https://ria.ru/20220319/gps-1778998824.html

США рассматривают вопрос отключения России от GPS, заявил Рогозин

США рассматривают вопрос отключения России от GPS, заявил Рогозин - РИА Новости, 19.03.2022

США рассматривают вопрос отключения России от GPS, заявил Рогозин

США в рамках санкций рассматривают возможность отключения России от навигационной системы GPS, переживать не стоит, так как у нас есть ГЛОНАСС, заявил в субботу РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T12:24

2022-03-19T12:24

2022-03-19T16:35

дмитрий рогозин

санкции в отношении россии

россия

глонасс (система навигации)

gps

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САМАРА, 19 мар — РИА Новости. США в рамках санкций рассматривают возможность отключения России от навигационной системы GPS, переживать не стоит, так как у нас есть ГЛОНАСС, заявил в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос", — сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс".Он уточнил, что "напрягаться" по этому поводу не стоит, поскольку каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС, которая в этом случае продолжит работать.

https://ria.ru/20220319/sanktsii-1778993491.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий рогозин, санкции в отношении россии, россия, глонасс (система навигации), gps