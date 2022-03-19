https://ria.ru/20220319/gps-1778998824.html
США рассматривают вопрос отключения России от GPS, заявил Рогозин
США рассматривают вопрос отключения России от GPS, заявил Рогозин - РИА Новости, 19.03.2022
США рассматривают вопрос отключения России от GPS, заявил Рогозин
США в рамках санкций рассматривают возможность отключения России от навигационной системы GPS, переживать не стоит, так как у нас есть ГЛОНАСС, заявил в субботу РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T12:24
2022-03-19T12:24
2022-03-19T16:35
дмитрий рогозин
санкции в отношении россии
россия
глонасс (система навигации)
gps
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САМАРА, 19 мар — РИА Новости. США в рамках санкций рассматривают возможность отключения России от навигационной системы GPS, переживать не стоит, так как у нас есть ГЛОНАСС, заявил в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос", — сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс".Он уточнил, что "напрягаться" по этому поводу не стоит, поскольку каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС, которая в этом случае продолжит работать.
https://ria.ru/20220319/sanktsii-1778993491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий рогозин, санкции в отношении россии, россия, глонасс (система навигации), gps
12:24 19.03.2022 (обновлено: 16:35 19.03.2022)
США рассматривают вопрос отключения России от GPS, заявил Рогозин
Глава "Роскосмоса" Рогозин: США рассматривают вопрос отключения России от GPS