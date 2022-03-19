https://ria.ru/20220319/bezhenets-1779056340.html
В Мариуполе задержали украинского силовика, скрывающегося под видом беженца
В Мариуполе задержали украинского силовика, скрывающегося под видом беженца - РИА Новости, 19.03.2022
В Мариуполе задержали украинского силовика, скрывающегося под видом беженца
Российские военные задержали украинского силовика, пытавшегося выехать из Мариуполя в сторону Бердянска под видом беженца, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T19:42
2022-03-19T19:42
2022-03-19T20:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
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россия
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 19 мар — РИА Новости. Российские военные задержали украинского силовика, пытавшегося выехать из Мариуполя в сторону Бердянска под видом беженца, передает корреспондент РИА Новости.О себе задержанный рассказал, что его зовут Владимир К., он родился в 1997 году в Киевской области. После окончания Военного института телекоммуникации и информатизации в 2019 году его распределили в 5-й полк связи в Чернигове начальником станции радиорелейной связи. После переподготовки попал в ССО (Силы специальных операций)."Иногда приезжали, курировали это все иностранные инструктора — из Европы, из Америки", — рассказывает он о своей переподготовке.По его словам, старослужащие относились к новичкам презрительно — "считали, что мы попали сюда через американскую движуху", к тому же на курсах им платили стипендию.В составе ССО Владимир попал в Мариуполь, а уже оттуда попытался скрыться под видом беженца, однако был задержан.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220319/obstrely-1779053376.html
https://ria.ru/20220319/baza-1779053834.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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19:42 19.03.2022 (обновлено: 20:27 19.03.2022)
В Мариуполе задержали украинского силовика, скрывающегося под видом беженца
ВС России задержали украинского силовика, пытавшегося покинуть Мариуполь под видом беженца