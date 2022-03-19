https://ria.ru/20220319/druzhba-1779045281.html

Названа ядерная держава, готовая дружить с Россией, несмотря на угрозы Запада

Названа ядерная держава, готовая дружить с Россией, несмотря на угрозы США - РИА Новости, 19.03.2022

Названа ядерная держава, готовая дружить с Россией, несмотря на угрозы Запада

Индия стремится сохранить долгосрочные отношения с Россией на фоне противостояния Запада с Москвой, пишет обозреватель американского сайта Vox Джен Кирби. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T17:55

2022-03-19T17:55

2022-03-19T21:53

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россия

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Индия стремится сохранить долгосрочные отношения с Россией на фоне противостояния Запада с Москвой, пишет обозреватель американского сайта Vox Джен Кирби.Антагонизм между США и Россией, усугубляемый украинским кризисом, ставит Нью-Дели в затруднительное положение, отметила автор."Вот только Индия привыкла к таким ситуациям. В годы холодной войны она придерживалась тактики "неприсоединения", старалась не быть вовлеченной в конфликты великих держав (СССР и США. — Прим. ред.) и сохранить суверенитет. Хотя внешнеполитическая линия страны претерпела изменения за эти годы, идея автономности все еще заложена в ее фундамент", — напомнила колумнист.Как пояснила Кирби, балансирование между двумя центрами силы требует от Нью-Дели сложных расчетов, однако такая стратегия отвечает его интересам.Теплые отношения с Соединенными Штатами и санкционное давление Запада не мешают Индии торговать с Россией и вести переговоры о покупке нефти со скидкой, говорится в статье.Москва также поставляет большое количество военной техники для индийской армии. Начиная с 2010 года ей принадлежит две трети оружейного рынка страны. Великобритания, Франция, Израиль и США далеки от таких высоких показателей, посетовала автор. Кроме того, обширный арсенал приобретенного вооружения требует обслуживания, которое может предоставить только Россия, уточнила журналист.Как подытожила обозреватель, Нью-Дели нуждается в сильной Москве, которая поможет сохранить баланс сил в Азии.Россия начала 24 февраля специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране. В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.

https://ria.ru/20220319/ugrozy-1779031392.html

https://ria.ru/20220318/s-500-1778808552.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, индия, сша, франция, израиль, великобритания