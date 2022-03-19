https://ria.ru/20220319/dtp-1779037743.html

В результате ДТП в Турции пострадали 17 человек

В результате ДТП в Турции пострадали 17 человек - РИА Новости, 19.03.2022

В результате ДТП в Турции пострадали 17 человек

Семнадцать человек пострадали в ДТП в горном тоннеле в Турции, состояние троих из них тяжелое, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T16:46

2022-03-19T16:46

2022-03-19T16:50

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АНКАРА, 19 мар - РИА Новости. Семнадцать человек пострадали в ДТП в горном тоннеле в Турции, состояние троих из них тяжелое, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа."В цепном ДТП, произошедшем в горном тоннеле Болу, 17 пострадавших, трое из которых тяжело ранены. Пострадавшие госпитализированы" - сообщил Коджа в Twitter.По его словам, на место происшествия были направлены десять карет скорой помощи.

https://ria.ru/20220318/dtp-1778951682.html

турция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, в мире, турция