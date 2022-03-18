https://ria.ru/20220318/yutub-1778948629.html
Хинштейн надеется, что полной блокировки YouTube не будет
Хинштейн надеется, что полной блокировки YouTube не будет - РИА Новости, 18.03.2022
Хинштейн надеется, что полной блокировки YouTube не будет
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн выразил надежду, что YouTube в России не... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T21:59
2022-03-18T21:59
2022-03-18T22:54
россия
технологии
общество
youtube
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн выразил надежду, что YouTube в России не заблокируют, по его мнению, полной блокировки ресурса не будет, если Google пойдет на диалог.Парламентарий отметил, что де-юре решение за российскими властями: прокуратурой и Роскомнадзором, однако де-факто оно зависит в первую очередь от самого YouTube, "а точнее — от владеющей им корпорации Google"."Чего проще? Восстановите заблокированные каналы российских СМИ. (На сегодняшний день таковых уже 37!) Удалите бесчисленное множество фейков и противоправного контента, как того требует Роскомнадзор. (В этом числе, между прочим, и оправдание терроризма, и пропаганда запрещённых в России экстремистских организаций, вроде "Правого Сектора*" и "Хизб ут-Тахрир*".) Прекратите продвижение антироссийской "чернухи" под видом политической рекламы", - добавил он.Депутат подчеркнул, что по-прежнему надеется, что Google уйдёт с "тропы войны" и займет адекватную, конструктивную позицию."Ну, а тем временем отечественного аудитория RuTube уже превысила порог в 20 миллионов пользователей и продолжает расти", - заключил он.*Запрещенные в России экстремистские и террористические организации
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, технологии, общество, youtube
21:59 18.03.2022 (обновлено: 22:54 18.03.2022)
Хинштейн надеется, что полной блокировки YouTube не будет
Депутат Госдумы Хинштейн надеется, что полной блокировки YouTube не будет
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн выразил надежду
, что YouTube в России не заблокируют, по его мнению, полной блокировки ресурса не будет, если Google пойдет на диалог.
"У меня нет ответа на вопрос... будет ли заблокирован в России YouTube. Очень надеюсь, что нет. По крайней мере — не будет полной блокировки ресурса. Ведь в первую очередь от этого пострадают наши пользователи", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что де-юре решение за российскими властями: прокуратурой и Роскомнадзором, однако де-факто оно зависит в первую очередь от самого YouTube, "а точнее — от владеющей им корпорации Google".
"Чего проще? Восстановите заблокированные каналы российских СМИ. (На сегодняшний день таковых уже 37!) Удалите бесчисленное множество фейков и противоправного контента, как того требует Роскомнадзор. (В этом числе, между прочим, и оправдание терроризма, и пропаганда запрещённых в России экстремистских организаций, вроде "Правого Сектора*" и "Хизб ут-Тахрир*".) Прекратите продвижение антироссийской "чернухи" под видом политической рекламы", - добавил он.
Депутат подчеркнул, что по-прежнему надеется, что Google уйдёт с "тропы войны" и займет адекватную, конструктивную позицию.
"Ну, а тем временем отечественного аудитория RuTube уже превысила порог в 20 миллионов пользователей и продолжает расти", - заключил он.
*Запрещенные в России экстремистские и террористические организации