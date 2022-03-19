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Названа ядерная держава, готовая дружить с Россией, несмотря на угрозы США - РИА Новости, 19.03.2022
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Названа ядерная держава, готовая дружить с Россией, несмотря на угрозы Запада
Названа ядерная держава, готовая дружить с Россией, несмотря на угрозы США - РИА Новости, 19.03.2022
Названа ядерная держава, готовая дружить с Россией, несмотря на угрозы Запада
Индия стремится сохранить долгосрочные отношения с Россией на фоне противостояния Запада с Москвой, пишет обозреватель американского сайта Vox Джен Кирби. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T17:55
2022-03-19T21:53
политика
россия
индия
сша
франция
израиль
великобритания
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Индия стремится сохранить долгосрочные отношения с Россией на фоне противостояния Запада с Москвой, пишет обозреватель американского сайта Vox Джен Кирби.Антагонизм между США и Россией, усугубляемый украинским кризисом, ставит Нью-Дели в затруднительное положение, отметила автор."Вот только Индия привыкла к таким ситуациям. В годы холодной войны она придерживалась тактики "неприсоединения", старалась не быть вовлеченной в конфликты великих держав (СССР и США. — Прим. ред.) и сохранить суверенитет. Хотя внешнеполитическая линия страны претерпела изменения за эти годы, идея автономности все еще заложена в ее фундамент", — напомнила колумнист.Как пояснила Кирби, балансирование между двумя центрами силы требует от Нью-Дели сложных расчетов, однако такая стратегия отвечает его интересам.Теплые отношения с Соединенными Штатами и санкционное давление Запада не мешают Индии торговать с Россией и вести переговоры о покупке нефти со скидкой, говорится в статье.Москва также поставляет большое количество военной техники для индийской армии. Начиная с 2010 года ей принадлежит две трети оружейного рынка страны. Великобритания, Франция, Израиль и США далеки от таких высоких показателей, посетовала автор. Кроме того, обширный арсенал приобретенного вооружения требует обслуживания, которое может предоставить только Россия, уточнила журналист.Как подытожила обозреватель, Нью-Дели нуждается в сильной Москве, которая поможет сохранить баланс сил в Азии.Россия начала 24 февраля специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране. В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
https://ria.ru/20220319/ugrozy-1779031392.html
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политика, россия, индия, сша, франция, израиль, великобритания
17:55 19.03.2022 (обновлено: 21:53 19.03.2022)
 
Названа ядерная держава, готовая дружить с Россией, несмотря на угрозы США

Американский Vox пишет, что Индия готова дружить с Россией, несмотря на давление Запада

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Индия стремится сохранить долгосрочные отношения с Россией на фоне противостояния Запада с Москвой, пишет обозреватель американского сайта Vox Джен Кирби.
Антагонизм между США и Россией, усугубляемый украинским кризисом, ставит Нью-Дели в затруднительное положение, отметила автор.
"Вот только Индия привыкла к таким ситуациям. В годы холодной войны она придерживалась тактики "неприсоединения", старалась не быть вовлеченной в конфликты великих держав (СССР и США. — Прим. ред.) и сохранить суверенитет. Хотя внешнеполитическая линия страны претерпела изменения за эти годы, идея автономности все еще заложена в ее фундамент", — напомнила колумнист.
Как пояснила Кирби, балансирование между двумя центрами силы требует от Нью-Дели сложных расчетов, однако такая стратегия отвечает его интересам.
Теплые отношения с Соединенными Штатами и санкционное давление Запада не мешают Индии торговать с Россией и вести переговоры о покупке нефти со скидкой, говорится в статье.
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Москва также поставляет большое количество военной техники для индийской армии. Начиная с 2010 года ей принадлежит две трети оружейного рынка страны. Великобритания, Франция, Израиль и США далеки от таких высоких показателей, посетовала автор. Кроме того, обширный арсенал приобретенного вооружения требует обслуживания, которое может предоставить только Россия, уточнила журналист.
Как подытожила обозреватель, Нью-Дели нуждается в сильной Москве, которая поможет сохранить баланс сил в Азии.
Россия начала 24 февраля специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране. В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
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