https://ria.ru/20220319/aviakompanii-1778992433.html

Минтранс рассказал, сколько зарубежные авиакомпании тратят на облет России

Минтранс рассказал, сколько зарубежные авиакомпании тратят на облет России - РИА Новости, 19.03.2022

Минтранс рассказал, сколько зарубежные авиакомпании тратят на облет России

Дополнительные расходы перевозчиков 19 стран из-за ограничения использования воздушного пространства России еженедельно составляют более 37,5 миллиона долларов, РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T11:21

2022-03-19T11:21

2022-03-19T12:32

общество

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Дополнительные расходы перевозчиков 19 стран из-за ограничения использования воздушного пространства России еженедельно составляют более 37,5 миллиона долларов, сообщил Минтранс."По оценкам, дополнительные расходы перевозчиков 19 стран (США, Канада, Великобритания, Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция) <...> составляют более 37,5 миллиона долларов США еженедельно", — говорится в пресс-релизе ведомства.Там отметили, что из-за этого пассажиры и отправители грузов вскоре ощутят рост цен. Западные страны ввели против Москвы масштабные санкции после начала российской военной операции на Украине. Также о завершении или приостановке деятельности в России объявили многие крупные компании. В Кремле признали, что ограничения "весьма серьезные", но, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, к ним власти готовились заблаговременно.Президент Владимир Путин назвал политику сдерживания России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, основная цель тех, кто вводит рестрикции, — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.

https://ria.ru/20220313/oruzhie-1777890887.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)