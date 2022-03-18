https://ria.ru/20220318/vysylka-1778877756.html

В Совфеде пообещали зеркальный ответ на высылку российских дипломатов

В Совфеде пообещали зеркальный ответ на высылку российских дипломатов - РИА Новости, 18.03.2022

В Совфеде пообещали зеркальный ответ на высылку российских дипломатов

Россия зеркально ответит на высылку российских дипломатов из европейских стран, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T16:02

2022-03-18T16:02

2022-03-18T16:16

санкции в отношении россии

в мире

россия

совет федерации рф

андрей климов

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Россия зеркально ответит на высылку российских дипломатов из европейских стран, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов persona non grata, а Латвия и Эстония заявили, что высылают по три сотрудника российского посольства. "Конечно, в таких случаях всегда отвечают зеркально", - сказал политик. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия ответит на все безосновательные высылки российских дипломатов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220318/diplomaty-1778864860.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, совет федерации рф, андрей климов