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Народная милиция ЛНР привезла первую партию гумпомощи в Рубежное
Народная милиция ЛНР привезла первую партию гумпомощи в Рубежное - РИА Новости, 19.03.2022
Народная милиция ЛНР привезла первую партию гумпомощи в Рубежное
Народная милиция Луганской народной республики привезла первую партию гуманитарной помощи в город Рубежное в Донбассе, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T00:56
2022-03-19T00:56
2022-03-19T00:56
иван филипоненко
в мире
владимир путин
рубежное
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
луганская народная республика
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РУБЕЖНОЕ (Донбасс), 19 мар — РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики привезла первую партию гуманитарной помощи в город Рубежное в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Ранее Народная милиция Луганской народной республики заявила, что зашла в город Рубежное в Донбассе, бои за город продолжаются. В населенном пункте нет электричества и водоснабжения, поставки продовольствия были прекращены, по словам местных жителей, еще 5 марта.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван филипоненко, в мире, владимир путин, рубежное, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, луганская народная республика
Народная милиция ЛНР привезла первую партию гумпомощи в Рубежное
Представитель ЛНР Филипоненко: народная милиция привезла партию гумпомощи в Рубежное