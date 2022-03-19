https://ria.ru/20220319/donetsk-1779021405.html
Путин заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах ВСУ по Донецку
Путин заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах ВСУ по Донецку - РИА Новости, 19.03.2022
Путин заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах ВСУ по Донецку
Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем отметил, что ВСУ продолжают ракетные удары по Донецку. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T15:01
2022-03-19T15:01
2022-03-19T15:31
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
люксембург (государство)
ксавье беттель
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем отметил, что ВСУ продолжают ракетные удары по Донецку. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.Беседа прошла по инициативе люксембургской стороны."Владимир Путин заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах украинских силовиков по Донецку и другим городам ДНР и ЛНР, приводящих к многочисленным жертвам среди мирного населения", — говорится в сообщении.Беттель рассказал российскому лидеру о контактах с властями Украины и других государств."Владимир Путин изложил принципиальные оценки хода переговоров российских и украинских представителей", — заявили в Кремле.Президент России указал на неприемлемый характер военно-биологической деятельности США на Украине, представляющей огромную опасность как для Москвы, так и для всей Европы.Минобороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что Штаты потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине. Они участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело с возбудителями чумы и сибирской язвы. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, после начала российской спецоперации с Украины вывезли все необходимое для продолжения программы.В этой ситуации Москва не исключает запуска механизма консультаций в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД Мария Захарова.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, параллельно наступление развивают силы республик Донбасса. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с запада, под Харьковом идут бои.
https://ria.ru/20220319/totalitarizm-1778933829.html
https://ria.ru/20220318/oruzhie-1778904348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, люксембург (государство), ксавье беттель
15:01 19.03.2022 (обновлено: 15:31 19.03.2022)
Путин заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах ВСУ по Донецку
Президент Путин заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах ВСУ по Донецку
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем отметил, что ВСУ продолжают ракетные удары по Донецку. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Беседа прошла по инициативе люксембургской стороны.
"Владимир Путин заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах украинских силовиков по Донецку
и другим городам ДНР
и ЛНР
, приводящих к многочисленным жертвам среди мирного населения", — говорится в сообщении.
Беттель рассказал российскому лидеру о контактах с властями Украины и других государств.
"Владимир Путин изложил принципиальные оценки хода переговоров российских и украинских представителей", — заявили в Кремле.
Президент России указал на неприемлемый характер военно-биологической деятельности США на Украине, представляющей огромную опасность как для Москвы, так и для всей Европы.
Минобороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что Штаты потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине. Они участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело с возбудителями чумы и сибирской язвы. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, после начала российской спецоперации с Украины вывезли все необходимое для продолжения программы.
В этой ситуации Москва не исключает запуска механизма консультаций в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД Мария Захарова
.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
, параллельно наступление развивают силы республик Донбасса. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область
, Мелитополь
, Бердянск
и блокировала Мариуполь
, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ
от побережья Азовского моря
и соединиться с группой войск в Донбассе
. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху
и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею
. Киев
блокирован с запада, под Харьковом
идут бои.