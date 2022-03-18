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Сенатор предложил Украине выставить счет за воду Черному морю - РИА Новости, 18.03.2022
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Сенатор предложил Украине выставить счет за воду Черному морю
Сенатор предложил Украине выставить счет за воду Черному морю - РИА Новости, 18.03.2022
Сенатор предложил Украине выставить счет за воду Черному морю
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков предложил украинской власти вместо России предъявить обвинение в воровстве... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T09:10
2022-03-18T09:10
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков предложил украинской власти вместо России предъявить обвинение в воровстве днепровской воды Черному морю.Государственная экологическая инспекция Украины опубликовала на своем сайте заявление, в котором обвинила Россию в разблокировании Северо-Крымского канала и воровстве днепровской воды на сумму почти 620 миллионов гривен (более 2,2 миллиарда рублей)."Все эти восемь лет, как они заблокировали канал в Крым, вода просто сбрасывалась в Черное море. Вот пусть они теперь и выставят счет Черному морю, что оно воровало это воду", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, Северо-Крымский канал лишь опосредовано принадлежал Украине, так как строился в советское время специально для водоснабжения полуострова."Украина должна понести серьезное наказание за водную блокаду Крыма", - подчеркнул сенатор.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.Разблокировать канал удалось после начала специальной военной операции на Украине. В Минобороны РФ подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала, что позволит возобновить подачу днепровской воды, которая сейчас уже поступает в регион самотеком.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220318/obvineniya-1778771842.html
https://ria.ru/20220312/voda-1777803854.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
республика крым
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, республика крым
09:10 18.03.2022
 
Сенатор предложил Украине выставить счет за воду Черному морю

Сенатор Цеков предложил Украине предъявить обвинение в краже днепровской воды Черному морю

© РИА Новости / Перейти в фотобанкДамба на Северо-Крымском канале в Херсонской области
Дамба на Северо-Крымском канале в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости
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Дамба на Северо-Крымском канале в Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков предложил украинской власти вместо России предъявить обвинение в воровстве днепровской воды Черному морю.
Государственная экологическая инспекция Украины опубликовала на своем сайте заявление, в котором обвинила Россию в разблокировании Северо-Крымского канала и воровстве днепровской воды на сумму почти 620 миллионов гривен (более 2,2 миллиарда рублей).
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"Все эти восемь лет, как они заблокировали канал в Крым, вода просто сбрасывалась в Черное море. Вот пусть они теперь и выставят счет Черному морю, что оно воровало это воду", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, Северо-Крымский канал лишь опосредовано принадлежал Украине, так как строился в советское время специально для водоснабжения полуострова.
"Украина должна понести серьезное наказание за водную блокаду Крыма", - подчеркнул сенатор.
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Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.
Разблокировать канал удалось после начала специальной военной операции на Украине. В Минобороны РФ подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала, что позволит возобновить подачу днепровской воды, которая сейчас уже поступает в регион самотеком.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияРеспублика Крым
 
 
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