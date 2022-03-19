Рейтинг@Mail.ru
США рассматривают вопрос отключения России от GPS, заявил Рогозин - РИА Новости, 19.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220319/gps-1778998824.html
США рассматривают вопрос отключения России от GPS, заявил Рогозин
США рассматривают вопрос отключения России от GPS, заявил Рогозин - РИА Новости, 19.03.2022
США рассматривают вопрос отключения России от GPS, заявил Рогозин
США в рамках санкций рассматривают возможность отключения России от навигационной системы GPS, переживать не стоит, так как у нас есть ГЛОНАСС, заявил в субботу РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T12:24
2022-03-19T16:35
дмитрий рогозин
санкции в отношении россии
россия
глонасс (система навигации)
gps
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582705752_0:51:3114:1802_1920x0_80_0_0_99f3b767c9a01241f941569661571f14.jpg
САМАРА, 19 мар — РИА Новости. США в рамках санкций рассматривают возможность отключения России от навигационной системы GPS, переживать не стоит, так как у нас есть ГЛОНАСС, заявил в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос", — сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс".Он уточнил, что "напрягаться" по этому поводу не стоит, поскольку каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС, которая в этом случае продолжит работать.
https://ria.ru/20220319/sanktsii-1778993491.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582705752_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e3bb127a31d7c48f62ee63b2116ee442.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий рогозин, санкции в отношении россии, россия, глонасс (система навигации), gps
12:24 19.03.2022 (обновлено: 16:35 19.03.2022)
 
США рассматривают вопрос отключения России от GPS, заявил Рогозин

Глава "Роскосмоса" Рогозин: США рассматривают вопрос отключения России от GPS

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Читать ria.ru в
САМАРА, 19 мар — РИА Новости. США в рамках санкций рассматривают возможность отключения России от навигационной системы GPS, переживать не стоит, так как у нас есть ГЛОНАСС, заявил в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос", — сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс".
Он уточнил, что "напрягаться" по этому поводу не стоит, поскольку каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС, которая в этом случае продолжит работать.
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
11:33
WSJ оценила антироссийские санкции Запада "на троечку"
 
Дмитрий РогозинСанкции в отношении РоссииРоссияГЛОНАСС (система навигации)GPS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала