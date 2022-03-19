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Экс-премьера Болгарии освободили из-под стражи, сообщило СМИ - РИА Новости, 19.03.2022
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Экс-премьера Болгарии освободили из-под стражи, сообщило СМИ
Экс-премьера Болгарии освободили из-под стражи, сообщило СМИ - РИА Новости, 19.03.2022
Экс-премьера Болгарии освободили из-под стражи, сообщило СМИ
Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов, задержанный по делу о вымогательстве, был освобожден из-под стражи спустя сутки, сообщает... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T00:30
2022-03-19T00:32
в мире
болгария
софия (город)
бойко борисов
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов, задержанный по делу о вымогательстве, был освобожден из-под стражи спустя сутки, сообщает издание Sofia Globe.Отмечается, что Борисова, а также бывшего министра финансов Болгарии Владислава Горанова и бывшего руководителя правительственной пресс-службы Севдалину Арнаудову отпустили без предъявления обвинений.По словам адвоката Борисова Менко Менкова, правоохранители не смогли установить, кто был субъектом вымогательства, когда, как и по какой причине было совершено правонарушение. Защитник также сообщил, что подаст соответствующую жалобу в прокуратуру.Пресс-секретарь Софийской городской прокуратуры Десислава Петрова на брифинге заявила, что, по мнению следственных органов, на данный момент недостаточно доказательств, чтобы предположить, что кто-либо из ранее задержанных совершил преступление. По ее словам, предъявление обвинений в такой ситуации было бы нарушением закона. Однако Петрова указала, что "нет никаких препятствий для дальнейшего хода расследования и сбора достаточных для обвинения доказательств, чтобы изменить этот вывод".Сам Борисов сразу после освобождения заявил журналистам, что опасается, что его могут убить, но не стал уточнять, кто это может сделать.В пятницу члены и сторонники партии ГЕРБ провели многочисленную манифестацию в Софии в поддержку Борисова.Борисов и другие бывшие высокопоставленные чиновники были задержаны в ходе масштабной полицейской операции, связанной с расследованием более 120 случаев злоупотреблений средствами ЕС в Болгарии. Однако представители партии экс-премьера ГЕРБ отрицали информацию о задержании. После адвокат Борисова Менков подтвердил задержание бывшего премьер-министра Болгарии на 24 часа и добавил, что Борисова задержали по делу о вымогательстве.
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в мире, болгария, софия (город), бойко борисов
00:30 19.03.2022 (обновлено: 00:32 19.03.2022)
 
Экс-премьера Болгарии освободили из-под стражи, сообщило СМИ

Sofia Globe: экс-премьера Болгарии Борисова освободили из-под стражи спустя 24 часа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов, задержанный по делу о вымогательстве, был освобожден из-под стражи спустя сутки, сообщает издание Sofia Globe.
Отмечается, что Борисова, а также бывшего министра финансов Болгарии Владислава Горанова и бывшего руководителя правительственной пресс-службы Севдалину Арнаудову отпустили без предъявления обвинений.
По словам адвоката Борисова Менко Менкова, правоохранители не смогли установить, кто был субъектом вымогательства, когда, как и по какой причине было совершено правонарушение. Защитник также сообщил, что подаст соответствующую жалобу в прокуратуру.
Пресс-секретарь Софийской городской прокуратуры Десислава Петрова на брифинге заявила, что, по мнению следственных органов, на данный момент недостаточно доказательств, чтобы предположить, что кто-либо из ранее задержанных совершил преступление. По ее словам, предъявление обвинений в такой ситуации было бы нарушением закона. Однако Петрова указала, что "нет никаких препятствий для дальнейшего хода расследования и сбора достаточных для обвинения доказательств, чтобы изменить этот вывод".
Сам Борисов сразу после освобождения заявил журналистам, что опасается, что его могут убить, но не стал уточнять, кто это может сделать.
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В пятницу члены и сторонники партии ГЕРБ провели многочисленную манифестацию в Софии в поддержку Борисова.
Борисов и другие бывшие высокопоставленные чиновники были задержаны в ходе масштабной полицейской операции, связанной с расследованием более 120 случаев злоупотреблений средствами ЕС в Болгарии. Однако представители партии экс-премьера ГЕРБ отрицали информацию о задержании. После адвокат Борисова Менков подтвердил задержание бывшего премьер-министра Болгарии на 24 часа и добавил, что Борисова задержали по делу о вымогательстве.
 
В миреБолгарияСофия (город)Бойко Борисов
 
 
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