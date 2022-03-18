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Музей в Екатеринбурге попросил вернуть свои картины с выставки в Сеуле
Музей в Екатеринбурге попросил вернуть свои картины с выставки в Сеуле - РИА Новости, 18.03.2022
Музей в Екатеринбурге попросил вернуть свои картины с выставки в Сеуле
Екатеринбургский музей изобразительных искусств попросил закрыть раньше срока выставку "Кандинский, Малевич и русский авангард" в Сеуле и вернуть одолженные... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T19:23
2022-03-18T19:23
2022-03-18T19:23
культура
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выставки
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екатеринбург
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Екатеринбургский музей изобразительных искусств попросил закрыть раньше срока выставку "Кандинский, Малевич и русский авангард" в Сеуле и вернуть одолженные картины "из-за сложной политической ситуации". Об этом сообщает издание The Korea Times.Мероприятие проходит в Центре сценического искусства Седжонг. В экспозиции — 75 полотен 49 мастеров. Среди них Василий Кандинский, Казимир Малевич, Александр Родченко и Наталия Гончарова. Екатеринбургский музей обратился к одному из организаторов выставки — газете Hankook Ilbo. Она отклонила просьбу. Ее представитель заявил, что выставка не будет закрыта раньше времени, то есть она продлится до 17 апреля. Кроме учреждения в Екатеринбурге, работы предоставили Нижегородский государственный художественный музей, Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова и Дальневосточный художественный музей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, выставки, сеул, василий кандинский, казимир малевич, екатеринбург, александр родченко, музеи
Музей в Екатеринбурге попросил вернуть свои картины с выставки в Сеуле
Екатеринбургский музей изобразительных искусств запросил свои картины с выставки в Сеуле
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Екатеринбургский музей изобразительных искусств попросил закрыть раньше срока выставку "Кандинский, Малевич и русский авангард" в Сеуле и вернуть одолженные картины "из-за сложной политической ситуации". Об этом сообщает
издание The Korea Times.
Мероприятие проходит в Центре сценического искусства Седжонг. В экспозиции — 75 полотен 49 мастеров. Среди них Василий Кандинский, Казимир Малевич, Александр Родченко и Наталия Гончарова.
Екатеринбургский музей обратился к одному из организаторов выставки — газете Hankook Ilbo. Она отклонила просьбу. Ее представитель заявил, что выставка не будет закрыта раньше времени, то есть она продлится до 17 апреля.
Кроме учреждения в Екатеринбурге, работы предоставили Нижегородский государственный художественный музей, Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова и Дальневосточный художественный музей.