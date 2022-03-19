https://ria.ru/20220319/aydar-1779061838.html

Российские военные прорвали оборону батальона "Айдар" в Донецкой области

Российские военные прорвали оборону батальона "Айдар" в Донецкой области - РИА Новости, 19.03.2022

Российские военные прорвали оборону батальона "Айдар" в Донецкой области

Подразделения ВС РФ прорвали оборону батальона "Айдар" в Донецкой области, уничтожены около 30 боевиков, сообщил журналистам официальный представитель... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T20:24

2022-03-19T20:24

2022-03-19T21:52

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

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лисичанск

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Подразделения ВС РФ прорвали оборону батальона "Айдар" в Донецкой области, уничтожены около 30 боевиков, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. "Подразделения российских вооруженных сил, форсировав реку Кашлагач, прорвали оборону батальона "Айдар" и продвинувшись на 5 километров, вышли на рубеж Шахтерское-Новоукраинка. Уничтожено до 30 боевиков, один танк, одна БМП и четыре автомобиля повышенной проходимости", - сказал он.По его словам, в настоящее время ведется бой с подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины, действующей во втором эшелоне.В то же время, рассказал Конашенков, группировка народной милиции Донецкой Республики уничтожила до роты из состава 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полностью взяла под контроль населенный пункт Тарамчук и преследует отступающего противника. Группировка войск Луганской Народной Республики вышла к северной окраине города Лисичанск и осуществляет уничтожение разрозненных групп националистов, отступивших из города Рубежное, отмечается в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220319/terakt-1779063133.html

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Минобороны о прорыве обороны батальона "Айдар" и продвижении военных РФ Подразделения российских вооруженных сил, форсировав реку Кашлагач, прорвали оборону батальона "Айдар" и продвинулись на 5 км; 2022-03-19T20:24 true PT1M27S

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Наталья Макарова

безопасность, россия, вооруженные силы рф, в мире, рубежное, луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков, батальон "айдар"