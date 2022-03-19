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Заблокированных на шахте в ДНР горняков подняли на поверхность - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/gornyaki-1779052430.html
Заблокированных на шахте в ДНР горняков подняли на поверхность
Заблокированных на шахте в ДНР горняков подняли на поверхность - РИА Новости, 19.03.2022
Заблокированных на шахте в ДНР горняков подняли на поверхность
Заблокированные в результате обстрела украинских войск на шахте "Рудник 4-21" в ДНР восемнадцать горняков подняты на поверхность, сообщает МЧС ДНР. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T19:03
2022-03-19T19:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
мчс днр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 мар – РИА Новости. Заблокированные в результате обстрела украинских войск на шахте "Рудник 4-21" в ДНР восемнадцать горняков подняты на поверхность, сообщает МЧС ДНР.Ранее ведомство сообщило что 18 горняков оказались в блокаде на шахте "Рудник 4-21" в ДНР в результате обстрела украинских войск."Сотрудники Оперативного Государственного военизированного горноспасательного отряда г. Донецк МЧС ДНР подняли на поверхность 18 горняков шахты ООО "Рудник 4-21", - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.Всего спасатели в субботу помогли выйти на поверхность 110 горнякам, в том числе 45 и 47 человек из шахт имени А.А. Скочинского и Челюскинцев.Состояние горняков удовлетворительное, жалоб на здоровье нет, отмечается в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, мчс днр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, украина
19:03 19.03.2022
 
Заблокированных на шахте в ДНР горняков подняли на поверхность

МЧС ДНР: заблокированных на шахте "Рудник 4-21" горняков подняли на поверхность

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкШахтеры
Шахтеры - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 19 мар – РИА Новости. Заблокированные в результате обстрела украинских войск на шахте "Рудник 4-21" в ДНР восемнадцать горняков подняты на поверхность, сообщает МЧС ДНР.
Ранее ведомство сообщило что 18 горняков оказались в блокаде на шахте "Рудник 4-21" в ДНР в результате обстрела украинских войск.
"Сотрудники Оперативного Государственного военизированного горноспасательного отряда г. Донецк МЧС ДНР подняли на поверхность 18 горняков шахты ООО "Рудник 4-21", - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.
Всего спасатели в субботу помогли выйти на поверхность 110 горнякам, в том числе 45 и 47 человек из шахт имени А.А. Скочинского и Челюскинцев.
Состояние горняков удовлетворительное, жалоб на здоровье нет, отмечается в сообщении.
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаМЧС ДНРМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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