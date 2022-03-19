В Приморье арестовали экс-главу депобразования по подозрению в убийстве
Суд арестовал экс-главу департамента образования Приморья по подозрению в убийстве жены
Молоток судьи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 мар — РИА Новости. Суд заключил под стражу бывшего директора департамента образования администрации Приморского края, подозреваемого в убийстве супруги в 2013 году.
В 2013 году в региональном СУСК РИА Новости сообщали, что следствие в Приморье возбудило уголовное дело по факту убийства во Владивостоке супруги экс-директора департамента образования администрации края Виталия Оноприенко. Тело женщины с ножевыми ранениями нашли вечером 14 июня в жилом доме на проспекте Красного Знамени. Супруга обнаружили с признаками удушения в бессознательном состоянии и госпитализировали. Сообщалось, что следователи отрабатывали несколько версий, по которым могло быть совершено преступление.
Как сообщили следователи ранее в субботу, по подозрению в убийстве супруги в 2013 году задержан 50-летний мужчина. Следователи выяснили, что он инициировал нападение на себя после убийства жены и ввел следствие в заблуждение. По данным СУСК РФ, задержанный убил женщину ножом в результате ссоры. Подозреваемый подробно рассказал, как совершил преступление, отмечало следствие. Источник РИА Новости подтвердил, что речь идет об экс-главе департамента образования и науки администрации Приморского края.
"Взяли под стражу", — сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
Виталий Оноприенко в 2011-2012 годах возглавлял департамент образования и науки администрации Приморского края. После занял должность директора колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС. Его супруга Людмила Оноприенко работала учителем в одной из школ Владивостока. У супругов есть сын.
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