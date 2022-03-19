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В МИД оценили перспективы форума "Трианонский диалог"
В МИД оценили перспективы форума "Трианонский диалог" - РИА Новости, 19.03.2022
В МИД оценили перспективы форума "Трианонский диалог"
Будущее российско-французского форума гражданских обществ "Трианонский диалог" оказалось под вопросом из-за действий Франции по сворачиванию контактов, Москва... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T10:35
2022-03-19T10:35
2022-03-19T11:30
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
франция
россия
политика
эммануэль макрон
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Будущее российско-французского форума гражданских обществ "Трианонский диалог" оказалось под вопросом из-за действий Франции по сворачиванию контактов, Москва сделает из этого выводы, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов."Под вопросом оказывается и будущее... российско-французского форума гражданских обществ "Трианонский диалог". А ведь в момент его создания в 2017 году (президент Франции) Эммануэль Макрон говорил, что его целью является "предоставление нашей молодежи, деятелям экономики и культуры, мыслителям возможности вести диалог, сблизиться и преодолеть непонимание", - сказал Парамонов."Складывается впечатление, что интерес к такому сотрудничеству у французской стороны пропал. Что же, будем делать из этого собственные выводы", - подчеркнул дипломат.По его словам, связи в сфере культуры были всегда тем страховочным ремнем, который помогал сохранить широкий диалог, амортизировать шок от внешнеполитических потрясений, сберечь наработанные десятилетиями контакты и связи."И вот теперь мы видим странное противоречие. С одной стороны, президент Франции Эммануэль Макрон говорит о необходимости продолжать и поддерживать контакты между людьми и гуманитарные связи. С другой, его министр Розлин Башло анонсирует приостановку всех культурных обменов, призывает российских деятелей искусства осудить политику своей страны", - отметил дипломат.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), франция, россия, политика, эммануэль макрон
10:35 19.03.2022 (обновлено: 11:30 19.03.2022)
В МИД оценили перспективы форума "Трианонский диалог"
Дипломат Парамонов: будущее форума "Трианонский диалог" оказалось под вопросом
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Будущее российско-французского форума гражданских обществ "Трианонский диалог" оказалось под вопросом из-за действий Франции по сворачиванию контактов, Москва сделает из этого выводы, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
"Под вопросом оказывается и будущее... российско-французского форума гражданских обществ "Трианонский диалог". А ведь в момент его создания в 2017 году (президент Франции
) Эммануэль Макрон
говорил, что его целью является "предоставление нашей молодежи, деятелям экономики и культуры, мыслителям возможности вести диалог, сблизиться и преодолеть непонимание", - сказал Парамонов.
"Складывается впечатление, что интерес к такому сотрудничеству у французской стороны пропал. Что же, будем делать из этого собственные выводы", - подчеркнул дипломат.
По его словам, связи в сфере культуры были всегда тем страховочным ремнем, который помогал сохранить широкий диалог, амортизировать шок от внешнеполитических потрясений, сберечь наработанные десятилетиями контакты и связи.
"И вот теперь мы видим странное противоречие. С одной стороны, президент Франции Эммануэль Макрон говорит о необходимости продолжать и поддерживать контакты между людьми и гуманитарные связи. С другой, его министр Розлин Башло анонсирует приостановку всех культурных обменов, призывает российских деятелей искусства осудить политику своей страны", - отметил дипломат.