В СМИ всплыли подробности о том, как сын Байдена наживался на Украине

В СМИ всплыли подробности о том, как сын Байдена наживался на Украине

2022-03-19T15:13

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. После двух лет замалчивания и агрессивных действий американских властей против некоторых изданий в США начали говорить о подробностях дела сына президента Хантера Байдена, состоявшего в руководстве украинской компании "Бурисма" и, как подозревают, активно использовавшего родственные связи для развития бизнес-проектов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.Авторы статьи утверждают, что первоисточник информации о переписке сына Байдена с двумя бывшими близкими деловыми партнерами Эриком Шверином и Девоном Арчером — газета New York Post — подвергся масштабной атаке, данные издания заклеймили как "российскую дезинформацию"."Стадо медийных конформистов также поддержало домыслы явно пристрастных "представителей разведки". Около пятидесяти из них — во главе с бывшими шпионами Обамы Джеймсом Клэппером и Джоном Бреннаном — распространили заявление, продвигающее российскую линию "дезинформации", хотя они признали, что у них нет доказательств. Это привело к ограничению новостей о Хантере Байдене, за исключением нескольких источников, включая эти страницы. Twitter заблокировал аккаунт Post почти на две недели, а Facebook использовал алгоритмы, чтобы понижать эту историю в поиске. Это лишило избирателей информации, которую они могли бы захотеть узнать до дня выборов", — пишет WSJ.Ссылаясь на заявления другого бывшего партнера Хантера Байдена, Тони Бобулински, авторы материала подчеркнули, что по результатам организованных встреч бизнесменов с тогда еще вице-президентом США отец и сын Байдены получали часть прибыли."Бобулински предоставил документы, свидетельствующие, что Хантер хотел использовать имя Байдена для получения прибыли от коммерческой сделки с базирующейся в Шанхае компанией, имеющей связи с китайским правительством. В одном из электронных писем в мае 2017 года от партнера Джеймса Гиллиара видно, что Хантер получает 20% акций предприятия, а еще десять принадлежит "большому парню". Бобулински говорит, что "большой парень" — это Джо Байден. По сей день Байденам не пришлось объяснять свои дела", — пояснили авторы.Также Хантеру Байдену удалось нажить состояние благодаря украинской газовой компании "Бурисма", торгуя возможностью наладить контакты со своим отцом."Эта торговля влиянием была потенциальной политической ответственностью для Байдена, поэтому эти факты заслуживали огласки перед выборами. Они по-прежнему актуальны, особенно в условиях столь сложных отношений между США и Китаем", — отмечается в материале.В The Wall Street Journal подчеркнули, что особенно остро в деле Хантера Байдена стоит вопрос отношения к СМИ. "NYT получила Пулитцеровскую премию за продвижение нарративов о сговоре Трампа с Россией, которые представляли собой много шума из ничего. New York Post заслуживает Пулитцеровской премии, но ей, вероятно, придется довольствоваться только заслуженным признанием", — резюмировали журналисты.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук позднее изъяло ФБР.Впоследствии Daily Mail опубликовала эксклюзивный материал: компьютерные эксперты подтвердили аутентичность писем и фотографий Хантера Байдена, которые могут свидетельствовать о его вовлеченности в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и организованной проституции. Сам Байден-младший рассказал о своих проблемах с наркотиками в мемуарах Beautiful Things ("Прекрасные дела").

Ольга Матыс

