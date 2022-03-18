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В ООН назвали "пагубной" возможную приостановку членства России в ЮНВТО - РИА Новости, 18.03.2022
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В ООН назвали "пагубной" возможную приостановку членства России в ЮНВТО
В ООН назвали "пагубной" возможную приостановку членства России в ЮНВТО - РИА Новости, 18.03.2022
В ООН назвали "пагубной" возможную приостановку членства России в ЮНВТО
Приостановка членства России во Всемирной туристской организации (UNWTO) может создать пагубный прецедент, заявил РИА Новости официальный представитель генсека... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T03:41
2022-03-18T05:21
в мире
оон
всемирная туристская организация
россия
стефан дюжаррик
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ООН, 18 мар — РИА Новости. Приостановка членства России во Всемирной туристской организации (UNWTO) может создать пагубный прецедент, заявил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Исполнительный совет UNWTO ранее поддержал проведение в ближайшее время внеочередной генеральной ассамблеи, где будет решаться вопрос о приостановке членства России из-за событий на Украине."Как вы знаете, генеральный секретарь не имеет никакой власти в отношении Всемирной туристской организации ООН, которая является специализированным учреждением системы ООН. &lt;...&gt; Однако он считает, что это может создать пагубный прецедент для функционирования многосторонней системы", — сказал Дюжаррик.Исполнительный совет Всемирной туристской организации ранее провел первое в истории заседание, на котором обсуждал предложение о приостановке членства России, инициаторами которого выступили Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина. Проведение внеочередной генассамблеи поддержали 72 процента участников заседания.
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в мире, оон, всемирная туристская организация, россия, стефан дюжаррик
03:41 18.03.2022 (обновлено: 05:21 18.03.2022)
 
В ООН назвали "пагубной" возможную приостановку членства России в ЮНВТО

Представитель генсека ООН: приостановка членства России в UNWTO будет пагубным прецедентом

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 18 мар — РИА Новости. Приостановка членства России во Всемирной туристской организации (UNWTO) может создать пагубный прецедент, заявил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Исполнительный совет UNWTO ранее поддержал проведение в ближайшее время внеочередной генеральной ассамблеи, где будет решаться вопрос о приостановке членства России из-за событий на Украине.
"Как вы знаете, генеральный секретарь не имеет никакой власти в отношении Всемирной туристской организации ООН, которая является специализированным учреждением системы ООН. <...> Однако он считает, что это может создать пагубный прецедент для функционирования многосторонней системы", — сказал Дюжаррик.
Исполнительный совет Всемирной туристской организации ранее провел первое в истории заседание, на котором обсуждал предложение о приостановке членства России, инициаторами которого выступили Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина. Проведение внеочередной генассамблеи поддержали 72 процента участников заседания.
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В миреООНВсемирная туристская организацияРоссияСтефан Дюжаррик
 
 
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