https://ria.ru/20220319/gornyaki-1779052430.html

Заблокированных на шахте в ДНР горняков подняли на поверхность

Заблокированных на шахте в ДНР горняков подняли на поверхность - РИА Новости, 19.03.2022

Заблокированных на шахте в ДНР горняков подняли на поверхность

Заблокированные в результате обстрела украинских войск на шахте "Рудник 4-21" в ДНР восемнадцать горняков подняты на поверхность, сообщает МЧС ДНР. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T19:03

2022-03-19T19:03

2022-03-19T19:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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россия

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мчс днр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 мар – РИА Новости. Заблокированные в результате обстрела украинских войск на шахте "Рудник 4-21" в ДНР восемнадцать горняков подняты на поверхность, сообщает МЧС ДНР.Ранее ведомство сообщило что 18 горняков оказались в блокаде на шахте "Рудник 4-21" в ДНР в результате обстрела украинских войск."Сотрудники Оперативного Государственного военизированного горноспасательного отряда г. Донецк МЧС ДНР подняли на поверхность 18 горняков шахты ООО "Рудник 4-21", - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.Всего спасатели в субботу помогли выйти на поверхность 110 горнякам, в том числе 45 и 47 человек из шахт имени А.А. Скочинского и Челюскинцев.Состояние горняков удовлетворительное, жалоб на здоровье нет, отмечается в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, мчс днр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, украина