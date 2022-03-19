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Джонсон заявил, что нормализация отношений с Путиным была бы ошибкой
Джонсон заявил, что нормализация отношений с Путиным была бы ошибкой - РИА Новости, 19.03.2022
Джонсон заявил, что нормализация отношений с Путиным была бы ошибкой
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что было бы ошибкой нормализовать отношения с президентом РФ Владимиром Путиным после событий на Украине. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T16:12
2022-03-19T16:12
2022-03-19T16:12
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ЛОНДОН, 19 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что было бы ошибкой нормализовать отношения с президентом РФ Владимиром Путиным после событий на Украине."Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, означало бы снова совершить ту же самую ошибку", - заявил Джонсон на съезде Консервативной партии.По его словам, действия Путина объясняются тем, что он "испугался применения украинской модели к себе и к России и запаниковал перед возможностью "цветной революции" в Москве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, москва, россия, вооруженные силы рф
Джонсон заявил, что нормализация отношений с Путиным была бы ошибкой
Британский премьер Джонсон заявил, что нормализация отношений с Путиным была бы ошибкой