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Аналитик обозначил момент начала “увядания” доллара - РИА Новости, 19.03.2022
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Аналитик обозначил момент начала “увядания” доллара
Аналитик обозначил момент начала “увядания” доллара - РИА Новости, 19.03.2022
Аналитик обозначил момент начала “увядания” доллара
Американский доллар уже перестает быть основной валютой на планете, заявил агентству “Прайм” начальник управления инвестиционных стратегий “БКС Мир инвестиций”... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T03:15
2022-03-19T03:15
экономика
россия
сша
китай
мвф
бкс мир инвестиций
максим шеин
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Американский доллар уже перестает быть основной валютой на планете, заявил агентству “Прайм” начальник управления инвестиционных стратегий “БКС Мир инвестиций” Максим Шеин.Эксперт напомнил, что еще семь лет назад Китай начал активно продвигать свою валюту, и МВФ пришлось включить юань в корзину ключевых валют.Постепенно многие страны стали увеличивать долю юаня в своих резервах, снижая долю доллара. Россия и другие государства сокращают долю расчетов в долларах, создают альтернативные платежные системы, пояснил Шеин.
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экономика, россия, сша, китай, мвф, бкс мир инвестиций, максим шеин
03:15 19.03.2022
 
Аналитик обозначил момент начала “увядания” доллара

Инвестстратег Шеин: доллар США уже перестает быть основной валютой на планете

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Американский доллар уже перестает быть основной валютой на планете, заявил агентству “Прайм” начальник управления инвестиционных стратегий “БКС Мир инвестиций” Максим Шеин.

“Невозможность США обеспечить рост мировой экономики, деглобализация и ускоряющийся распад мира на валютные зоны заставляет ведущие страны обеспечивать инвестиции и собственное развитие самостоятельно”, — отметил он.

Эксперт напомнил, что еще семь лет назад Китай начал активно продвигать свою валюту, и МВФ пришлось включить юань в корзину ключевых валют.
Постепенно многие страны стали увеличивать долю юаня в своих резервах, снижая долю доллара. Россия и другие государства сокращают долю расчетов в долларах, создают альтернативные платежные системы, пояснил Шеин.
Электронное табло с курсами валют - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 03:15
Эксперт предупредил о скором закате эпохи доллара
 
ЭкономикаРоссияСШАКитайМВФБКС Мир инвестицийМаксим Шеин
 
 
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