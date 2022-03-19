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Народная милиция ЛНР привезла первую партию гумпомощи в Рубежное - РИА Новости, 19.03.2022
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Народная милиция ЛНР привезла первую партию гумпомощи в Рубежное
Народная милиция ЛНР привезла первую партию гумпомощи в Рубежное - РИА Новости, 19.03.2022
Народная милиция ЛНР привезла первую партию гумпомощи в Рубежное
Народная милиция Луганской народной республики привезла первую партию гуманитарной помощи в город Рубежное в Донбассе, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T00:56
2022-03-19T00:56
иван филипоненко
в мире
владимир путин
рубежное
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
луганская народная республика
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РУБЕЖНОЕ (Донбасс), 19 мар — РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики привезла первую партию гуманитарной помощи в город Рубежное в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Ранее Народная милиция Луганской народной республики заявила, что зашла в город Рубежное в Донбассе, бои за город продолжаются. В населенном пункте нет электричества и водоснабжения, поставки продовольствия были прекращены, по словам местных жителей, еще 5 марта.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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иван филипоненко, в мире, владимир путин, рубежное, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, луганская народная республика
00:56 19.03.2022
 
Народная милиция ЛНР привезла первую партию гумпомощи в Рубежное

Представитель ЛНР Филипоненко: народная милиция привезла партию гумпомощи в Рубежное

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖители получают гуманитарную помощь
Жители получают гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Жители получают гуманитарную помощь. Архивное фото
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РУБЕЖНОЕ (Донбасс), 19 мар — РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики привезла первую партию гуманитарной помощи в город Рубежное в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция Луганской народной республики заявила, что зашла в город Рубежное в Донбассе, бои за город продолжаются. В населенном пункте нет электричества и водоснабжения, поставки продовольствия были прекращены, по словам местных жителей, еще 5 марта.

"Сегодня мы здесь пытаемся организовать местное население, чтобы было понимание, сколько людей где живет. Начинаем помогать гуманитарной помощью. Первую партию соответственно привезли. Жители с контролируемых ранее территорий ЛНР стараются всеми силами помочь своим соотечественникам, собирают гуманитарные грузы, ну а мы стараемся их сюда привезти", — пояснил Филипоненко.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Народная милиция Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
00:50
В Рубежном нет электричества и водоснабжения, заявили в народной милиции
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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Иван ФилипоненкоВ миреВладимир ПутинРубежноеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФЛуганская Народная Республика
 
 
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