https://ria.ru/20220319/aleksievich-1779003104.html

Писательница Алексиевич может вернуться в Белоруссию, заявил Лукашенко

Писательница Алексиевич может вернуться в Белоруссию, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.03.2022

Писательница Алексиевич может вернуться в Белоруссию, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сбежавшая на Запад писательница Светлана Алексиевич, поддержавшая оппозицию, может вернуться в Белоруссию. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T12:57

2022-03-19T12:57

2022-03-19T12:57

в мире

белоруссия

светлана алексиевич

александр лукашенко

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МИНСК, 19 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сбежавшая на Запад писательница Светлана Алексиевич, поддержавшая оппозицию, может вернуться в Белоруссию."Я к (Алексиевич - ред.) не отношусь сейчас никак... Это человек, который, став нобелевским лауреатом - не будем говорить, как и почему - но который вырос на этой земле, предала ее и сбежала отсюда. Ее никто не выдворял, не выгонял из Беларуси, это ее право. Она выбрала Германию... Она на сегодняшний день, скорее всего, как и все другие, может вернуться в Беларусь, но если они допустили нарушение наших законов, они должны понимать, что они по этим законам должны ответить, как любой гражданин Беларуси", - заявил он в интервью японскому телеканалу TBS. Видео интервью показал YouTube-канал государственного Агентства теленовостей.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210615/aleksievich-1737084428.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, светлана алексиевич, александр лукашенко