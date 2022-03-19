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В результате ДТП в Турции пострадали 17 человек - РИА Новости, 19.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220319/dtp-1779037743.html
В результате ДТП в Турции пострадали 17 человек
В результате ДТП в Турции пострадали 17 человек - РИА Новости, 19.03.2022
В результате ДТП в Турции пострадали 17 человек
Семнадцать человек пострадали в ДТП в горном тоннеле в Турции, состояние троих из них тяжелое, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T16:46
2022-03-19T16:50
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АНКАРА, 19 мар - РИА Новости. Семнадцать человек пострадали в ДТП в горном тоннеле в Турции, состояние троих из них тяжелое, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа."В цепном ДТП, произошедшем в горном тоннеле Болу, 17 пострадавших, трое из которых тяжело ранены. Пострадавшие госпитализированы" - сообщил Коджа в Twitter.По его словам, на место происшествия были направлены десять карет скорой помощи.
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новости - туризм, в мире, турция
16:46 19.03.2022 (обновлено: 16:50 19.03.2022)
 
В результате ДТП в Турции пострадали 17 человек

В результате ДТП в Турции пострадали 17 человек, трое из них в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь в Турции
Читать ria.ru в
АНКАРА, 19 мар - РИА Новости. Семнадцать человек пострадали в ДТП в горном тоннеле в Турции, состояние троих из них тяжелое, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"В цепном ДТП, произошедшем в горном тоннеле Болу, 17 пострадавших, трое из которых тяжело ранены. Пострадавшие госпитализированы" - сообщил Коджа в Twitter.
По его словам, на место происшествия были направлены десять карет скорой помощи.
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