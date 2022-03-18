https://ria.ru/20220318/yaytsa-1778815840.html
"Росптицесоюз" опроверг сообщения о решении повысить цены на яйца
"Росптицесоюз" опроверг сообщения о решении повысить цены на яйца - РИА Новости, 18.03.2022
"Росптицесоюз" опроверг сообщения о решении повысить цены на яйца
"Росптицесоюз" опроверг РИА Новости появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что на заседании совета директоров союза было принято решение повысить цены на... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:19
2022-03-18T12:19
2022-03-18T12:34
яйца
россия
экономика
цены
продукты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748977825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1c9830dcc64ba9edf666604ec821c52.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "Росптицесоюз" опроверг РИА Новости появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что на заседании совета директоров союза было принято решение повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей."На совете директоров был разговор о недопущении роста цен на яйца... Экстренный совет директоров собран, чтобы найти и использовать направления и возможности с тем, чтобы не допустить резкого повышения цен", - заявила РИА Новости гендиректор "Росптицесоюза" Галина Бобылева.В пятницу утром газета "Коммерсант" сообщала о том, что птицефабрики стали уведомлять ритейлеров о повышении отпускных цен на яйца, а также о решении "Росптицесоюза" 14 марта повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей.
https://ria.ru/20220315/yaytsa-1778313878.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748977825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5ae79a5d31ab9fbc020eee8896471ae4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яйца, россия, экономика, цены, продукты
12:19 18.03.2022 (обновлено: 12:34 18.03.2022)
"Росптицесоюз" опроверг сообщения о решении повысить цены на яйца
"Росптицесоюз" опроверг информацию о повышении цен на столовые яйца для торговых сетей
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "Росптицесоюз" опроверг РИА Новости появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что на заседании совета директоров союза было принято решение повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей.
"На совете директоров был разговор о недопущении роста цен на яйца... Экстренный совет директоров собран, чтобы найти и использовать направления и возможности с тем, чтобы не допустить резкого повышения цен", - заявила РИА Новости гендиректор "Росптицесоюза" Галина Бобылева.
В пятницу утром газета "Коммерсант" сообщала о том, что птицефабрики стали уведомлять ритейлеров о повышении отпускных цен на яйца, а также о решении "Росптицесоюза" 14 марта повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей.