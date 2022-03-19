https://ria.ru/20220319/delon-1778882994.html
Ален Делон хочет прибегнуть к эвтаназии, если окажется в коме
Ален Делон хочет прибегнуть к эвтаназии, если окажется в коме - РИА Новости, 19.03.2022
Ален Делон хочет прибегнуть к эвтаназии, если окажется в коме
Французский актер Ален Делон хочет прибегнуть к эвтаназии, если окажется в коме. О этом сообщают французские СМИ со ссылкой на старшего сыны актера Энтони... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T01:52
2022-03-19T01:52
2022-03-19T01:52
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ПАРИЖ, 19 мар – РИА Новости. Французский актер Ален Делон хочет прибегнуть к эвтаназии, если окажется в коме. О этом сообщают французские СМИ со ссылкой на старшего сыны актера Энтони Делона.Как пишет издание Gala, 10 марта вышла автобиография Энтони. Книга называется "Между собакой и волком" ("Entre chien et loup"). В ней сын актера рассказывает о личном разговоре с отцом. "Он сказал мне: "Тони, если однажды со мной что-то случится и я буду в коме, подключенным (к аппаратам, — Прим. ред.), чтобы жить, я хочу, чтобы ты меня отключил. Я хочу, чтобы ты мне пообещал", — цитирует слова Энтони Делона издания Soir Mag и Gala.Чтобы успокоить отца, Энтони Делон дал ему обещание, но оставил миссию сопровождать отца в последние моменты его жизни своей сводной сестре Анушке, пишут СМИ.В 2019 году Ален Делон, которому сейчас 86 лет, перенес инсульт.Актер известен по ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Он получил премию "Сезар" за фильм "Наша история" и почетную премию Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале в 2019 год ему вручили почетную "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в кинематограф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ален делон, знаменитости, звезды
Ален Делон хочет прибегнуть к эвтаназии, если окажется в коме
Сын Алена Делона рассказал, что отец хочет прибегнуть к эвтаназии, если окажется в коме
ПАРИЖ, 19 мар – РИА Новости. Французский актер Ален Делон хочет прибегнуть к эвтаназии, если окажется в коме. О этом сообщают французские СМИ со ссылкой на старшего сыны актера Энтони Делона.
Как пишет
издание Gala, 10 марта вышла автобиография Энтони. Книга называется "Между собакой и волком" ("Entre chien et loup"). В ней сын актера рассказывает о личном разговоре с отцом.
"Он сказал мне: "Тони, если однажды со мной что-то случится и я буду в коме, подключенным (к аппаратам, — Прим. ред.), чтобы жить, я хочу, чтобы ты меня отключил. Я хочу, чтобы ты мне пообещал", — цитирует слова Энтони Делона издания Soir Mag и Gala.
Чтобы успокоить отца, Энтони Делон дал ему обещание, но оставил миссию сопровождать отца в последние моменты его жизни своей сводной сестре Анушке, пишут СМИ.
В 2019 году Ален Делон, которому сейчас 86 лет, перенес инсульт.
Актер известен по ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Он получил премию "Сезар" за фильм "Наша история" и почетную премию Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале в 2019 год ему вручили почетную "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в кинематограф.