https://ria.ru/20220319/donetsk-1779021405.html

Путин заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах ВСУ по Донецку

Путин заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах ВСУ по Донецку - РИА Новости, 19.03.2022

Путин заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах ВСУ по Донецку

Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем отметил, что ВСУ продолжают ракетные удары по Донецку. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T15:01

2022-03-19T15:01

2022-03-19T15:31

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

люксембург (государство)

ксавье беттель

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем отметил, что ВСУ продолжают ракетные удары по Донецку. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.Беседа прошла по инициативе люксембургской стороны."Владимир Путин заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах украинских силовиков по Донецку и другим городам ДНР и ЛНР, приводящих к многочисленным жертвам среди мирного населения", — говорится в сообщении.Беттель рассказал российскому лидеру о контактах с властями Украины и других государств."Владимир Путин изложил принципиальные оценки хода переговоров российских и украинских представителей", — заявили в Кремле.Президент России указал на неприемлемый характер военно-биологической деятельности США на Украине, представляющей огромную опасность как для Москвы, так и для всей Европы.Минобороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что Штаты потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине. Они участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело с возбудителями чумы и сибирской язвы. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, после начала российской спецоперации с Украины вывезли все необходимое для продолжения программы.В этой ситуации Москва не исключает запуска механизма консультаций в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД Мария Захарова.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, параллельно наступление развивают силы республик Донбасса. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с запада, под Харьковом идут бои.

https://ria.ru/20220319/totalitarizm-1778933829.html

https://ria.ru/20220318/oruzhie-1778904348.html

россия

люксембург (государство)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, люксембург (государство), ксавье беттель