР, ЛНР и на Украину более 3,6 тысячи тонн гумпомощи

Минобороны: Россия доставила в ДНР, ЛНР и на Украину более 3,6 тысячи тонн гумпомощи

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие и сотрудники МЧС РФ разгружают гуманитарную помощь для жителей Запорожской области
Военнослужащие и сотрудники МЧС РФ разгружают гуманитарную помощь для жителей Запорожской области - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Военнослужащие и сотрудники МЧС РФ разгружают гуманитарную помощь для жителей Запорожской области
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия доставила больше 3,6 тысячи тонн гуманитарных грузов в ДНР, ЛНР и различные области Украины, заявил в субботу на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В населенные пункты Луганской и Донецкой народных республик, Киевской, Запорожской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей российской стороной в ходе проведения 464 гуманитарных акций доставлено 3 619 тонн груза", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что за сутки проведено 37 акций, в ходе которых мирному населению освобожденных районов переданы 267 тонн предметов первой необходимости, продукты питания и медикаменты.
"На сегодня спланированы и в настоящее время проводятся 52 гуманитарные акции в Запорожской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, в ходе которых гражданскому населению передаются 280 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания длительного хранения", - добавил Мизинцев.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреХерсонская областьЧерниговская областьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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