https://ria.ru/20220319/aydar-1779061838.html
Российские военные прорвали оборону батальона "Айдар" в Донецкой области
Российские военные прорвали оборону батальона "Айдар" в Донецкой области - РИА Новости, 19.03.2022
Российские военные прорвали оборону батальона "Айдар" в Донецкой области
Подразделения ВС РФ прорвали оборону батальона "Айдар" в Донецкой области, уничтожены около 30 боевиков, сообщил журналистам официальный представитель... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T20:24
2022-03-19T20:24
2022-03-19T21:52
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
россия
вооруженные силы рф
в мире
рубежное
луганская народная республика
лисичанск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1779070948_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_296cfdc7ca76dc229812c37d7e8fc09d.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Подразделения ВС РФ прорвали оборону батальона "Айдар" в Донецкой области, уничтожены около 30 боевиков, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. "Подразделения российских вооруженных сил, форсировав реку Кашлагач, прорвали оборону батальона "Айдар" и продвинувшись на 5 километров, вышли на рубеж Шахтерское-Новоукраинка. Уничтожено до 30 боевиков, один танк, одна БМП и четыре автомобиля повышенной проходимости", - сказал он.По его словам, в настоящее время ведется бой с подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины, действующей во втором эшелоне.В то же время, рассказал Конашенков, группировка народной милиции Донецкой Республики уничтожила до роты из состава 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полностью взяла под контроль населенный пункт Тарамчук и преследует отступающего противника. Группировка войск Луганской Народной Республики вышла к северной окраине города Лисичанск и осуществляет уничтожение разрозненных групп националистов, отступивших из города Рубежное, отмечается в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220319/terakt-1779063133.html
россия
рубежное
луганская народная республика
лисичанск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1779070948_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dd26286c8d88b6048972e775615b742b.jpg
Минобороны о прорыве обороны батальона "Айдар" и продвижении военных РФ
Подразделения российских вооруженных сил, форсировав реку Кашлагач, прорвали оборону батальона "Айдар" и продвинулись на 5 км;
2022-03-19T20:24
true
PT1M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы рф, в мире, рубежное, луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков, батальон "айдар"
20:24 19.03.2022 (обновлено: 21:52 19.03.2022)
Российские военные прорвали оборону батальона "Айдар" в Донецкой области
Минобороны: подразделения ВС России прорвали оборону батальона "Айдар" в Донецкой области