https://ria.ru/20220319/dobrovoltsy-1779015889.html

Кадыров сообщил о прибытии на Украину целого батальона добровольцев

Кадыров сообщил о прибытии на Украину целого батальона добровольцев - РИА Новости, 19.03.2022

Кадыров сообщил о прибытии на Украину целого батальона добровольцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на Украину прибыл целый батальон добровольцев для борьбы с националистами. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T14:21

2022-03-19T14:21

2022-03-19T15:16

обострение ситуации в днр и лнр

рамзан кадыров

украина

адам делимханов

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на Украину прибыл целый батальон добровольцев для борьбы с националистами."Сегодня принять участие в этой благородной миссии против националистов и шайтанов на Украину прибыл целый батальон добровольцев. Новоприбывших встретил <...> Адам Делимханов. Он еще раз напомнил об истинной миссии российской стороны — положить конец тирании киевского режима, основательно уничтожить национализм и освободить из многолетнего заточения братский украинский народ. Добровольцы рвутся в бой, они желают как можно скорее оказаться в гуще событий", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он также отметил, что не перестает восхищаться героизмом и мужеством "наших ребят, их неукротимым желанием сражаться бок о бок со своими братьями в интересах нашей родины". Глава Чечни добавил, что скоро "эти отважные воины сотрут со страниц украинской истории это гнусное, мерзкое явление под названием "национализм".Кроме того, Кадыров заявил, что на подмогу бойцам, которые на Украине сражаются с боевиками националистических батальонов, из Чеченской Республики "рвутся тысячи добровольцев". По его словам, каждый из них "ценой своей жизни готов стоять на защите угнетенных бандеровцами жителей".

https://ria.ru/20220318/mariupol-1778880968.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рамзан кадыров, украина, адам делимханов, чеченская республика (чечня)