https://ria.ru/20220319/dollar-1778963111.html
Аналитик обозначил момент начала “увядания” доллара
Аналитик обозначил момент начала “увядания” доллара - РИА Новости, 19.03.2022
Аналитик обозначил момент начала “увядания” доллара
Американский доллар уже перестает быть основной валютой на планете, заявил агентству “Прайм” начальник управления инвестиционных стратегий “БКС Мир инвестиций”... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T03:15
2022-03-19T03:15
2022-03-19T03:15
экономика
россия
сша
китай
мвф
бкс мир инвестиций
максим шеин
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Американский доллар уже перестает быть основной валютой на планете, заявил агентству “Прайм” начальник управления инвестиционных стратегий “БКС Мир инвестиций” Максим Шеин.Эксперт напомнил, что еще семь лет назад Китай начал активно продвигать свою валюту, и МВФ пришлось включить юань в корзину ключевых валют.Постепенно многие страны стали увеличивать долю юаня в своих резервах, снижая долю доллара. Россия и другие государства сокращают долю расчетов в долларах, создают альтернативные платежные системы, пояснил Шеин.
https://ria.ru/20220318/dollar-1778760703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, китай, мвф, бкс мир инвестиций, максим шеин
Аналитик обозначил момент начала “увядания” доллара
Инвестстратег Шеин: доллар США уже перестает быть основной валютой на планете