https://ria.ru/20220319/arest-1778970904.html

В Приморье арестовали экс-главу депобразования по подозрению в убийстве

В Приморье арестовали экс-главу депобразования по подозрению в убийстве - РИА Новости, 19.03.2022

В Приморье арестовали экс-главу депобразования по подозрению в убийстве

Суд заключил под стражу бывшего директора департамента образования администрации Приморского края, подозреваемого в убийстве супруги в 2013 году. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T05:51

2022-03-19T05:51

2022-03-19T05:51

происшествия

владивосток

россия

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 19 мар — РИА Новости. Суд заключил под стражу бывшего директора департамента образования администрации Приморского края, подозреваемого в убийстве супруги в 2013 году.В 2013 году в региональном СУСК РИА Новости сообщали, что следствие в Приморье возбудило уголовное дело по факту убийства во Владивостоке супруги экс-директора департамента образования администрации края Виталия Оноприенко. Тело женщины с ножевыми ранениями нашли вечером 14 июня в жилом доме на проспекте Красного Знамени. Супруга обнаружили с признаками удушения в бессознательном состоянии и госпитализировали. Сообщалось, что следователи отрабатывали несколько версий, по которым могло быть совершено преступление.Как сообщили следователи ранее в субботу, по подозрению в убийстве супруги в 2013 году задержан 50-летний мужчина. Следователи выяснили, что он инициировал нападение на себя после убийства жены и ввел следствие в заблуждение. По данным СУСК РФ, задержанный убил женщину ножом в результате ссоры. Подозреваемый подробно рассказал, как совершил преступление, отмечало следствие. Источник РИА Новости подтвердил, что речь идет об экс-главе департамента образования и науки администрации Приморского края."Взяли под стражу", — сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.Виталий Оноприенко в 2011-2012 годах возглавлял департамент образования и науки администрации Приморского края. После занял должность директора колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС. Его супруга Людмила Оноприенко работала учителем в одной из школ Владивостока. У супругов есть сын.

https://ria.ru/20220318/prigovor-1778792982.html

https://ria.ru/20220316/ubiystvo-1778463078.html

владивосток

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, владивосток, россия, приморский край