14:51 19.03.2022 (обновлено: 15:43 19.03.2022)
ЕС эволюционировал в сторону зависимости от НАТО и США, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Евросоюз эволюционировал в сторону зависимости от НАТО и США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Евросоюз "эволюционировал" в сторону полной зависимости от НАТО и США, самое яркое выражение этого - судьба "Северного потока 2", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, Евросоюз ранее демонстрировал некоторые признаки самостоятельности.
"В конечном итоге эволюционировал в сторону полной зависимости от Североатлантического альянса и США. Самое яркое выражение Европейского союза - это судьба "Северного потока 2", когда даже Германии, которая до последнего отстаивала заинтересованность в этом проекте, было сказано: "это против ваших интересов", - сказал Лавров на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".
Лавров: в НАТО "музыку заказывают" США, ЕС "подминается" под альянс, а нейтральные страны к нему подтягиваются.
В НАТО "музыку заказывают" США, ЕС "подминается" под альянс, а нейтральные страны подтягиваются к НАТО, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В НАТО, конечно же, музыку заказывают Соединенные Штаты. И сейчас Евросоюз подминается под НАТО. Уже страны, которые не являются членами НАТО - нейтральные страны, - Швеция, Финляндия, Австрия - они подтягиваются к сотрудничеству, которое называется коллективная мобильность", - сказал Лавров на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".
"Заключается она (мобильность) в том, что, когда НАТО нужно будет перемещать на восток военную инфраструктуру, для этого свои дороги, территории будут предоставлять и нейтральные страны. Это как бы подается через партнерство между НАТО и Евросоюзом", - добавил глава МИД РФ.
Ранее шведская газета Aftonbladet со ссылкой на результаты опроса сообщала, что свыше 50% жителей Швеции поддерживают вступление страны в НАТО. Это самый высокий показатель за всю историю страны. Тем не менее, премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что на данный момент запрос Стокгольма на вступление в НАТО только дестабилизирует ситуацию в Европе.