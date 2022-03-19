https://ria.ru/20220319/delon-1778882994.html

Ален Делон хочет прибегнуть к эвтаназии, если окажется в коме

Ален Делон хочет прибегнуть к эвтаназии, если окажется в коме - РИА Новости, 19.03.2022

Ален Делон хочет прибегнуть к эвтаназии, если окажется в коме

Французский актер Ален Делон хочет прибегнуть к эвтаназии, если окажется в коме. О этом сообщают французские СМИ со ссылкой на старшего сыны актера Энтони... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T01:52

2022-03-19T01:52

2022-03-19T01:52

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ПАРИЖ, 19 мар – РИА Новости. Французский актер Ален Делон хочет прибегнуть к эвтаназии, если окажется в коме. О этом сообщают французские СМИ со ссылкой на старшего сыны актера Энтони Делона.Как пишет издание Gala, 10 марта вышла автобиография Энтони. Книга называется "Между собакой и волком" ("Entre chien et loup"). В ней сын актера рассказывает о личном разговоре с отцом. "Он сказал мне: "Тони, если однажды со мной что-то случится и я буду в коме, подключенным (к аппаратам, — Прим. ред.), чтобы жить, я хочу, чтобы ты меня отключил. Я хочу, чтобы ты мне пообещал", — цитирует слова Энтони Делона издания Soir Mag и Gala.Чтобы успокоить отца, Энтони Делон дал ему обещание, но оставил миссию сопровождать отца в последние моменты его жизни своей сводной сестре Анушке, пишут СМИ.В 2019 году Ален Делон, которому сейчас 86 лет, перенес инсульт.Актер известен по ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Он получил премию "Сезар" за фильм "Наша история" и почетную премию Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале в 2019 год ему вручили почетную "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в кинематограф.

https://ria.ru/20210906/belmondo-1748939262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ален делон, знаменитости, звезды