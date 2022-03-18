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"Яндекс" допустил продажу платформ "Новости" и "Дзен" - РИА Новости, 18.03.2022
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"Яндекс" допустил продажу платформ "Новости" и "Дзен"
"Яндекс" допустил продажу платформ "Новости" и "Дзен" - РИА Новости, 18.03.2022
"Яндекс" допустил продажу платформ "Новости" и "Дзен"
"Яндекс" рассматривает различные варианты для платформ "Новости" и "Дзен", включая их продажу, сообщила компания. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T19:18
2022-03-18T19:18
экономика
технологии
яндекс
россия
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "Яндекс" рассматривает различные варианты для платформ "Новости" и "Дзен", включая их продажу, сообщила компания."Yandex NV … подтвердила, что компания изучает различные стратегические варианты, в том числе продажу, для своей службы агрегации новостей и информационно-развлекательной платформы "Дзен", - говорится в сообщении.Отмечается, что компания намерена сосредоточиться на развитии бизнесов и продуктов, связанных с технологиями: поискового сервиса, рекламы, беспилотников и облачных технологий. Кроме того, "Яндекс" сосредоточится на развитии транзакционных услуг, включая электронную коммерцию и агрегатора такси.
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экономика, технологии, яндекс, россия, новости компаний - экономика
19:18 18.03.2022
 
"Яндекс" допустил продажу платформ "Новости" и "Дзен"

Компания "Яндекс" рассматривает продажу платформ "Новости" и "Дзен"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Офис компании "Яндекс" в Москве
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "Яндекс" рассматривает различные варианты для платформ "Новости" и "Дзен", включая их продажу, сообщила компания.
"Yandex NV … подтвердила, что компания изучает различные стратегические варианты, в том числе продажу, для своей службы агрегации новостей и информационно-развлекательной платформы "Дзен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компания намерена сосредоточиться на развитии бизнесов и продуктов, связанных с технологиями: поискового сервиса, рекламы, беспилотников и облачных технологий. Кроме того, "Яндекс" сосредоточится на развитии транзакционных услуг, включая электронную коммерцию и агрегатора такси.
Яндекс - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 15:41
"Яндекс.Дзен" будет доступен только пользователям из России
 
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