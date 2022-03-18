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"Росптицесоюз" опроверг сообщения о решении повысить цены на яйца - РИА Новости, 18.03.2022
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"Росптицесоюз" опроверг сообщения о решении повысить цены на яйца
"Росптицесоюз" опроверг сообщения о решении повысить цены на яйца - РИА Новости, 18.03.2022
"Росптицесоюз" опроверг сообщения о решении повысить цены на яйца
"Росптицесоюз" опроверг РИА Новости появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что на заседании совета директоров союза было принято решение повысить цены на... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:19
2022-03-18T12:34
яйца
россия
экономика
цены
продукты
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "Росптицесоюз" опроверг РИА Новости появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что на заседании совета директоров союза было принято решение повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей."На совете директоров был разговор о недопущении роста цен на яйца... Экстренный совет директоров собран, чтобы найти и использовать направления и возможности с тем, чтобы не допустить резкого повышения цен", - заявила РИА Новости гендиректор "Росптицесоюза" Галина Бобылева.В пятницу утром газета "Коммерсант" сообщала о том, что птицефабрики стали уведомлять ритейлеров о повышении отпускных цен на яйца, а также о решении "Росптицесоюза" 14 марта повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей.
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яйца, россия, экономика, цены, продукты
12:19 18.03.2022 (обновлено: 12:34 18.03.2022)
 
"Росптицесоюз" опроверг сообщения о решении повысить цены на яйца

"Росптицесоюз" опроверг информацию о повышении цен на столовые яйца для торговых сетей

© Pixabay / MelanieFHardyКуриные яйца
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© Pixabay / MelanieFHardy
Куриные яйца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "Росптицесоюз" опроверг РИА Новости появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что на заседании совета директоров союза было принято решение повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей.
"На совете директоров был разговор о недопущении роста цен на яйца... Экстренный совет директоров собран, чтобы найти и использовать направления и возможности с тем, чтобы не допустить резкого повышения цен", - заявила РИА Новости гендиректор "Росптицесоюза" Галина Бобылева.
В пятницу утром газета "Коммерсант" сообщала о том, что птицефабрики стали уведомлять ритейлеров о повышении отпускных цен на яйца, а также о решении "Росптицесоюза" 14 марта повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей.
Цех сортировки и упаковки яиц - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 17:54
Россельхознадзор запретил поставки яиц и птицы из четырех штатов США
 
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