Рейтинг@Mail.ru
ЕС эволюционировал в сторону зависимости от НАТО и США, заявил Лавров - РИА Новости, 19.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220319/evrosoyuz-1779020595.html
ЕС эволюционировал в сторону зависимости от НАТО и США, заявил Лавров
ЕС эволюционировал в сторону зависимости от НАТО и США, заявил Лавров - РИА Новости, 19.03.2022
ЕС эволюционировал в сторону зависимости от НАТО и США, заявил Лавров
Евросоюз "эволюционировал" в сторону полной зависимости от НАТО и США, самое яркое выражение этого - судьба "Северного потока 2", заявил министр иностранных дел РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T14:51
2022-03-19T15:43
в мире
магдалена андерссон
сергей лавров
швеция
сша
россия
евросоюз
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778283338_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0510f5ad1cb6490734030cec6792d6bf.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Евросоюз "эволюционировал" в сторону полной зависимости от НАТО и США, самое яркое выражение этого - судьба "Северного потока 2", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, Евросоюз ранее демонстрировал некоторые признаки самостоятельности."В конечном итоге эволюционировал в сторону полной зависимости от Североатлантического альянса и США. Самое яркое выражение Европейского союза - это судьба "Северного потока 2", когда даже Германии, которая до последнего отстаивала заинтересованность в этом проекте, было сказано: "это против ваших интересов", - сказал Лавров на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".Лавров: в НАТО "музыку заказывают" США, ЕС "подминается" под альянс, а нейтральные страны к нему подтягиваются.В НАТО "музыку заказывают" США, ЕС "подминается" под альянс, а нейтральные страны подтягиваются к НАТО, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Заключается она (мобильность) в том, что, когда НАТО нужно будет перемещать на восток военную инфраструктуру, для этого свои дороги, территории будут предоставлять и нейтральные страны. Это как бы подается через партнерство между НАТО и Евросоюзом", - добавил глава МИД РФ.Ранее шведская газета Aftonbladet со ссылкой на результаты опроса сообщала, что свыше 50% жителей Швеции поддерживают вступление страны в НАТО. Это самый высокий показатель за всю историю страны. Тем не менее, премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что на данный момент запрос Стокгольма на вступление в НАТО только дестабилизирует ситуацию в Европе.
https://ria.ru/20220318/bezopasnost-1778813182.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220311/borrel-1777629183.html
швеция
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778283338_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_5a0911d2de56861468aff20765d00939.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, магдалена андерссон, сергей лавров, швеция, сша, россия, евросоюз, нато, северный поток — 2
14:51 19.03.2022 (обновлено: 15:43 19.03.2022)
 
ЕС эволюционировал в сторону зависимости от НАТО и США, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Евросоюз эволюционировал в сторону зависимости от НАТО и США

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Евросоюз "эволюционировал" в сторону полной зависимости от НАТО и США, самое яркое выражение этого - судьба "Северного потока 2", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, Евросоюз ранее демонстрировал некоторые признаки самостоятельности.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 12:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров рассказал, какие гарантии безопасности хочет получить Москва
"В конечном итоге эволюционировал в сторону полной зависимости от Североатлантического альянса и США. Самое яркое выражение Европейского союза - это судьба "Северного потока 2", когда даже Германии, которая до последнего отстаивала заинтересованность в этом проекте, было сказано: "это против ваших интересов", - сказал Лавров на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".
Лавров: в НАТО "музыку заказывают" США, ЕС "подминается" под альянс, а нейтральные страны к нему подтягиваются.
В НАТО "музыку заказывают" США, ЕС "подминается" под альянс, а нейтральные страны подтягиваются к НАТО, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В НАТО, конечно же, музыку заказывают Соединенные Штаты. И сейчас Евросоюз подминается под НАТО. Уже страны, которые не являются членами НАТО - нейтральные страны, - Швеция, Финляндия, Австрия - они подтягиваются к сотрудничеству, которое называется коллективная мобильность", - сказал Лавров на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".
"Заключается она (мобильность) в том, что, когда НАТО нужно будет перемещать на восток военную инфраструктуру, для этого свои дороги, территории будут предоставлять и нейтральные страны. Это как бы подается через партнерство между НАТО и Евросоюзом", - добавил глава МИД РФ.
Ранее шведская газета Aftonbladet со ссылкой на результаты опроса сообщала, что свыше 50% жителей Швеции поддерживают вступление страны в НАТО. Это самый высокий показатель за всю историю страны. Тем не менее, премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что на данный момент запрос Стокгольма на вступление в НАТО только дестабилизирует ситуацию в Европе.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 12:07В мире
Боррель признал ошибочным обещание Украине членства в ЕС и НАТО
 
В миреМагдалена АндерссонСергей ЛавровШвецияСШАРоссияЕвросоюзНАТОСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала