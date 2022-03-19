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В МИД оценили перспективы форума "Трианонский диалог"

В МИД оценили перспективы форума "Трианонский диалог" - РИА Новости, 19.03.2022

В МИД оценили перспективы форума "Трианонский диалог"

Будущее российско-французского форума гражданских обществ "Трианонский диалог" оказалось под вопросом из-за действий Франции по сворачиванию контактов, Москва... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T10:35

2022-03-19T10:35

2022-03-19T11:30

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

франция

россия

политика

эммануэль макрон

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Будущее российско-французского форума гражданских обществ "Трианонский диалог" оказалось под вопросом из-за действий Франции по сворачиванию контактов, Москва сделает из этого выводы, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов."Под вопросом оказывается и будущее... российско-французского форума гражданских обществ "Трианонский диалог". А ведь в момент его создания в 2017 году (президент Франции) Эммануэль Макрон говорил, что его целью является "предоставление нашей молодежи, деятелям экономики и культуры, мыслителям возможности вести диалог, сблизиться и преодолеть непонимание", - сказал Парамонов."Складывается впечатление, что интерес к такому сотрудничеству у французской стороны пропал. Что же, будем делать из этого собственные выводы", - подчеркнул дипломат.По его словам, связи в сфере культуры были всегда тем страховочным ремнем, который помогал сохранить широкий диалог, амортизировать шок от внешнеполитических потрясений, сберечь наработанные десятилетиями контакты и связи."И вот теперь мы видим странное противоречие. С одной стороны, президент Франции Эммануэль Макрон говорит о необходимости продолжать и поддерживать контакты между людьми и гуманитарные связи. С другой, его министр Розлин Башло анонсирует приостановку всех культурных обменов, призывает российских деятелей искусства осудить политику своей страны", - отметил дипломат.Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), франция, россия, политика, эммануэль макрон