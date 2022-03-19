09:39 19.03.2022 (обновлено: 10:45 19.03.2022)
Украинские войска за сутки 37 раз обстреляли ДНР
В ДНР сообщили о 37 обстрелах со стороны ВСУ за сутки
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР в окрестностях Мариуполя
Военнослужащие народной милиции ДНР в окрестностях Мариуполя. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки 37 раз открывали огонь по ДНР, применив 311 единиц боеприпасов, ранены 26 мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 37 фактах ведения огня со стороны ВФУ… За прошедшие сутки ранены 26 мирных жителей, из них 22 с ранее освобожденных ВС ДНР территорий… Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 311 единиц", - говорится в сообщении.
Как сообщается, повреждено 26 домостроений в Донецке, Ясиноватой, Александровке, Веселом, Минеральном, Макеевке, а также 11 объектов гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.