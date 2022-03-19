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SCMP допустила отказ от доллара и евро из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 19.03.2022
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SCMP допустила отказ от доллара и евро из-за антироссийских санкций
SCMP допустила отказ от доллара и евро из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 19.03.2022
SCMP допустила отказ от доллара и евро из-за антироссийских санкций
Санкции Запада против России могут подтолкнуть другие страны к отказу от валютных резервов в долларах и евро, написал в статье для китайской газеты South China... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T02:26
2022-03-19T02:26
экономика
дмитрий песков
россия
сша
москва
санкции в отношении россии
сбербанк россии
втб
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Санкции Запада против России могут подтолкнуть другие страны к отказу от валютных резервов в долларах и евро, написал в статье для китайской газеты South China Morning Post эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли.Обозреватель обратил внимание, что в последние годы Москва стремилась ограничить свои резервы в долларах, и Центробанк уделял внимание наращиванию позиций в евро, золоте и юанях. По его мнению, решение США и ЕС заморозить валютные резервы России стало "нездоровым" прецедентом, который требует ускорения темпов диверсификации резервов в мире.Автор публикации предположил рост популярности юаня в качестве резервной валюты."Пекин тоже может счесть целесообразной дальнейшую диверсификацию валютных резервов Китая составляющих сейчас 3,2 триллиона долларов США", — заключил эксперт.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. ЕС, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
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сша
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экономика, дмитрий песков, россия, сша, москва, санкции в отношении россии, сбербанк россии, втб, китай, в мире
02:26 19.03.2022
 
SCMP допустила отказ от доллара и евро из-за антироссийских санкций

SCMP: меры против России могут подтолкнуть страны к отказу от резервов в долларах и евро

© Фото : Pexels/Vladislav ReshetnyakАмериканский доллар
Американский доллар - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© Фото : Pexels/Vladislav Reshetnyak
Американский доллар. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Санкции Запада против России могут подтолкнуть другие страны к отказу от валютных резервов в долларах и евро, написал в статье для китайской газеты South China Morning Post эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли.
Обозреватель обратил внимание, что в последние годы Москва стремилась ограничить свои резервы в долларах, и Центробанк уделял внимание наращиванию позиций в евро, золоте и юанях. По его мнению, решение США и ЕС заморозить валютные резервы России стало "нездоровым" прецедентом, который требует ускорения темпов диверсификации резервов в мире.

"Западные санкции, отрезающие Москву от ее валютных резервов, дают Китаю мощный стимул к тому, чтобы отказаться от доллара и евро, и могут подтолкнуть другие страны последовать этому примеру", — считает Кимберли.

Автор публикации предположил рост популярности юаня в качестве резервной валюты.
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"Пекин тоже может счесть целесообразной дальнейшую диверсификацию валютных резервов Китая составляющих сейчас 3,2 триллиона долларов США", — заключил эксперт.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. ЕС, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
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ЭкономикаДмитрий ПесковРоссияСШАМоскваСанкции в отношении РоссииСбербанк РоссииВТБКитайВ мире
 
 
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