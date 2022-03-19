https://ria.ru/20220319/gorlovka-1779065093.html

Украинские силовики обстреляли Горловку и Еленовку

Украинские силовики обстреляли Горловку и Еленовку - РИА Новости, 19.03.2022

Украинские силовики обстреляли Горловку и Еленовку

Украинские войска открыли огонь по Горловке и Еленовке, выпустили более 20 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T20:53

2022-03-19T20:53

2022-03-19T21:16

в мире

украина

вооруженные силы украины

горловка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775776188_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d451f833183a1dabcac3c99d8c86f505.jpg

ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по Горловке и Еленовке, выпустили более 20 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрелы были зафиксированы между 18.40 и 20.35. По Горловке украинские войска выпустили семь мин калибром 120 миллиметров и восемь снарядов калибром 122 миллиметров, по Еленовке - семь снарядов калибром 122 миллиметров.Ранее представительство уже фиксировало три обстрела по Горловке с применением 20 мин калибром 120 миллиметров. Как заявили в ДНР, по Еленовке было произведено пять выстрелов из танка, а также выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", 12 снарядов калибром 122 миллиметров, а также шесть мин калибром 120 миллиметров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/spetsoperatsiya-1779067188.html

украина

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, украина, вооруженные силы украины, горловка