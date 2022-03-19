Рейтинг@Mail.ru
Кадыров сообщил, что российские войска отбили очередную "бандеровскую базу" - РИА Новости, 19.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220319/baza-1779053834.html
Кадыров сообщил, что российские войска отбили очередную "бандеровскую базу"
Кадыров сообщил, что российские войска отбили очередную "бандеровскую базу" - РИА Новости, 19.03.2022
Кадыров сообщил, что российские войска отбили очередную "бандеровскую базу"
Российские войска отбили очередную "бандеровскую базу" на Украине, а также освободили группу мирных жителей, которых нацисты удерживали без воды, еды и... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T19:17
2022-03-19T19:17
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:32:1234:726_1920x0_80_0_0_e648e6055e7b7b2d905901e81402bf43.jpg
ГРОЗНЫЙ, 19 мар – РИА Новости. Российские войска отбили очередную "бандеровскую базу" на Украине, а также освободили группу мирных жителей, которых нацисты удерживали без воды, еды и медикаментов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."На этот раз российскими войсками была отбита очередная хорошо укреплённая бандеровская база. В ходе этой блестящей операции была освобождена большая группа мирных жителей, которых нацики удерживали всё это время без воды, еды и медицинской помощи... Всех спасённых посадили в спецтехнику и вывезли в безопасное место. Чеченские бойцы им выделили продукты питания, воду и медикаменты, оказали медицинскую помощь", - сообщил Кадыров.По его словам, бойцы из силовых подразделений Чеченской Республики "достойно решают поставленные руководством РФ задачи".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/kherson-1779032854.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_10:0:1167:868_1920x0_80_0_0_f9564dec5370425ba1c85601a4713a67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
19:17 19.03.2022
 
Кадыров сообщил, что российские войска отбили очередную "бандеровскую базу"

Глава Чечни Кадыров сообщил, что российские войска отбили очередную "бандеровскую базу"

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 19 мар – РИА Новости. Российские войска отбили очередную "бандеровскую базу" на Украине, а также освободили группу мирных жителей, которых нацисты удерживали без воды, еды и медикаментов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"На этот раз российскими войсками была отбита очередная хорошо укреплённая бандеровская база. В ходе этой блестящей операции была освобождена большая группа мирных жителей, которых нацики удерживали всё это время без воды, еды и медицинской помощи... Всех спасённых посадили в спецтехнику и вывезли в безопасное место. Чеченские бойцы им выделили продукты питания, воду и медикаменты, оказали медицинскую помощь", - сообщил Кадыров.
По его словам, бойцы из силовых подразделений Чеченской Республики "достойно решают поставленные руководством РФ задачи".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Кадры Херсона после взятия под контроль военными РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
Вчера, 16:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жители Херсона рассказали, как город возвращается к нормальной жизни
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала