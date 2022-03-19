20:53 19.03.2022 (обновлено: 21:16 19.03.2022)
Украинские силовики обстреляли Горловку и Еленовку
Представительство ДНР в СЦКК: украинские силовики обстреляли Горловку и Еленовку
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда ВСУ
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда ВСУ
ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по Горловке и Еленовке, выпустили более 20 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства, обстрелы были зафиксированы между 18.40 и 20.35. По Горловке украинские войска выпустили семь мин калибром 120 миллиметров и восемь снарядов калибром 122 миллиметров, по Еленовке - семь снарядов калибром 122 миллиметров.
Ранее представительство уже фиксировало три обстрела по Горловке с применением 20 мин калибром 120 миллиметров. Как заявили в ДНР, по Еленовке было произведено пять выстрелов из танка, а также выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", 12 снарядов калибром 122 миллиметров, а также шесть мин калибром 120 миллиметров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.