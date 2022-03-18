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В Совфеде пообещали зеркальный ответ на высылку российских дипломатов - РИА Новости, 18.03.2022
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В Совфеде пообещали зеркальный ответ на высылку российских дипломатов
В Совфеде пообещали зеркальный ответ на высылку российских дипломатов - РИА Новости, 18.03.2022
В Совфеде пообещали зеркальный ответ на высылку российских дипломатов
Россия зеркально ответит на высылку российских дипломатов из европейских стран, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:02
2022-03-18T16:16
санкции в отношении россии
в мире
россия
совет федерации рф
андрей климов
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Россия зеркально ответит на высылку российских дипломатов из европейских стран, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов persona non grata, а Латвия и Эстония заявили, что высылают по три сотрудника российского посольства. "Конечно, в таких случаях всегда отвечают зеркально", - сказал политик. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия ответит на все безосновательные высылки российских дипломатов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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санкции в отношении россии, в мире, россия, совет федерации рф, андрей климов
16:02 18.03.2022 (обновлено: 16:16 18.03.2022)
 
В Совфеде пообещали зеркальный ответ на высылку российских дипломатов

Сенатор Климов: Россия будет зеркально отвечать на высылку своих дипломатов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Россия зеркально ответит на высылку российских дипломатов из европейских стран, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов persona non grata, а Латвия и Эстония заявили, что высылают по три сотрудника российского посольства. "Конечно, в таких случаях всегда отвечают зеркально", - сказал политик. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия ответит на все безосновательные высылки российских дипломатов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Здание посольства РФ в Эстонии - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 15:16
Эстония высылает трех российских дипломатов
 
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