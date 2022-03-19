https://ria.ru/20220319/evrosoyuz-1779020595.html

ЕС эволюционировал в сторону зависимости от НАТО и США, заявил Лавров

ЕС эволюционировал в сторону зависимости от НАТО и США, заявил Лавров - РИА Новости, 19.03.2022

ЕС эволюционировал в сторону зависимости от НАТО и США, заявил Лавров

Евросоюз "эволюционировал" в сторону полной зависимости от НАТО и США, самое яркое выражение этого - судьба "Северного потока 2", заявил министр иностранных дел РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T14:51

2022-03-19T14:51

2022-03-19T15:43

в мире

магдалена андерссон

сергей лавров

швеция

сша

россия

евросоюз

нато

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Евросоюз "эволюционировал" в сторону полной зависимости от НАТО и США, самое яркое выражение этого - судьба "Северного потока 2", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, Евросоюз ранее демонстрировал некоторые признаки самостоятельности."В конечном итоге эволюционировал в сторону полной зависимости от Североатлантического альянса и США. Самое яркое выражение Европейского союза - это судьба "Северного потока 2", когда даже Германии, которая до последнего отстаивала заинтересованность в этом проекте, было сказано: "это против ваших интересов", - сказал Лавров на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".Лавров: в НАТО "музыку заказывают" США, ЕС "подминается" под альянс, а нейтральные страны к нему подтягиваются.В НАТО "музыку заказывают" США, ЕС "подминается" под альянс, а нейтральные страны подтягиваются к НАТО, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Заключается она (мобильность) в том, что, когда НАТО нужно будет перемещать на восток военную инфраструктуру, для этого свои дороги, территории будут предоставлять и нейтральные страны. Это как бы подается через партнерство между НАТО и Евросоюзом", - добавил глава МИД РФ.Ранее шведская газета Aftonbladet со ссылкой на результаты опроса сообщала, что свыше 50% жителей Швеции поддерживают вступление страны в НАТО. Это самый высокий показатель за всю историю страны. Тем не менее, премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что на данный момент запрос Стокгольма на вступление в НАТО только дестабилизирует ситуацию в Европе.

https://ria.ru/20220318/bezopasnost-1778813182.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/borrel-1777629183.html

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сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, магдалена андерссон, сергей лавров, швеция, сша, россия, евросоюз, нато, северный поток — 2