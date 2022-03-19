https://ria.ru/20220319/dollar-1778966825.html

SCMP допустила отказ от доллара и евро из-за антироссийских санкций

SCMP допустила отказ от доллара и евро из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 19.03.2022

SCMP допустила отказ от доллара и евро из-за антироссийских санкций

Санкции Запада против России могут подтолкнуть другие страны к отказу от валютных резервов в долларах и евро, написал в статье для китайской газеты South China... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T02:26

2022-03-19T02:26

2022-03-19T02:26

экономика

дмитрий песков

россия

сша

москва

санкции в отношении россии

сбербанк россии

втб

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Санкции Запада против России могут подтолкнуть другие страны к отказу от валютных резервов в долларах и евро, написал в статье для китайской газеты South China Morning Post эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли.Обозреватель обратил внимание, что в последние годы Москва стремилась ограничить свои резервы в долларах, и Центробанк уделял внимание наращиванию позиций в евро, золоте и юанях. По его мнению, решение США и ЕС заморозить валютные резервы России стало "нездоровым" прецедентом, который требует ускорения темпов диверсификации резервов в мире.Автор публикации предположил рост популярности юаня в качестве резервной валюты."Пекин тоже может счесть целесообразной дальнейшую диверсификацию валютных резервов Китая составляющих сейчас 3,2 триллиона долларов США", — заключил эксперт.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. ЕС, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.

https://ria.ru/20220318/kurs-1778788212.html

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Никита Брыкин

Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

экономика, дмитрий песков, россия, сша, москва, санкции в отношении россии, сбербанк россии, втб, китай, в мире