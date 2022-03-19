https://ria.ru/20220319/evakuatsiya-1778979787.html

Из Мариуполя в ДНР эвакуировали 389 человек за сутки

Из Мариуполя в ДНР эвакуировали 389 человек за сутки - РИА Новости, 19.03.2022

Из Мариуполя в ДНР эвакуировали 389 человек за сутки

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что из Мариуполя в Безыменное в ДНР были эвакуированы еще 389 человек, в том числе 89 детей. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T09:36

2022-03-19T09:36

2022-03-19T09:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

украина

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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что из Мариуполя в Безыменное в ДНР были эвакуированы еще 389 человек, в том числе 89 детей."За минувшие сутки, с 08.00 18 марта до 08.00 19 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 389 человек, включая 89 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Согласно заявлению, сейчас они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.По данным штаба, всего за период с 5 марта по 19 марта в Безыменное эвакуированы почти 2 500 человек.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/rubezhnoe-1778977543.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, мариуполь, украина