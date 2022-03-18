https://ria.ru/20220318/vpn-1778758590.html

Эксперт назвал опасности сервисов VPN, о которых мы не знали

Эксперт назвал опасности сервисов VPN, о которых мы не знали - РИА Новости, 18.03.2022

Эксперт назвал опасности сервисов VPN, о которых мы не знали

Спрос на использование технологии VPN сейчас крайне высок: она законна и дает возможность пользоваться заблокированными соцсетями и информационными ресурсами... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T01:15

2022-03-18T01:15

2022-03-18T01:15

общество

технологии

россия

интернет

vpn

евгений кашкин

московский институт радиотехники электроники и автоматики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ef5cf1ed75e279436215f8595180c15e.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Спрос на использование технологии VPN сейчас крайне высок: она законна и дает возможность пользоваться заблокированными соцсетями и информационными ресурсами. Однако VPN таит в себе несколько технических опасностей для пользователей, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.Прежде всего, речь идет о бесплатных сервисах.Это объясняется тем, что любая услуга стоит денег, и вы платите за нее либо непосредственно, приобретая пакет, либо оплачиваете косвенно. Самый безобидный вариант — рекламные вставки: это дает сервису возможность монетизировать свою работу. Бывает, что он требует от пользователя разрешения на доступ, что может быть чревато кражей личной информации, подытожил Кашкин.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

общество, технологии, россия, интернет, vpn, евгений кашкин, московский институт радиотехники электроники и автоматики