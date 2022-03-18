https://ria.ru/20220318/youtube-1778918474.html
В Госдуме допустили скорую блокировку YouTube
В Госдуме допустили скорую блокировку YouTube - РИА Новости, 18.03.2022
В Госдуме допустили скорую блокировку YouTube
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский не исключил блокировку YouTube в РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T18:37
2022-03-18T18:37
2022-03-18T18:50
youtube
интернет
россия
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
сергей боярский
госдума рф
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский не исключил блокировку YouTube в ближайшее время на фоне ситуации в информационном пространстве.Ранее в пятницу источник, близкий к Роскомнадзору сообщил РИА Новости, что ведомство должно было заблокировать YouTube в России еще на прошлой неделе, но решение могли отложить из-за блокировки Instagram, поэтому ограничение доступа к видеохостингу можно ожидать в ближайшие дни, возможно, уже сегодня."Это (блокировка YouTube) возможно на фоне ситуации в информационном пространстве", - сказал РИА Новости Боярский.Роскомнадзор 11 марта по требованию генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за разрешения пользователям сети призывать к насилию в отношении россиян. С 14 марта доступ был запрещен полностью. В начале марта Роскомнадзор в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал Facebook.
https://ria.ru/20220318/vkontakte-1778873932.html
https://ria.ru/20220318/google-1778841672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
youtube, интернет, россия, общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сергей боярский, госдума рф
18:37 18.03.2022 (обновлено: 18:50 18.03.2022)
В Госдуме допустили скорую блокировку YouTube
Первый зампред комитета Госдумы Боярский не исключил блокировку YouTube в ближайшее время