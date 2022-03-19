https://ria.ru/20220319/gagarin-1779068170.html
Американская НКО убрала имя Юрия Гагарина из названия космовечеринки
Американская НКО убрала имя Юрия Гагарина из названия космовечеринки - РИА Новости, 19.03.2022
Американская НКО убрала имя Юрия Гагарина из названия космовечеринки
Американская благотворительная организация "Космический фонд", сославшись на "текущие мировые события", лишила свою просветительскую вечеринку имени первого... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T21:25
2022-03-19T21:25
2022-03-19T21:25
колорадо-спрингс
украина
колорадо
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Американская благотворительная организация "Космический фонд", сославшись на "текущие мировые события", лишила свою просветительскую вечеринку имени первого космонавта планеты Юрия Гагарина.Решение фонда, который базируется в штате Колорадо, продолжает череду случаев отказа западных структур от ассоциаций с российской и советской историей в знак протеста против военной спецоперации на Украине."В свете текущих мировых события "Ночь Юрия" Космического фонда 2022 года переименовывается в "Празднование космоса: узнайте, что дальше", - говорится в извещении на интернет-сайте Космического фонда, который был впоследствии изменен, но сохранился в кэшированном виде.Мероприятие под новым названием планируется провести 3 апреля в Колорадо-Спрингс с прежней целью - "чествовать достижения человечества в космосе, вдохновляя следующее поколение на стремление к звездам".Вечеринки "Ночь Юрия" традиционно проводятся в разных американских штатах в апреле - месяце первого полета человека в космос. Другие организаторы подобных мероприятий пока не сообщали о смене названия.
https://ria.ru/20220317/astronavty-1778601725.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
колорадо-спрингс, украина, колорадо
Американская НКО убрала имя Юрия Гагарина из названия космовечеринки
Американская НКО убрала имя Юрия Гагарина из названия просветительской космовечеринки
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Американская благотворительная организация "Космический фонд", сославшись на "текущие мировые события", лишила свою просветительскую вечеринку имени первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Решение фонда, который базируется в штате Колорадо
, продолжает череду случаев отказа западных структур от ассоциаций с российской и советской историей в знак протеста против военной спецоперации на Украине
.
"В свете текущих мировых события "Ночь Юрия" Космического фонда 2022 года переименовывается в "Празднование космоса: узнайте, что дальше", - говорится в извещении на интернет-сайте Космического фонда, который был впоследствии изменен, но сохранился в кэшированном виде.
Мероприятие под новым названием планируется провести 3 апреля в Колорадо-Спрингс
с прежней целью - "чествовать достижения человечества в космосе, вдохновляя следующее поколение на стремление к звездам".
Вечеринки "Ночь Юрия" традиционно проводятся в разных американских штатах в апреле - месяце первого полета человека в космос. Другие организаторы подобных мероприятий пока не сообщали о смене названия.