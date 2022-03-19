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Писательница Алексиевич может вернуться в Белоруссию, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.03.2022
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Писательница Алексиевич может вернуться в Белоруссию, заявил Лукашенко
Писательница Алексиевич может вернуться в Белоруссию, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.03.2022
Писательница Алексиевич может вернуться в Белоруссию, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сбежавшая на Запад писательница Светлана Алексиевич, поддержавшая оппозицию, может вернуться в Белоруссию. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T12:57
2022-03-19T12:57
в мире
белоруссия
светлана алексиевич
александр лукашенко
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МИНСК, 19 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сбежавшая на Запад писательница Светлана Алексиевич, поддержавшая оппозицию, может вернуться в Белоруссию."Я к (Алексиевич - ред.) не отношусь сейчас никак... Это человек, который, став нобелевским лауреатом - не будем говорить, как и почему - но который вырос на этой земле, предала ее и сбежала отсюда. Ее никто не выдворял, не выгонял из Беларуси, это ее право. Она выбрала Германию... Она на сегодняшний день, скорее всего, как и все другие, может вернуться в Беларусь, но если они допустили нарушение наших законов, они должны понимать, что они по этим законам должны ответить, как любой гражданин Беларуси", - заявил он в интервью японскому телеканалу TBS. Видео интервью показал YouTube-канал государственного Агентства теленовостей.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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в мире, белоруссия, светлана алексиевич, александр лукашенко
12:57 19.03.2022
 
Писательница Алексиевич может вернуться в Белоруссию, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко: писательница Светлана Алексиевич может вернуться в страну

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПисатель Светлана Алексиевич
Писатель Светлана Алексиевич - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Писатель Светлана Алексиевич
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МИНСК, 19 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сбежавшая на Запад писательница Светлана Алексиевич, поддержавшая оппозицию, может вернуться в Белоруссию.
"Я к (Алексиевич - ред.) не отношусь сейчас никак... Это человек, который, став нобелевским лауреатом - не будем говорить, как и почему - но который вырос на этой земле, предала ее и сбежала отсюда. Ее никто не выдворял, не выгонял из Беларуси, это ее право. Она выбрала Германию... Она на сегодняшний день, скорее всего, как и все другие, может вернуться в Беларусь, но если они допустили нарушение наших законов, они должны понимать, что они по этим законам должны ответить, как любой гражданин Беларуси", - заявил он в интервью японскому телеканалу TBS. Видео интервью показал YouTube-канал государственного Агентства теленовостей.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Белорусская писательница Светлана Алексиевич - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
15 июня 2021, 15:00Протесты в Белоруссии
Алексиевич наградили орденом "За заслуги перед ФРГ"
 
В миреБелоруссияСветлана АлексиевичАлександр Лукашенко
 
 
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