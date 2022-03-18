https://ria.ru/20220318/vkontakte-1778940411.html
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
В работе "ВКонтакте" произошел сбой - РИА Новости, 18.03.2022
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T20:29
2022-03-18T20:29
2022-03-18T20:29
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вконтакте
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 20.05 мск было зафиксировано 830 жалоб. При этом 54% претензий связаны с работой приложения, 41% пользователей жалуются на проблемы с веб-сайтом, еще 5% - на проблемы с профилем.Со сбоями столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Краснодара и других городов России.
https://ria.ru/20220318/vkontakte-1778873932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, москва, вконтакте
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети