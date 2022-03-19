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Украинские силовики обстреляли Горловку и Еленовку - РИА Новости, 19.03.2022
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Украинские силовики обстреляли Горловку и Еленовку
Украинские силовики обстреляли Горловку и Еленовку - РИА Новости, 19.03.2022
Украинские силовики обстреляли Горловку и Еленовку
Украинские войска открыли огонь по Горловке и Еленовке, выпустили более 20 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T20:53
2022-03-19T21:16
в мире
украина
вооруженные силы украины
горловка
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по Горловке и Еленовке, выпустили более 20 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрелы были зафиксированы между 18.40 и 20.35. По Горловке украинские войска выпустили семь мин калибром 120 миллиметров и восемь снарядов калибром 122 миллиметров, по Еленовке - семь снарядов калибром 122 миллиметров.Ранее представительство уже фиксировало три обстрела по Горловке с применением 20 мин калибром 120 миллиметров. Как заявили в ДНР, по Еленовке было произведено пять выстрелов из танка, а также выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", 12 снарядов калибром 122 миллиметров, а также шесть мин калибром 120 миллиметров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/spetsoperatsiya-1779067188.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, горловка
20:53 19.03.2022 (обновлено: 21:16 19.03.2022)
 
Украинские силовики обстреляли Горловку и Еленовку

Представительство ДНР в СЦКК: украинские силовики обстреляли Горловку и Еленовку

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда ВСУ
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по Горловке и Еленовке, выпустили более 20 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства, обстрелы были зафиксированы между 18.40 и 20.35. По Горловке украинские войска выпустили семь мин калибром 120 миллиметров и восемь снарядов калибром 122 миллиметров, по Еленовке - семь снарядов калибром 122 миллиметров.
Ранее представительство уже фиксировало три обстрела по Горловке с применением 20 мин калибром 120 миллиметров. Как заявили в ДНР, по Еленовке было произведено пять выстрелов из танка, а также выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", 12 снарядов калибром 122 миллиметров, а также шесть мин калибром 120 миллиметров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныГорловка
 
 
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