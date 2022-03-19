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Экс-президент Чехии отказался возвращать медаль Пушкина и осудил русофобию - РИА Новости, 19.03.2022
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Экс-президент Чехии отказался возвращать медаль Пушкина и осудил русофобию
Экс-президент Чехии отказался возвращать медаль Пушкина и осудил русофобию - РИА Новости, 19.03.2022
Экс-президент Чехии отказался возвращать медаль Пушкина и осудил русофобию
Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил в интервью газете "Лидове новины", что отказывается возвращать российскую медаль Пушкина, полученную им в 2007 году. РИА Новости, 19.03.2022
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вацлав клаус
чехия
украина
россия
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил в интервью газете "Лидове новины", что отказывается возвращать российскую медаль Пушкина, полученную им в 2007 году.Политика призвали к этому на фоне ситуации на Украине, однако он отказался пойти на "банальные шалости" с наградой, связанной с русским писателем и поэтом.Также экс-президент пояснил, что отвергает существующую сегодня "дешевую" русофобию.Клаус пришел в политику после "бархатной революции" 1989 года. Занимал пост главы минфина в правительстве Чехословакии, затем был премьером чешского правительства и в этом качестве вел переговоры со словацкими партнерами о разделении Чехословакии. Дважды занимал пост главы правительства уже самостоятельной Чехии, а затем — спикера парламента. В 2003-2013 годах избирался президентом Чешской республики.
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вацлав клаус, чехия, украина, россия, в мире
03:51 19.03.2022 (обновлено: 04:40 19.03.2022)
 
Экс-президент Чехии отказался возвращать медаль Пушкина и осудил русофобию

Экс-президент Чехии Вацлав Клаус отказался возвращать медаль Пушкина и осудил русофобию

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБывший президент Чехии Вацлав Клаус
Бывший президент Чехии Вацлав Клаус - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Бывший президент Чехии Вацлав Клаус. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил в интервью газете "Лидове новины", что отказывается возвращать российскую медаль Пушкина, полученную им в 2007 году.
Политика призвали к этому на фоне ситуации на Украине, однако он отказался пойти на "банальные шалости" с наградой, связанной с русским писателем и поэтом.

"Я считаю ребячеством демонстративно возвращать кому-то эту медаль. Это то, до чего я бы не опустился. Чтобы пойти на это, меня следовало бы повести на эшафот", — подчеркнул Клаус.

Также экс-президент пояснил, что отвергает существующую сегодня "дешевую" русофобию.
"Отвергаю огульное отрицание русской культуры и тому подобные вещи", — высказался политик.
Клаус пришел в политику после "бархатной революции" 1989 года. Занимал пост главы минфина в правительстве Чехословакии, затем был премьером чешского правительства и в этом качестве вел переговоры со словацкими партнерами о разделении Чехословакии. Дважды занимал пост главы правительства уже самостоятельной Чехии, а затем — спикера парламента. В 2003-2013 годах избирался президентом Чешской республики.
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