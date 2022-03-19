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Экс-президент Чехии отказался возвращать медаль Пушкина и осудил русофобию

Экс-президент Чехии отказался возвращать медаль Пушкина и осудил русофобию - РИА Новости, 19.03.2022

Экс-президент Чехии отказался возвращать медаль Пушкина и осудил русофобию

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил в интервью газете "Лидове новины", что отказывается возвращать российскую медаль Пушкина, полученную им в 2007 году. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T03:51

2022-03-19T03:51

2022-03-19T04:40

вацлав клаус

чехия

украина

россия

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил в интервью газете "Лидове новины", что отказывается возвращать российскую медаль Пушкина, полученную им в 2007 году.Политика призвали к этому на фоне ситуации на Украине, однако он отказался пойти на "банальные шалости" с наградой, связанной с русским писателем и поэтом.Также экс-президент пояснил, что отвергает существующую сегодня "дешевую" русофобию.Клаус пришел в политику после "бархатной революции" 1989 года. Занимал пост главы минфина в правительстве Чехословакии, затем был премьером чешского правительства и в этом качестве вел переговоры со словацкими партнерами о разделении Чехословакии. Дважды занимал пост главы правительства уже самостоятельной Чехии, а затем — спикера парламента. В 2003-2013 годах избирался президентом Чешской республики.

https://ria.ru/20220317/posolstvo-1778753266.html

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Никита Брыкин

вацлав клаус, чехия, украина, россия, в мире