https://ria.ru/20220318/yandeks-1778927968.html

"Яндекс" допустил продажу платформ "Новости" и "Дзен"

"Яндекс" допустил продажу платформ "Новости" и "Дзен" - РИА Новости, 18.03.2022

"Яндекс" допустил продажу платформ "Новости" и "Дзен"

"Яндекс" рассматривает различные варианты для платформ "Новости" и "Дзен", включая их продажу, сообщила компания. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T19:18

2022-03-18T19:18

2022-03-18T19:18

экономика

технологии

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россия

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "Яндекс" рассматривает различные варианты для платформ "Новости" и "Дзен", включая их продажу, сообщила компания."Yandex NV … подтвердила, что компания изучает различные стратегические варианты, в том числе продажу, для своей службы агрегации новостей и информационно-развлекательной платформы "Дзен", - говорится в сообщении.Отмечается, что компания намерена сосредоточиться на развитии бизнесов и продуктов, связанных с технологиями: поискового сервиса, рекламы, беспилотников и облачных технологий. Кроме того, "Яндекс" сосредоточится на развитии транзакционных услуг, включая электронную коммерцию и агрегатора такси.

https://ria.ru/20220309/yandeks-1777302652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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