https://ria.ru/20220318/yaytsa-1778815840.html

"Росптицесоюз" опроверг сообщения о решении повысить цены на яйца

"Росптицесоюз" опроверг сообщения о решении повысить цены на яйца - РИА Новости, 18.03.2022

"Росптицесоюз" опроверг сообщения о решении повысить цены на яйца

"Росптицесоюз" опроверг РИА Новости появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что на заседании совета директоров союза было принято решение повысить цены на... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:19

2022-03-18T12:19

2022-03-18T12:34

яйца

россия

экономика

цены

продукты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748977825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1c9830dcc64ba9edf666604ec821c52.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "Росптицесоюз" опроверг РИА Новости появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что на заседании совета директоров союза было принято решение повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей."На совете директоров был разговор о недопущении роста цен на яйца... Экстренный совет директоров собран, чтобы найти и использовать направления и возможности с тем, чтобы не допустить резкого повышения цен", - заявила РИА Новости гендиректор "Росптицесоюза" Галина Бобылева.В пятницу утром газета "Коммерсант" сообщала о том, что птицефабрики стали уведомлять ритейлеров о повышении отпускных цен на яйца, а также о решении "Росптицесоюза" 14 марта повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей.

https://ria.ru/20220315/yaytsa-1778313878.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

яйца, россия, экономика, цены, продукты