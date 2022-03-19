Рейтинг@Mail.ru
В Мариуполе задержали украинского силовика, скрывающегося под видом беженца - РИА Новости, 19.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/bezhenets-1779056340.html
В Мариуполе задержали украинского силовика, скрывающегося под видом беженца
В Мариуполе задержали украинского силовика, скрывающегося под видом беженца - РИА Новости, 19.03.2022
В Мариуполе задержали украинского силовика, скрывающегося под видом беженца
Российские военные задержали украинского силовика, пытавшегося выехать из Мариуполя в сторону Бердянска под видом беженца, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T19:42
2022-03-19T20:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778868995_0:288:3044:2000_1920x0_80_0_0_067d899be83af06a9590c9494faef276.jpg
ЛУГАНСК, 19 мар — РИА Новости. Российские военные задержали украинского силовика, пытавшегося выехать из Мариуполя в сторону Бердянска под видом беженца, передает корреспондент РИА Новости.О себе задержанный рассказал, что его зовут Владимир К., он родился в 1997 году в Киевской области. После окончания Военного института телекоммуникации и информатизации в 2019 году его распределили в 5-й полк связи в Чернигове начальником станции радиорелейной связи. После переподготовки попал в ССО (Силы специальных операций)."Иногда приезжали, курировали это все иностранные инструктора — из Европы, из Америки", — рассказывает он о своей переподготовке.По его словам, старослужащие относились к новичкам презрительно — "считали, что мы попали сюда через американскую движуху", к тому же на курсах им платили стипендию.В составе ССО Владимир попал в Мариуполь, а уже оттуда попытался скрыться под видом беженца, однако был задержан.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220319/obstrely-1779053376.html
https://ria.ru/20220319/baza-1779053834.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778868995_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_27c13cd17106954b05e5f06e2e9ccc09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, мариуполь
19:42 19.03.2022 (обновлено: 20:27 19.03.2022)
 
В Мариуполе задержали украинского силовика, скрывающегося под видом беженца

ВС России задержали украинского силовика, пытавшегося покинуть Мариуполь под видом беженца

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР на выезде из Мариуполя
Военнослужащие Народной милиции ДНР на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ДНР на выезде из Мариуполя
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 мар — РИА Новости. Российские военные задержали украинского силовика, пытавшегося выехать из Мариуполя в сторону Бердянска под видом беженца, передает корреспондент РИА Новости.
О себе задержанный рассказал, что его зовут Владимир К., он родился в 1997 году в Киевской области. После окончания Военного института телекоммуникации и информатизации в 2019 году его распределили в 5-й полк связи в Чернигове начальником станции радиорелейной связи. После переподготовки попал в ССО (Силы специальных операций).
Последствия боевых действий в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
Вчера, 19:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли Первомайск десятью снарядами
"Иногда приезжали, курировали это все иностранные инструктора — из Европы, из Америки", — рассказывает он о своей переподготовке.
По его словам, старослужащие относились к новичкам презрительно — "считали, что мы попали сюда через американскую движуху", к тому же на курсах им платили стипендию.
В составе ССО Владимир попал в Мариуполь, а уже оттуда попытался скрыться под видом беженца, однако был задержан.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
Вчера, 19:17
Кадыров сообщил, что российские войска отбили очередную "бандеровскую базу"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы УкраиныМариуполь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала