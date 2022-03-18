https://ria.ru/20220318/vto-1778765588.html

В ООН назвали "пагубной" возможную приостановку членства России в ЮНВТО

В ООН назвали "пагубной" возможную приостановку членства России в ЮНВТО - РИА Новости, 18.03.2022

В ООН назвали "пагубной" возможную приостановку членства России в ЮНВТО

Приостановка членства России во Всемирной туристской организации (UNWTO) может создать пагубный прецедент, заявил РИА Новости официальный представитель генсека... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T03:41

2022-03-18T03:41

2022-03-18T05:21

в мире

оон

всемирная туристская организация

россия

стефан дюжаррик

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ООН, 18 мар — РИА Новости. Приостановка членства России во Всемирной туристской организации (UNWTO) может создать пагубный прецедент, заявил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Исполнительный совет UNWTO ранее поддержал проведение в ближайшее время внеочередной генеральной ассамблеи, где будет решаться вопрос о приостановке членства России из-за событий на Украине."Как вы знаете, генеральный секретарь не имеет никакой власти в отношении Всемирной туристской организации ООН, которая является специализированным учреждением системы ООН. <...> Однако он считает, что это может создать пагубный прецедент для функционирования многосторонней системы", — сказал Дюжаррик.Исполнительный совет Всемирной туристской организации ранее провел первое в истории заседание, на котором обсуждал предложение о приостановке членства России, инициаторами которого выступили Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина. Проведение внеочередной генассамблеи поддержали 72 процента участников заседания.

https://ria.ru/20220316/se-1778466696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, оон, всемирная туристская организация, россия, стефан дюжаррик