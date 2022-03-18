https://ria.ru/20220318/voda-1778794626.html

Депутат назвал обвинения в адрес России в краже днепровской воды ничтожными

Депутат назвал обвинения в адрес России в краже днепровской воды ничтожными - РИА Новости, 18.03.2022

Депутат назвал обвинения в адрес России в краже днепровской воды ничтожными

Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк назвал ничтожными претензиями обвинения киевских властей в воровстве днепровской воды. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T10:47

2022-03-18T10:47

2022-03-18T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк назвал ничтожными претензиями обвинения киевских властей в воровстве днепровской воды.Государственная экологическая инспекция Украины опубликовала на своем сайте заявление, в котором обвинила Россию в разблокировании Северо-Крымского канала и воровстве днепровской воды на сумму почти 620 миллионов гривен (более 2,2 миллиарда рублей)."Свои юридически ничтожные претензии и счета за воду пусть положат в пакет с санкциями и всеми повесткам в суды и прокуратуры, щедро ими выписываемыми все эти годы, и попробуют лично доставить по назначению под роспись. Взятие под контроль Каховской ГЭС и разблокирование Северо-Крымского канала, восстановление подачи воды, перерванной в 2014 году, - один из важных итогов специальной военной операции на Украине", - сказал РИА Новости Черняк.По его словам, за сам факт перекрытия Северо-Крымского канала, совершенный вопреки всем нормам морали и права, "киевской банде" еще предстоит ответить.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.Разблокировать канал удалось после начала специальной военной операции на демилитаризации Украины. В Минобороны РФ подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала, что позволит возобновить подачу днепровской воды, которая сейчас уже поступает в регион самотеком.

https://ria.ru/20220318/obvineniya-1778771842.html

https://ria.ru/20220317/voda-1778573988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, украина, республика крым, госдума рф, алексей черняк