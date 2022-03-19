https://ria.ru/20220319/dtp-1779037743.html
В результате ДТП в Турции пострадали 17 человек
В результате ДТП в Турции пострадали 17 человек - РИА Новости, 19.03.2022
В результате ДТП в Турции пострадали 17 человек
Семнадцать человек пострадали в ДТП в горном тоннеле в Турции, состояние троих из них тяжелое, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T16:46
2022-03-19T16:46
2022-03-19T16:50
туризм
новости - туризм
в мире
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_494ecebdb9e3c7db3fe42b7d56871b0e.jpg
АНКАРА, 19 мар - РИА Новости. Семнадцать человек пострадали в ДТП в горном тоннеле в Турции, состояние троих из них тяжелое, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа."В цепном ДТП, произошедшем в горном тоннеле Болу, 17 пострадавших, трое из которых тяжело ранены. Пострадавшие госпитализированы" - сообщил Коджа в Twitter.По его словам, на место происшествия были направлены десять карет скорой помощи.
https://ria.ru/20220318/dtp-1778951682.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_57:0:1834:1333_1920x0_80_0_0_aeef15215b762387273e1594c72f33ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, в мире, турция
16:46 19.03.2022 (обновлено: 16:50 19.03.2022)
В результате ДТП в Турции пострадали 17 человек
В результате ДТП в Турции пострадали 17 человек, трое из них в тяжелом состоянии
АНКАРА, 19 мар - РИА Новости. Семнадцать человек пострадали в ДТП в горном тоннеле в Турции, состояние троих из них тяжелое, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"В цепном ДТП, произошедшем в горном тоннеле Болу, 17 пострадавших, трое из которых тяжело ранены. Пострадавшие госпитализированы" - сообщил Коджа в Twitter.
По его словам, на место происшествия были направлены десять карет скорой помощи.