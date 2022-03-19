https://ria.ru/20220319/baza-1779053834.html

Кадыров сообщил, что российские войска отбили очередную "бандеровскую базу"

Кадыров сообщил, что российские войска отбили очередную "бандеровскую базу" - РИА Новости, 19.03.2022

Кадыров сообщил, что российские войска отбили очередную "бандеровскую базу"

Российские войска отбили очередную "бандеровскую базу" на Украине, а также освободили группу мирных жителей, которых нацисты удерживали без воды, еды и... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T19:17

2022-03-19T19:17

2022-03-19T19:17

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ГРОЗНЫЙ, 19 мар – РИА Новости. Российские войска отбили очередную "бандеровскую базу" на Украине, а также освободили группу мирных жителей, которых нацисты удерживали без воды, еды и медикаментов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."На этот раз российскими войсками была отбита очередная хорошо укреплённая бандеровская база. В ходе этой блестящей операции была освобождена большая группа мирных жителей, которых нацики удерживали всё это время без воды, еды и медицинской помощи... Всех спасённых посадили в спецтехнику и вывезли в безопасное место. Чеченские бойцы им выделили продукты питания, воду и медикаменты, оказали медицинскую помощь", - сообщил Кадыров.По его словам, бойцы из силовых подразделений Чеченской Республики "достойно решают поставленные руководством РФ задачи".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/kherson-1779032854.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия