https://ria.ru/20220318/youtube-1778918474.html

В Госдуме допустили скорую блокировку YouTube

В Госдуме допустили скорую блокировку YouTube - РИА Новости, 18.03.2022

В Госдуме допустили скорую блокировку YouTube

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский не исключил блокировку YouTube в РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T18:37

2022-03-18T18:37

2022-03-18T18:50

youtube

интернет

россия

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

сергей боярский

госдума рф

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский не исключил блокировку YouTube в ближайшее время на фоне ситуации в информационном пространстве.Ранее в пятницу источник, близкий к Роскомнадзору сообщил РИА Новости, что ведомство должно было заблокировать YouTube в России еще на прошлой неделе, но решение могли отложить из-за блокировки Instagram, поэтому ограничение доступа к видеохостингу можно ожидать в ближайшие дни, возможно, уже сегодня."Это (блокировка YouTube) возможно на фоне ситуации в информационном пространстве", - сказал РИА Новости Боярский.Роскомнадзор 11 марта по требованию генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за разрешения пользователям сети призывать к насилию в отношении россиян. С 14 марта доступ был запрещен полностью. В начале марта Роскомнадзор в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал Facebook.

https://ria.ru/20220318/vkontakte-1778873932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

youtube, интернет, россия, общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сергей боярский, госдума рф