https://ria.ru/20220318/vkontakte-1778940411.html

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

В работе "ВКонтакте" произошел сбой - РИА Новости, 18.03.2022

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T20:29

2022-03-18T20:29

2022-03-18T20:29

технологии

россия

москва

вконтакте

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 20.05 мск было зафиксировано 830 жалоб. При этом 54% претензий связаны с работой приложения, 41% пользователей жалуются на проблемы с веб-сайтом, еще 5% - на проблемы с профилем.Со сбоями столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Краснодара и других городов России.

https://ria.ru/20220318/vkontakte-1778873932.html

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москва

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

технологии, россия, москва, вконтакте