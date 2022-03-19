https://ria.ru/20220319/dollar-1778963111.html

Аналитик обозначил момент начала “увядания” доллара

Аналитик обозначил момент начала “увядания” доллара - РИА Новости, 19.03.2022

Аналитик обозначил момент начала “увядания” доллара

Американский доллар уже перестает быть основной валютой на планете, заявил агентству “Прайм” начальник управления инвестиционных стратегий “БКС Мир инвестиций”... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T03:15

2022-03-19T03:15

2022-03-19T03:15

экономика

россия

сша

китай

мвф

бкс мир инвестиций

максим шеин

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Американский доллар уже перестает быть основной валютой на планете, заявил агентству “Прайм” начальник управления инвестиционных стратегий “БКС Мир инвестиций” Максим Шеин.Эксперт напомнил, что еще семь лет назад Китай начал активно продвигать свою валюту, и МВФ пришлось включить юань в корзину ключевых валют.Постепенно многие страны стали увеличивать долю юаня в своих резервах, снижая долю доллара. Россия и другие государства сокращают долю расчетов в долларах, создают альтернативные платежные системы, пояснил Шеин.

https://ria.ru/20220318/dollar-1778760703.html

россия

сша

китай

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2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

экономика, россия, сша, китай, мвф, бкс мир инвестиций, максим шеин