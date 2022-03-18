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Эксперт назвал опасности сервисов VPN, о которых мы не знали - РИА Новости, 18.03.2022
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Эксперт назвал опасности сервисов VPN, о которых мы не знали
Эксперт назвал опасности сервисов VPN, о которых мы не знали - РИА Новости, 18.03.2022
Эксперт назвал опасности сервисов VPN, о которых мы не знали
Спрос на использование технологии VPN сейчас крайне высок: она законна и дает возможность пользоваться заблокированными соцсетями и информационными ресурсами... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T01:15
2022-03-18T01:15
общество
технологии
россия
интернет
vpn
евгений кашкин
московский институт радиотехники электроники и автоматики
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Спрос на использование технологии VPN сейчас крайне высок: она законна и дает возможность пользоваться заблокированными соцсетями и информационными ресурсами. Однако VPN таит в себе несколько технических опасностей для пользователей, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.Прежде всего, речь идет о бесплатных сервисах.Это объясняется тем, что любая услуга стоит денег, и вы платите за нее либо непосредственно, приобретая пакет, либо оплачиваете косвенно. Самый безобидный вариант — рекламные вставки: это дает сервису возможность монетизировать свою работу. Бывает, что он требует от пользователя разрешения на доступ, что может быть чревато кражей личной информации, подытожил Кашкин.
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Григорий Ивашкин
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общество, технологии, россия, интернет, vpn, евгений кашкин, московский институт радиотехники электроники и автоматики
01:15 18.03.2022
 
Эксперт назвал опасности сервисов VPN, о которых мы не знали

Эксперт Кашкин: бесплатные сервисы VPN собирают персональные данные пользователей

© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© Depositphotos / pressmaster
Клавиатура ноутбука. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Спрос на использование технологии VPN сейчас крайне высок: она законна и дает возможность пользоваться заблокированными соцсетями и информационными ресурсами. Однако VPN таит в себе несколько технических опасностей для пользователей, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.
Прежде всего, речь идет о бесплатных сервисах.
"Они зачастую без нашего ведома передают массу информации о конкретном пользователе, использующего VPN, в том числе логины, пароли и персональные данные. При этом перечень организаций, заинтересованный в подобной информации крайне велик”, — указывает эксперт.
Это объясняется тем, что любая услуга стоит денег, и вы платите за нее либо непосредственно, приобретая пакет, либо оплачиваете косвенно. Самый безобидный вариант — рекламные вставки: это дает сервису возможность монетизировать свою работу. Бывает, что он требует от пользователя разрешения на доступ, что может быть чревато кражей личной информации, подытожил Кашкин.
 
ОбществоТехнологииРоссияИнтернетVPNЕвгений КашкинМосковский институт радиотехники электроники и автоматики
 
 
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