Эксперт назвал опасности сервисов VPN, о которых мы не знали
Эксперт Кашкин: бесплатные сервисы VPN собирают персональные данные пользователей
Клавиатура ноутбука. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Спрос на использование технологии VPN сейчас крайне высок: она законна и дает возможность пользоваться заблокированными соцсетями и информационными ресурсами. Однако VPN таит в себе несколько технических опасностей для пользователей, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.
Прежде всего, речь идет о бесплатных сервисах.
"Они зачастую без нашего ведома передают массу информации о конкретном пользователе, использующего VPN, в том числе логины, пароли и персональные данные. При этом перечень организаций, заинтересованный в подобной информации крайне велик”, — указывает эксперт.
Это объясняется тем, что любая услуга стоит денег, и вы платите за нее либо непосредственно, приобретая пакет, либо оплачиваете косвенно. Самый безобидный вариант — рекламные вставки: это дает сервису возможность монетизировать свою работу. Бывает, что он требует от пользователя разрешения на доступ, что может быть чревато кражей личной информации, подытожил Кашкин.