https://ria.ru/20220318/yandeks-1778927968.html
"Яндекс" допустил продажу платформ "Новости" и "Дзен"
"Яндекс" допустил продажу платформ "Новости" и "Дзен" - РИА Новости, 18.03.2022
"Яндекс" допустил продажу платформ "Новости" и "Дзен"
"Яндекс" рассматривает различные варианты для платформ "Новости" и "Дзен", включая их продажу, сообщила компания. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T19:18
2022-03-18T19:18
2022-03-18T19:18
экономика
технологии
яндекс
россия
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "Яндекс" рассматривает различные варианты для платформ "Новости" и "Дзен", включая их продажу, сообщила компания."Yandex NV … подтвердила, что компания изучает различные стратегические варианты, в том числе продажу, для своей службы агрегации новостей и информационно-развлекательной платформы "Дзен", - говорится в сообщении.Отмечается, что компания намерена сосредоточиться на развитии бизнесов и продуктов, связанных с технологиями: поискового сервиса, рекламы, беспилотников и облачных технологий. Кроме того, "Яндекс" сосредоточится на развитии транзакционных услуг, включая электронную коммерцию и агрегатора такси.
https://ria.ru/20220309/yandeks-1777302652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, яндекс, россия, новости компаний - экономика
"Яндекс" допустил продажу платформ "Новости" и "Дзен"
Компания "Яндекс" рассматривает продажу платформ "Новости" и "Дзен"