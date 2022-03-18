https://ria.ru/20220318/zelenskiy-1778858718.html

В Крыму назвали выдвижение Зеленского на Премию мира "черной меткой"

В Крыму назвали выдвижение Зеленского на Премию мира "черной меткой" - РИА Новости, 18.03.2022

В Крыму назвали выдвижение Зеленского на Премию мира "черной меткой"

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что намерение выдвинуть Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира является для него "черной... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T15:03

2022-03-18T15:03

2022-03-18T15:03

дмитрий муратов

мария ресса

михаил горбачев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что намерение выдвинуть Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира является для него "черной меткой".Ранее действующие и бывшие политики, члены Европарламента выступили с инициативой выдвинуть Зеленского в качестве кандидата на присуждение Нобелевской премии мира 2022 года."Думаю, ни один приличный человек после такого Нобелевскую премию мира просто не примет. Быть в одном ряду с предателями Горбачевым и Муратовым, с убийцами Обамой и Зеленским могут согласиться только подобные им. Но при этом есть и еще одна закономерность. Никому из перечисленных персонажей вручение Нобелевской премии не гарантировало дальнейших успехов на их поприще. Даже больше: эта награда стала своеобразной "черной меткой", - сказал Константинов журналистам.В частности, по его словам, первый и последний президент СССР Михаил Горбачев чуть больше года спустя своего лауреатства был выкинут на "мусорник политической жизни, где ему только и осталось, что рекламировать пиццу". При этом Константинов подчеркнул, что президентство Барака Обамы стало одним из самых провальных в истории США, а возглавляемая Дмитрием Муратовым "Новая газета" после получения им Премии мира отказалась от новостного формата, что означает ее "фактическую смерть как СМИ"."Одним словом, Европарламент посылает Зеленскому "черную метку". По законам жанра денежки могут получить уже родные и близкие дутого героя. Он ведь должен знать, что такое сакральная жертва, ему должны были сообщить, как их приносили в 2014 году его предшественники и нынешние подельники. Возможно, в период прояснения сознания, между принятием всяких средств, он успеет уразуметь, к какой участи его готовят те, кто купает его в овациях. Впрочем, маловероятно. Рождественские гуси тоже, скорее всего, уверены, что усиленно откармливают их из заботы об их здоровье и благополучии", - сказал глава парламента региона.Ранее пресс-служба Норвежского нобелевского комитета сообщала, что на Нобелевскую премию мира в этом году претендуют 251 частное лицо и 92 организации. Нобелевской премии мира в 2021 году удостоились российский журналист и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.

https://ria.ru/20220318/premiya-1778811523.html

https://ria.ru/20220318/ukraina-1778807797.html

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Ольга Маркова

дмитрий муратов, мария ресса, михаил горбачев, европарламент, сша, ссср, норвежский нобелевский комитет, в мире, владимир зеленский, украина, республика крым, владимир константинов