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Путин заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах ВСУ по Донецку - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/donetsk-1779021405.html
Путин заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах ВСУ по Донецку
Путин заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах ВСУ по Донецку - РИА Новости, 19.03.2022
Путин заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах ВСУ по Донецку
Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем отметил, что ВСУ продолжают ракетные удары по Донецку. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T15:01
2022-03-19T15:31
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
люксембург (государство)
ксавье беттель
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем отметил, что ВСУ продолжают ракетные удары по Донецку. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.Беседа прошла по инициативе люксембургской стороны."Владимир Путин заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах украинских силовиков по Донецку и другим городам ДНР и ЛНР, приводящих к многочисленным жертвам среди мирного населения", — говорится в сообщении.Беттель рассказал российскому лидеру о контактах с властями Украины и других государств."Владимир Путин изложил принципиальные оценки хода переговоров российских и украинских представителей", — заявили в Кремле.Президент России указал на неприемлемый характер военно-биологической деятельности США на Украине, представляющей огромную опасность как для Москвы, так и для всей Европы.Минобороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что Штаты потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине. Они участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело с возбудителями чумы и сибирской язвы. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, после начала российской спецоперации с Украины вывезли все необходимое для продолжения программы.В этой ситуации Москва не исключает запуска механизма консультаций в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД Мария Захарова.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, параллельно наступление развивают силы республик Донбасса. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с запада, под Харьковом идут бои.
https://ria.ru/20220319/totalitarizm-1778933829.html
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владимир путин, россия, люксембург (государство), ксавье беттель
15:01 19.03.2022 (обновлено: 15:31 19.03.2022)
 
Путин заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах ВСУ по Донецку

Президент Путин заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах ВСУ по Донецку

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
Фрагмент украинской ракеты Точка-У возле Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Фрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем отметил, что ВСУ продолжают ракетные удары по Донецку. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Беседа прошла по инициативе люксембургской стороны.
"Владимир Путин заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах украинских силовиков по Донецку и другим городам ДНР и ЛНР, приводящих к многочисленным жертвам среди мирного населения", — говорится в сообщении.
Беттель рассказал российскому лидеру о контактах с властями Украины и других государств.
"Владимир Путин изложил принципиальные оценки хода переговоров российских и украинских представителей", — заявили в Кремле.
Президент России указал на неприемлемый характер военно-биологической деятельности США на Украине, представляющей огромную опасность как для Москвы, так и для всей Европы.
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Минобороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что Штаты потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине. Они участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело с возбудителями чумы и сибирской язвы. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, после начала российской спецоперации с Украины вывезли все необходимое для продолжения программы.
В этой ситуации Москва не исключает запуска механизма консультаций в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, параллельно наступление развивают силы республик Донбасса. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с запада, под Харьковом идут бои.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияЛюксембург (государство)Ксавье Беттель
 
 
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